L’oroscopo di oggi giovedì 11 agosto 2022: Leone e Acquario protagonisti del giorno L’oroscopo di oggi, giovedì 11 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Arriva la Luna piena in Acquario: sarà un momento intenso dove l’io, in tutti i suoi bisogni, vorrà dire la sua, senza freni.

L'oroscopo di oggi, giovedì 11 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Siamo vicinissimi a una potentissima Luna piena, che sarà nella notte tra l'11 e il 12 agosto alle 3 del mattino. Sarà molto potente perché il Sole in Leone è in esaltazione, mentre la Luna in Acquario diventa forte a causa della congiunzione a Saturno.

È come se vedessimo le due facce dell'io: l'ego e l'individualismo estremo. Il tutto pronto ad esplodere e a mettersi in discussione a causa della quadratura dei due luminari a Urano. Con la Luna piena in Acquario il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato è lo Scorpione.

Ariete

Ora che Venere è tornata a risplendere a favore del tuo segno, hai certamente bisogno di qualche ripetizione a proposito di sesso. Segui i consigli di Aurora Ramazzotti, che di recente si è pronunciata su questo argomento sui social. Dai sfogo alla tua immaginazione.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi sei prontissimo a ballare un bel lento, tipo ballo della mattonella.

Lavoro: disponibile anche a fare gli straordinari in cambio di un bacino.

Salute: ti sei svegliato in forma smagliante!

Il consiglio del giorno: organizza subito una serata a guardare le stelle cadenti con la persona che ti piace, anche se c'è la luna piena. Sicuro ci scapperà il fatidico bacio.

Voto 7

Toro

Visto che sul fronte amoroso torni ad essere scarso, dovresti rivolgere tutte le tue attenzioni allo sport. Capita proprio a fagiolo che tra un paio di giorni riprenda il tanto amato campionato di serie A. Stai già scalpitando, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non hai ben capito dove sia finita tutta la dolcezza di ieri…

Lavoro: oggi ti applichi solo per questioni di massima importanza.

Salute: muscoli pompati da sollevatore di pesi.

Il consiglio del giorno: puoi dedicarti allo sport in tutte le possibili declinazioni. Prova il Kite surf nel nord della Sardegna. Quando tira il Maestrale è una vera figata.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

State molto attenti a gongolarvi nell’amore e a rilassarvi quando siete in spiaggia. Il rischio per voi, con Mercurio contro, è di addormentarvi sul materassino per ore e al risveglio non capire più dove vi troviate. Evitate, per favore, tenete le pinne sul bagnasciuga.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete pronti a limonare per otto ore consecutive?

Lavoro: non avete assolutamente tempo da perdere con le grane da ufficio.

Salute: l’onda dei capelli è perfetta!

Il consiglio del giorno: Siete molto attratti dei mega gonfiabili dalle forme e colori più disparati, ma ricordatevi che l’utilizzo è unicamente per qualche giorno durante le vacanze, e che questo genere di prodotto non è un così importante investimento.

Voto 7 –

Cancro

Venere ti ha salutato e tu ti senti proprio come Valentina Ferragni che si prepara a vivere a distanza il suo grande amore con Luca Vezil. Vedrai che ritrovare un po’ di tempo per te stesso alla fine non ti dispiacerà affatto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi ti senti proprio così: sedotta e abbandonata.

Lavoro: ne sei appassionato, come alle parole crociate sotto l’ombrellone.

Salute: sei degradato al secondo posto.

Il consiglio del giorno: questa sera goditi la luna quasi piena in dolce compagnia, da vero romanticone incallito.

Voto 7 e mezzo

Leone

Appena ti giri vedi ovunque l’amore, sarà che Venere è proprio arrivata nel tuo segno. Infatti le notizie che ti saltano agli occhi sono quelle a lieto fine, come l’annuncio di matrimonio tra Nasti e Zaccagni. Alla fine vedi che anche per te è arrivato l’happy ending?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai già la corona in testa da reginetta del ballo.

Lavoro: oggi non vuoi assolutamente essere disturbato.

Salute: ora sì che si ragiona!

Il consiglio del giorno: organizza questa sera una bella chitarrata sulla spiaggia con i tuoi amici per festeggiare per fare un bel pre full moon party.

Voto 7 +

Vergine

Grazie al tuo Mercurio nel segno, che ti spinge ad essere minimalista ed efficiente, comprendi perfettamente le ragioni per cui Marlene Engelhorn ha deciso di rinunciare all’eredità da 4 miliardi di euro. Questa somma incredibile verrà utilizzata per progetti benefici e non per fare uno shopping sfrenato ovviamente. Tu sei dalla sua parte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti conquistano con una tesina scientifica sui benefici del bacio.

Lavoro: aggiornatissima su tutte le ultime novità del momento.

Salute: il ritmo è sempre costante e ben cadenzato.

Il consiglio del giorno: per una volta concediti un bel pranzo con scampi e aragoste, poi torna tranquillamente alla tua insalatina di riso.

Voto 8 e mezzo

Bilancia

Con l’arrivo di Venere diventi subito più buona e finalmente torni ad essere anche dolce e premurosa. Proprio come Wilma Facchinetti che salva Alessia Marcuzzi da un boccone killer con la manovra di Heimlich. È proprio vero che stringere forte le persone a cui vuoi bene è come salvare loro la vita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo accogli finalmente a braccia aperte.

Lavoro ti senti già così buona che sei disposta a dare una mano a chiunque.

Salute: illumini tutti con il tuo sorriso!

Il consiglio del giorno: In questi giorni dovresti riguardare il film Grease e riprovare tutti i balletti, pettinature e outfit di questo film iconico.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Sei simpatico come lo scienziato che posta una fetta di chorizo sui social dicendo che si tratta di una foto del super telescopio Weeb. Sarà che con Venere contro ma con Mercurio a favore sei anche più pungente e dispettoso del solito.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai fatto così tanta indigestione che sei diventato intollerante.

Lavoro: scrivi interi resoconti con solo l’utilizzo del detrattore automatico.

Salute: ti crogioli nella più totale pigrizia.

Il consiglio del giorno: Stai sempre attento a quello che scrivi su WhatsApp perché le chat possono essere un’arma a doppio taglio. Io ti ho avvisato eh.

Voto 6 –

Sagittario

Hai perso un po’ di interesse sulla querelle della pizza (che ti ricordo essere ormai la tua soap-opera preferita) perché Venere è tornata a risplendere e tu sei molto occupato a tacchinare. Infatti poco ti importa che la pizza da 8300 € di Renato Viola sia fatta con gli ingredienti più costosi al mondo come scampi, aragoste e tre tipi di caviale. Tu con Mercurio contro tagli corto e pensi che sia solo un bel mappazzone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: prontissimo alle grandi avventure estive.

Lavoro: sei impegnato solo a baccagliare.

Salute: rafforza le tue braccia per stritolamenti amorosi.

Il consiglio del giorno: ricordati di controllare sempre i conti spiaggia per non avere sorprese sgradevoli come 400 € per un paio di spritz.

Voto 7 +.

Capricorno

È un vero spreco che siano stati investiti dei soldi per uno studio tedesco sul fatto che Messner non abbia raggiunto la cima dell’Annapurna in Himalaya per soli 5 m. Tu con Mercurio dalla tua quei soldi li avresti investiti in qualche altra attività che avrebbe portato sicuramente un bel guadagno invece di un inutile gossip. Oggi sei giustamente e costruttivamente polemico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo studi approfonditamente ma solo da lontano.

Lavoro: gli investimenti non si fermano neppure sotto all’ombrellone.

Salute: sai risalire in porto anche con una bava di vento.

Il consiglio del giorno: ritirati per qualche giorno al fresco delle Alpi all’ombra del Monterosa. Immergi in questa natura selvaggia piena di sorprese e simpatici alpeggi.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Che le temperature si stessero abbassando tu te ne eri già accorto. Venere si trova in opposizione e tu non puoi far altro che startene da solo nel tuo cantuccio a riposare anche perché Marte continua ad affiancarti consigliandoti sempre di riposarti il più possibile. Tipo letargo, per intenderci.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: lo rifuggi in ogni sua forma.

Lavoro: lo consideri una vera scocciatura.

Salute: affetto da narcolessia improvvisa.

Il consiglio del giorno: Sembra proprio che faccia al caso tuo l’annuncio di un’azienda di materassi alla ricerca di veri dormiglioni. Manda subito il tuo curriculum.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Siete proprio dei cari tontoloni sempre a causa del pianeta del pensiero in opposizione, Mercurio. Avete infatti avuto la stessa espressione di Bob Sinclar disorientato dai cori da stadio in pista ‘Pioli is on fire’. A questo punto fate ballare tutti mettendo su della musica da paura senza pensarci troppo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete perso tutta la vena poetica.

Lavoro: è il vostro incubo quotidiano.

Salute: come le waterbike sulla spiaggia non sono da considerare un vero sport.

Il consiglio del giorno: potreste inviare il curriculum per fare il libraio scalzo alle Maldive. Non sarebbe male per qualche mese vivere in una situazione da sogno. Vero?

Voto 6 –