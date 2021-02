Con l'oroscopo di oggi, 11 febbraio 2021, siamo ufficialmente nel giorno di Luna nuova. Ogni 28 giorni infatti ricomincia il ciclo che va dal congiungimento del Sole alla Luna fino alla Luna piena e ritorno. Questa Luna nuova nasce sotto il segno dell'Acquario con una grande e nuova energia e, per l'Italia, con un nuovo buon auspicio: che le passioni e gli interessi di ciascuno (rappresentati dalla quinta casa) possano diventare fonte di reddito ufficiale.

L’oroscopo del giorno 11 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Con l'oroscopo del giorno di oggi anche il nuovo anno dell'oroscopo cinese prende il via. Usciti dall'anno del Topo entreremo nell'anno del Bue, comparabile quanto a caratteristiche al segno zodiacale occidentale del Capricorno. Di cinesi questo è un anno di grande laboriosità ma dai buoni i risultati soprattutto concreti. Pronti a festeggiare un nuovo capodanno?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non puoi mai dire niente di quello che ti passa per la testa… O almeno così credi! Come Alda D’Eusanio, forse a volte eccedi e ti lasci andare a considerazioni che, sarebbe meglio, tenessi per te. Con quel Mercurio retrogrado rischi ancora di fare figure barbine e di perdere l’occasione buona con qualcuno di interessante… Ascolta Venere e lascia perdere la tua proverbiale sincerità!

Amore: se solo fossi meno sincero nel fare “complimenti”… Lavoro: ti arrabbi per un nonnulla! Salute: ottima predisposizione per una corsa campestre. Il consiglio del giorno: portate con voi un timer impostato automaticamente sui 10 secondi e usatelo ripetutamente ogni volta che vi sale la voglia di rispondere a tono a qualcuno…

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La fortuna è che il pianeta Marte ti dà sostegno… La sfortuna invece è quel brutto agglomerato di pianeti quadrati che ti fanno sembrare tutto difficile e faticoso. Fidati: a volte è tutto molto più semplice di quello che credi. Sapevi, ad esempio, che la pallina lanciata da uno degli astronauti dell’Apollo 14 sulla Luna e creduta dispersa perché lanciata troppo lontano era in realtà finita vicinissima al punto del colpo? A volte basta solo cercare meglio e aver pazienza!

Amore: dovresti smetterla di fare il muso ed aprirti con convinzione ai sentimenti. Lavoro: confuso… oggi sembra che tutto quello che tocchi smetta di funzionare. Salute: energico, nessuno ti tiene fermo. Il consiglio del giorno: ragiona bene e non partire in quarta! Mantieni la calma anche quando tutto ti sembra troppo veloce come in una centrifuga!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Spero siate pronti e preparati per la nuova edizione del festival di Sanremo. Online ci sono decine e decine di articoli che sviscerano tutte le curiosità dell’evento negli anni passati… Potreste quasi mettere alla prova le vostre conoscenze in merito! Mercurio vi rende curiosi e pronti a dare tutte le risposte del caso… Cercate di usare al meglio l’influsso del pianeta anche quando si tratta di dare risposte sul lavoro (mi sembrate un po’ privi di concentrazione ultimamente!).

Amore: indecisi sul da farsi? Seguite il cuore (e Venere!). Lavoro: vi fate troppi problemi e temporeggiate. Siate meno titubanti! Salute: attenti alla linea: Saturno scuote la testa ogni volta che chiedete il bis del piatto di pasta! Il consiglio del giorno: se siete insicuri su qualche informazione da dare, soprattutto sul lavoro, non inventatela! Prendetevi il tempo necessario e magari chiedete a qualcuno!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

A volte avresti bisogno di una come Maria De Filippi in grado di far da paciere fra te e tutti quelli che non ti comprendono. Non dico di invitare tutti quelli con cui discuti a C’é Posta per Te, ma con quel Marte che ti spinge e un sacco di pianeti che non capisci bene che influenza abbiano su di te, potresti necessitare di un’alleata come la conduttrice, in grado di prendere le tue parti.

Amore: indeciso sul da farsi… Lavoro: la comunicazione non è il tuo forte con quel Mercurio là… Salute: lascia perdere il jogging e usa il gatto sovrappeso di casa per fare qualche esercizio di pesistica. Il consiglio del giorno: l’attività fisica può rilasciare endorfine e migliorare il tuo umore… ricordatene!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Come il micio che si è avvicinato allo schermo della TV per osservare più da vicino il Re Leone ma che si è poi spaventato alla comparsa del cattivo del live action, anche tu provi ad affrontare di petto la maggior parte delle questioni irrisolte ma, sfortunatamente, tutti quei pianeti opposti fan paura! Senza contare che Marte quadrato ha praticamente svuotato le tue riserve inesauribili di coraggio!

Amore: non c’è nemmeno da nominarlo! Lavoro: hai poche energie da investire in progetti che non ami… Salute: lo zapping è una valida alternativa oggi! Il consiglio del giorno: tutto parte dalla testa. Se solo riuscissi a trovare il momento giusto per rilassarti quanto basta sono certo che potresti ripartire con rinnovato coraggio.

Voto 5 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

“Fenomenali poteri cosmici, in un minuscolo spazio vitale” diceva Gigi Proietti nei panni del Genio di Aladdin. Seguiresti volentieri il suo consiglio e ti butteresti subito all’acquisto della casa più stretta di Londra (larga 170 cm!). Marte ti invoglia a usare meglio le energie e l’idea di avere una casa più piccola da sistemare potrebbe lasciarti ampio spazio d’azione per i tuoi mille impegni!

Amore: se solo riuscissi a non essere così trattenuta potresti vivere momenti di emozioni intense! Lavoro: mantieni il controllo anche nelle situazioni più critiche. Salute: piena di sprint! Potresti battere il record mondiale di tempo minimo nel fare la spesa! Il consiglio del giorno: tieni tutto preparato ed in ordine, già pronta per la prossima Luna che potrebbe infastidirti!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se si parla di sex symbol le due persone che vengono in mente siete tu e James Dean. Il bellissimo attore è ancora vivo nel nostro immaginario come icona di stile e permane come personaggio dalla enorme carica erotica. Tu, invece, rimani bellissima, fascinosa e charmante come poche altre sulla faccia della Terra. Ringrazia Venere e Giove per questi riflettori puntati su di te.

Amore: nulla è così facile come apparire così perfetta e ammaliante! Lavoro: piena di inventiva e di energie. Salute: per tenerti in forma saresti disposta persino a fare esercizi mentre pulisci casa. Il consiglio del giorno: tieni vive le amicizie e le relazioni. Magari iscriviti a Clubhouse e conosci gente nuova con la quale condividere opinioni!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Stanco ma furbo, come i leoni marini che si fanno dare un passaggio dalle navi in transito nei mari australiani. Con Marte opposto, pure alzarsi la mattina dal letto ti sembra una delle fatiche di Ercole e preferisci trovare il modo più semplice per arrivare dove devi. Peccato che nemmeno Mercurio abbia troppi suggerimenti da darti… Probabilmente l’unica cosa da fare è resistere e attendere che la mareggiata passi!

Amore: discussioni inutili che non riescono nemmeno ad accendere un po’ di passione. Lavoro: costretto a rivedere da capo un progetto che consideravi ormai terminato. Salute: stanchissimo e pieno di dolorino ovunque. Il consiglio del giorno: yoga, meditazione e tisanine drenanti. Tutto fa brodo quando cerchi di rilassarti.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo Mercurio retrogrado ti infastidisce come le critiche sull’olio di palma, tornate sulla bocca di tutti a più di un anno di distanza. A volte, purtroppo, è necessario tornare a chiarire alcuni punti come se non li avessi già spiegati… Comprendo che questa cosa ti faccia arrabbiare ma per poter vivere in serenità a volte è necessario scendere a compromessi (soprattutto se si tratta della persona che ami!).

Amore: cerca di essere paziente e, vedrai, andrà tutto per il meglio. Lavoro: smolli le telefonate più pesanti a chi è più paziente di te. Salute: qualche tensione di troppo… sicuro di non dover cambiare il cuscino? Il consiglio del giorno: se smettessi per un attimo di preoccuparti di cose inutili, potresti prendere la giornata con più ottimismo e, magari, metterti anche a tentare la fortuna con un gratta e vinci.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quel Marte lì ti ha reso talmente scattante e determinato che, sono certa, sarai stato uno dei pochi fortunati a portarti a casa dei biglietti per il prossimo concerto dei The Weeknd a Milano! Senza contare che questo alleggerimento di pianeti sta ancora avendo effetti positivi e riesci finalmente a tirare sospiri di sollievo talmente frequenti che potresti addirittura attivare da solo una intera centrale ad energia eolica.

Amore: finalmente sei tu quello che aspetta di essere corteggiato! Lavoro: ancora nessuna magagna da risolvere: puoi andar tranquillo! Salute: ottima energia! Sei uno scattista nato (soprattutto quando devi prendere al volo il tram!). Il consiglio del giorno: so che potrebbe essere un consiglio inutile ma, se fossi in te, utilizzerei le energie in eccesso per qualcosa di utile e che stai rimandando da tempo! (Tipo iniziare già le pulizie di primavera!).

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è chi dice che, in questo periodo, sia cresciuto il tasso d’infedeltà in modo direttamente proporzionale alla voglia di libertà. Queste regole però per te non valgono: Venere ti rende dolce e affettuoso come un koala australiano che si aggrappa al partner in cerca di coccole e bacini che farebbero sciogliere anche il cuore più duro! E il partner farebbe meglio ad approfittarne…!

Amore: voto 9! Perché si potrebbe comunque migliorare! Lavoro: immaginazione sconfinata e voglia di mettersi in gioco fanno di te un lavoratore provetto! Salute: Marte è ancora antipatico e cerca di metterti in crisi! Il consiglio del giorno: hai mai pensato di darti allo studio della cucina? Magari trovi una nuova ispirazione nella preparazione di piatti e pietanze!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se esistesse un unico credo, voi sareste comunque votati all’amore. Per questo le frasi di Michele Bravi e di Chiara Galiazzo sull’importanza del combattere l’omofobia vi hanno colpito così profondamente… Anche in giornate come questa, dove l’unico pianeta dichiaratamente a vostro favore è Marte, non vi fate problemi a mostrarvi dolci e romantici, convinti che riuscirete a redimere qualcuno dal suo solito cinismo!

Amore: è un lavoro difficile, ma qualcuno dovrà pur farlo! Lavoro: aiutate gli altri a mantenere la calma. Salute: nulla d cui lamentarvi! Il consiglio del giorno: lasciate spazio anche agli altri di viversi le proprie emozioni. Non siate troppo presenti…!

Voto 8 –