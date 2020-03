Con l'oroscopo di oggi, martedì 10 marzo 2020, inizia il percorso calante della Luna che ieri sera, non dimentichiamocelo, è stata Luna piena. Se con la Luna nuova ci chiudiamo in noi stessi, con la Luna piena esplodono il nostro subconscio e i nostri desideri spesso sotterrati sotto a mille convenzioni. Con la Luna calante (da oggi è in Bilancia) cerchiamo di riassestarci, ritrovare il nostro centro e portare le rivelazioni della Luna piena nella nostra vita quotidiana. Oggi poi Venere in Toro continua ad essere congiunta a Urano, pianeta proprio che ci fa guardare a degli aspetti della vita con consapevolezze e prospettive del tutto differenti. Siete pronti a scoprire l'oroscopo del giorno e le previsioni astrali segno per segno con questo assetto di pianeti nel cerchio dello Zodiaco?

L’oroscopo del giorno 10 marzo: previsioni astrali segno per segno

Avete voglia di raccontarmi come avete vissuto la Luna piena di ieri? Quali verità vi ha riportato a galla? E quali emozioni? Bene, è con queste che dovrete iniziare questa giornata con la Luna che inizia il suo percorso calante dal segno della Bilancia. Leggete qui le previsioni astrali segno per segno nell'oroscopo del giorno per amore, lavoro e salute.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi barcolli come la borsa Ariete. Parti anche ottimista ma poi il tuo umore cade in picchiata e tu hai solo voglia di picchiare chi ti sta attorno senza pensare alle conseguenze. Si sa che tu sei un passionale irrazionale… Ecco, lo sarai anche oggi senza contare fino a dieci prima di dire parolacce. (irripetibili).

Amore: ci mancava solo la Luna storta a renderti insopportabile. Oggi hai un motivo in più! Lavoro: sbuffi. Salute: ti senti stanco come un ottantenne dopo la maratona. Il consiglio del giorno: respira a pieni polmoni. Espira e saluta i cattivi pensieri, inspira e recuperane di nuovi.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi sei decisamente il re dello shopping. On line, off line, per posta, nei mercatini, alle svendite. Ovunque ci sia una carta di credito da strisciare ci sei tu, Toro, pieno di buone intenzioni. Fossero tutti come te il pil si alzerebbe e l'economica girerebbe meglio di una lavatrice in centrifuga.

Amore: ne è in arrivo un bastimento carico carico. Lavoro: esperto di bricolage! Salute: quanto ti piace farti bello. Il consiglio del giorno: che ne dici di una bella maschera di bellezza prima di andare a letto?

Voto 9 e mezzo quasi 10

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete dolci come le maestre dell'asilo che raccontano ai bambini le favole via vocaloni di whatsapp. Anche voi avete voglia di fare qualcosa di dolce e amorevole per chi amate ma preferite decisamente le dichiarazioni ai baci. Una cosa per volta.

Amore: sensibiloni dall'occhietto lucido. Non siamo abituati. Lavoro: spacciate soluzioni a problemi quasi gratis. Salute: vorresti avere voglia di fare lo scrub. Ma non ce l'hai. Il consiglio del giorno: fai il trenino anche in ufficio|

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se pensi di essere stanco e di cattivissimo umore oggi Cancro pensa a Lindsay neo mamma di 4 gemelli senza i nonni vicini. Sì, probabilmente lei non avrà la Luna storta come ce l'hai tu! In ogni caso è impossibile farti ricredere sul fatto di essere tu il vincitore del premio sfiga di oggi. Praticamente senza nemmeno candidarti.

Amore: poco, anzi praticamente niente. Lavoro: sguardi di saetta anche al boss. Che paura ci fai! Salute: ti fa male tutto. Il consiglio del giorno: gioca a fare canestro con le palline di carta nel cestino. Ad ogni goal esulta come CR7 in campo.

Voto 5 ma non di più.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ti senti un po' oggi come Snacks, il nuovo campione di basket che si presenta in campo con un fisico decisamente poco atletico ma poi infila la palla nel canestro meglio di molti palestrati longilinei. Chi si ferma all'apparenza con te oggi è perduto: hai proprio voglia di riscatto.

Amore: vuoi le coccole ma non le vuoi fare tu. Lavoro: difficile trovare le parole giuste. Anzi impossibile. Salute: oggi ti concentri sul cuore. Il consiglio del giorno: compera il dizionario dei sinonimi e contrari… Nelle sfumature sta la differenza.

Voto 6

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei meravigliosa come Kate Middleton nel suo viaggio ufficiale in Irlanda dove ha sfoggiato abiti tutti verdi ma perfetti. Che classe. Ecco, anche tu oggi Vergine sei così stilosa da stare bene anche vestita da campana per la raccolta del vetro. New look.

Amore: possessivissima: ciò che è tuo non si tocca nemmeno con un permesso speciale, Lavoro: I don't care è la tua frase preferita. Salute: la bellezza è il tuo primo pensiero. Il consiglio del giorno: fai fotografie di paesaggi.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dopo tutti questi giorni nei quali Marte ti ha resa insoddisfatta, capricciosa e dai gusti difficili adesso Bilancia hai tanta voglia di farti perdonare. E lo fai col tuo stile: dolce ma defilato. Praticamente fai come quello che ha riempito le città lombarde di post it con scritto "andrà tutto bene" corredati anche di cuoricini.

Amore: quanta voglia di sentirti dire cose carine. Lavoro: la routine è la tua migliore amica. Salute: salutista si ma senza palestra eh. Il consiglio del giorno: inizia a fare l'occhiolino quando qualcuno ti sta simpatico.

Voto 7 perché sono buona e tu emotiva.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei un po' come una giornata di pioggia nel weekend: staresti benissimo con un bel libro davanti al camino ma il più piccolo contatto umano ti manda in crisi. Scorpionaccio come sempre funzioni bene solo a letto. Che poi, meglio di niente!

Amore: quante domande ti fai! Lavoro: nulla ti convince, tutto ti disturba. Salute: strafai e non senti ragioni. Il consiglio del giorno: metti una coroncina tra i capelli, che ne dici?

Voto 6 al pelo. Ma ti risento la settimana prossima.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Oggi ti viene finalmente riconosciuto tutto il tuo valore, Sagittario. Come il comandante della Diamond Princess che è stato nominato commendatore da Mattarella. Applausi oggi per te che sei davvero capace di prendere in mano la situazione con un senso di sicurezza da zittirci tutti!

Amore: decisamente in ripresa. Lavoro: mille cose da fare ma tu le metti tutte in fila. Salute: non ci si lamenta. Il consiglio del giorno: ascolta jazz. E' improvvisazione, lo sai??

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei ricercato e strapagato come una babysitter in questo periodo di chiusura delle scuole. Capricorno quando (e dove) ci sei tu siamo sereni e ci sentiamo al sicuro. Ma non è che puoi clonarti? Poi, certo, per colpa della Luna storta dopo un po' non vediamo l'ora che ti distrai, magari vai in bagno per un po'!

Amore: c'è solo una Luna storta di mezzo tra te e la tua voglia di amore esplosivo. Lavoro: meglio fare i bravi. Salute: ottima. Il consiglio del giorno: vestiti bene anche per stare in casa. Aiuta la Luna storta.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

AAA cercasi fidanzato a ore che non si offenda quando scade il suo tempo e soprattutto che sia disposto a ritornare senza recriminazioni quando torna voglia a te. Sono ben accetti anche i perditempo, purché non polemici. Che stranezza questa giornata d'amore!

Amore: quante cose da dire, anche dolci. Lavoro: prendi appunti anche sul retro del biglietto del bus. Salute: poca voglia di sudare. Il consiglio del giorno: ti piacciono gli indovinelli?

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi sentite protagonisti di tutti i giornali come Marta, la nuova fidanzata di Berlusconi dopo la fine dell'amore con Francesca. Tutti che sono curiosi di chi voi siate e soprattutto di cosa ci abbiate guadagnato (astrologa dalla lingua biforcuta!). Insomma Pesci se oggi avreste voluto passare inosservati, scordatevelo!

Amore: ce n'è in abbondanza. Lavoro: anche di quello. Salute: tanta buona volontà. Il consiglio del giorno: rifate i biglietti da visita con scritto il nome di un lavoro immaginario.

Voto 8 e mezzo