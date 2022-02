L’oroscopo di oggi 11 febbraio 2022: Gemelli e Acquario parlano al cuore Nell’oroscopo di oggi venerdì 11 febbraio 2022 prepariamoci a grandi dichiarazioni. Mercurio congiunto a Plutone in Capricorno è un pensiero profondo ma che vuole controllare, comprendere, sapere tutto! Ecco le previsioni di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 11 febbraio 2022 l'intuizione è il punto più forte. Mercurio è perfettamente congiunto a Plutone, il che rende molto veloci nel pensiero e anche capaci di arrivare immediatamente alla verità. Il Capricorno però, segno nel quale avviene questa congiunzione, adora il controllo e manipolare le informazioni. Occhio quindi agli intenti, almeno fino al fine settimana!

Con la Luna nel segno dei Gemelli il pensiero in tutte le sue forme più audaci e creative è l'assoluto protagonista. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che è il maestro a rompere le convenzioni con idee non scontate. Il segno sfortunato di oggi invece è la Vergine che potrebbe vacillare tra il desiderio di tenere tutto sotto controllo e la voglia di lasciarsi andare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Imparare a dosare la propria forza è d’obbligo quando si ha, come te, Marte a sfavore perché si passa dalla totale assenza di energie ad un'esplosione imprevedibile di nervosismo. Sarai proprio come il fortissimo vento di inizio settimana che a Milano ha sradicato un pezzo del tetto della stazione centrale. Quando ti capitano momenti come questi non c’è scampo per nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: frizzantini e con molta voglia di sperimentare piccanti idee con la vostra amata compagna.

Lavoro: ti alzi col sorriso realizzando che anche questa settimana lavorativa è finita e puoi unicamente pensare ad organizzare una serata con i fiocchi.

Salute: si parte subito con un’ottima colazione a base di uova per avere le giuste energie per questa giornata super dinamica

Il consiglio del giorno: il buon controllo è fondamentale in tutte le situazioni soprattutto quando si eccede nella forza. Dovresti riguardare le tecniche di padronanza adottate da Mestra Tigre in Kung fu Panda.

Voto: 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Per prepararti all’opposizione (che parte da settimana prossima) di Mercurio dovresti raccogliere adesso tutte le tue buone energie mentali. Il consiglio del principe Harry di meditare almeno un’ora al giorno per te è azzeccatissimo. Così puoi riordinare bene la tua mente e le tue idee prima che il pianeta del pensiero possa mettere tutto a soqquadro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: romantico e fantasioso riesci anche ad addolcire il tuo Saturno contro.

Lavoro: prepara il tuo ufficio come un fortino inespugnabile perché da lunedì arriva Mercurio a mettere tutto sotto sopra.

Salute: elegante, anzi eleganzissimo alla Drusilla Foer.

Il consiglio del giorno: da Tom Hanks a Lady Gaga tutti hanno una tecnica di mindfulness per affrontare i periodo di stress. A te la scelta di quella che più ti aggrada.

Voto: 8 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Quest’era digitale vi piace moltissimo e nonostante le critiche che ci sono state riguardo la didattica a distanza in alcuni casi bisogna dire che i vari supporti tecnologici utilizzati siano utilissimi. Infatti la studentessa bloccata sull’autostrada A 26 a causa di un incidente ha potuto discutere la sua tesi di laurea sulla piattaforma Teams. Questo è un evento importantissimo e credo proprio che il buon Mercurio, che finalmente torna a tuo favore, ci abbia in qualche modo messo lo zampino.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: appiccicosi come gli slimer fluorescenti che si trovano all’edicola. Vi attaccherete alla vostra innamorata e non la lascerete neanche per andare a fare pipì.

Lavoro: oggi dovreste lavorare ma avete incastrato un bel pranzetto con gli amici che si protrarrà per tutto il pomeriggio e magari, per la vostra sete di sapere, ci scappa pure una gitarella al museo.

Salute: la pancetta messa su in questo periodo è solo indice di giovialità e buon umore.

Il consiglio del giorno: insegnate alla vostra nonnina come si fa una video chiamata così potrà vedervi ogni volta che ne avrà voglia, senza dover aspettare le vostre rare visite.

Voto: 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti si prospetta un ottimo week end mio caro Cancro perché, se già questa Luna, oggi, ti sta simpatica, da domani ti farà impazzire di gioia. I buoni auspici infatti si vedono già da oggi perché non è più obbligatorio portare le mascherine all’aperto. Quindi sfodera il tuo miglior sorriso perché finalmente si "cucca".

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: te lo dico piano nell’orecchio: da domani hai la Luna a favore e magari, finalmente riuscirai anche tu a fare all’ammmore.

Lavoro: come dice la Spora anche al giornata più lunga dura solo 24 ore. Coraggio!

Salute: per muoverti un po’ dovresti iscriverti ad un corso di gruppo dove l’istruttore se non ti presenti ti manda subito un vocale di rimprovero-motivazionale. Peggio del maggiore Hartman.

Il consiglio del giorno: goditi questa sensazione di totale libertà, te la meriti tutta mio caro.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La vista della pista per le competizioni Big Air alle Olimpiadi invernali di Pechino ha lasciato davvero tutti senza parole perché si trova in un ex sito industriale. Preparati Leone perché se la Luna in questi giorni ti ha davvero dato gran tono, da settimana prossima cadi in un momento di vera riflessione personale. Ora non fare il kamikaze che si butta giù per la rampa olimpionica, quella è solo per dei preparatissimi e spericolati atleti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei così in preda all’istinto ed ai sentimenti che senti anche i rumori della Savana in sottofondo.

Lavoro: per tutte le grane lavorative che ti stanno per piombare addosso la prossima settimana hai deciso seraficamente che potrai iniziare ad occupartene da lunedì.

Salute: ti svegli cantando la canzone di D’Argen Damico ‘Dove di balla’ che ti ricorda che da questa sera riaprono le discoteche.

Il consiglio del giorno: la pista da sci Big Air delle Olimpiadi ci ricorda la necessità di riconvertire vecchie aree industriali a nuovi utilizzi, come la capacità di sapersi sempre rinnovare senza buttare via tutta la nostra storia.

Voto: 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La Luna oggi ti chiede di ricordarti che l’apparenza e la bontà delle cose ti possono ingannare. Anche il nostro bellissimo mar Mediterraneo, del quale spesso ci vantiamo per le acque trasparenti dai colori unici, in realtà è il mare con la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata. Qui c’è un vero appello da fare a tutto il mondo e soprattutto a tutti gli italiani e per farlo potresti usare il megafono di Giusy Ferreri a Sanremo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vuoi solo essere adorata con romantiche poesie che parlano di quanto tu sia magnifica. Ti ricordo che siamo nell’era in cui se uno ti scrive solamente sei bellissima senza errori di ortografia, è già un successone.

Lavoro: se tutti pensavano che ti ammorbidissi un po’ perché è venerdì si sono sbagliati di grosso, perché la tabella di marcia oggi prevede un’agenda con fittissimi incastri. Se va bene a te…

Salute: felice di poter finalmente girare senza mascherina e far ammirare a tutti il tuo splendido sorriso.

Il consiglio del giorno: bisogna promuovere i progetti per la salvaguardia del nostro mare come Marevivo onlus e tu puoi mettere voce e faccia.

Voto: 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La moda ed il gusto sono pane per i tuoi denti e sono certa che, sentendo che ai fini del riciclo ecosostenibile potremmo indossare capi di maglieria fatti con i capelli, hai avuto un vero sussulto. Va bene sposare tematiche importanti e che Marte quadrato ti fa andare di traverso anche gli stivali con le suole colorate fluo, ma questo supera per te davvero ogni limite.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: stravolta dalla Luna che ti ha finalmente sedotta, accetterai di buon grado che il tuo principe azzurro si presenti con un accostamento di colori da far rabbrividire anche un daltonico.

Lavoro: sei come il cioccolatino dopo il caffè, adorabile ed indispensabile per concludere al meglio il pranzo.

Salute: come una cura per il benessere psicofisico, hai deciso di concederti una giornata, ed una serata, di sano e rinvigorente divertimento.

Il consiglio del giorno: con la voglia di fare serata, invece di fare shopping, potresti trovare cose super interessanti ed a buon prezzo su piattaforme come Vestiaire Collectives.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sarà per il clima di carnevale o per le ultime trovate di Mercurio a favore ma sei in vena di fare qualche dispettuccio. Potresti fare come lo studente della Florida che ha creato un bot per rintracciare l’aereo di Elon Musk. Se il magnate di Tesla pensava di ‘comprare’ lo studente con qualche manciata di migliaia di dollari, si è dovuto ricredere ed ora tutto il mondo sa esattamente dove e come intercettarlo. Lo farà rosolare per benino proprio come piace a te.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come la poesia che a tutti piaceva recitare dalle medie al liceo: ‘L’amore è un’apostrofo rosa tra le parole ti, t….o’. Oggi sei un sexy burlone.

Lavoro: le dichiarazioni ‘velate’ di guerra del presidente Biden ben si sposano con la strategia che vorrai adottare da lunedì contro Mercurio in opposizione.

Salute: vero manzo come il bel Rkomi che fa le flessioni sul palco dell’Ariston.

Il consiglio del giorno: lo scherzo è bello quando dura poco non è sempre vero se pensi a quelli del programma Le Iene. Sono pensati così bene che durano per giorni.

Voto: 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ci sono chiarissimi segnali, oltre alla Luna in opposizione secca, che ti dicono che devi stare tranquillo nella tua bella casa. Come il caro benzina che ormai ha raggiunto cifre da capogiro, arrivando a due euro al litro per quella servita. Ti dovrai accontentare di riordinare le foto delle vacanze passate sognando di poter partire il prima possibile con il tuo fido compagno di viaggio: il tuo zaino super tecnico da cinquanta litri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: nervosi ed elettrici, i coraggiosi che proveranno a baciarvi prenderanno di sicuro una bella scossa.

Lavoro: essendo venerdì la settimana è praticamente finita e per tua somma gioia nessuno ti troverà da ridire se lavori da casa in pigiama.

Salute: insofferenti alla routine cercate di sconvolgerla visitando a piedi la tua città. Vedrai che noterai tante cose nuove.

Il consiglio del giorno: i voli aerei ormai costano pochissimo e su google puoi fare una bella ricerca e trovare un volo per Tel Aviv a soli due euro. Praticamente un regalo di compleanno anticipato.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

In Gran Bretagna è appena uscito il bando per essere Re o Regina dell’isola di Piel e trasferirsi lì per gestire il suo celebre pub. Mio caro Capricorno sei il soggetto perfetto per questo ruolo che ti conferirebbe finalmente il titolo che ti meriti con tutto questo cielo che ti è da tempo a favore. Conoscendoti bene pensi che sia il luogo giusto per il tuo buon ritiro quando tutti i pianeti pian piano ti saluteranno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: bello, affidabile, intelligente ed arguto sei il ragazzo perfetto da presentare alla nonna.

Lavoro: il business non si ferma mai ma tu hai deciso di metterlo in modalità aereo come si fa con lo smartphone quando non vuoi essere disturbato.

Salute: pronto per un week end pieno di attività sportive entusiasmanti. Parti carichissimo e troni più in forma di prima.

Il consiglio del giorno: ci sono luoghi isolati che ci permettono di essere totali padroni della nostra vita e del nostro destino contemplando le meraviglie della natura , dal guardiano del faro, al ranger nei parchi del Nord America hai l’imbarazzo della scelta.

Voto: 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con i buoni influssi di Saturno credi nell’importanza di avere chiare regole per tutti e tutto e la tutela della natura ne fa giustamente parte. Anche la costituzione Italiana si è allineata a questo tuo pensiero implementando due articoli in cui si specifica l’importanza di proteggere l’ambiente e tutti gli animali. Sei il nostro San Francesco 2.0.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: siete dolcissimi e premurosissimi con tutte le vostre fidanzate sparse in diverse zone della città.

Lavoro: hai preparato proprio tutto anche lo striscione con la scritta ‘Bentornato’. Finalmente con l’arrivo di Mercurio da lunedì si lavora alla grandissima.

Salute: ti basta stare insieme ai tuoi amici a fare festa per sentirti in formissima.

Il consiglio del giorno: invece di pensare che gli attivisti per l’ambiente sono solo dei rompiscatole, dovremmo tutti prenderci cura della nostra amata madre Terra e Greta Thunberg ce lo ricorda tutti i giorni.

Voto: 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se il film ‘La mano di Dio’ è candidato agli Oscar come miglior film straniero è perché un giovane ragazzo ha seguito i propri sogni ed è riuscito a realizzarli. Voi pesciolini con questo meraviglioso cielo a vostro favore dovete perseverare in quello che credete in barba a parenti, amici, professori e a questa Luna in quadratura.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: come chi ha troppe cose da fare e prima di uscire di casa da un bacio distratto e frettoloso a tutta la famiglia, questo è il vostro ritratto di oggi.

Lavoro: la fortuna vi accompagna dappertutto, dal bagno alla riunione con il direttivo. Tutto procede liscio come l’olio.

Salute: sempre al massimo a parte un piccolo prurito sotto l’alluce destro che sparirà domani mattina con la Luna che si leva dall’opposizione.

Il consiglio del giorno: per seguire i propri sogni non serve solo l’immaginazione ma costanza e concretezza giorno dopo giorno, per vederli realizzati quando si diventa grandi.

Voto: 8 e mezzo