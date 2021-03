L'oroscopo di lunedì 1 marzo 2021 è un oroscopo molto importante: dà inizio a una nuova settimana e contemporaneamente a un nuovo mese anzi, a dirla tutta, al mese nel quale incontreremo l'inizio di una nuova stagione e, addirittura, l'inizio di un nuovo anno astrologico. Astrologicamente infatti, ve lo ricordo che non si sa mai, l'anno inizia con il grado zero del segno dell'Ariete il 21 di marzo. Tornando a questo importante lunedì, se Venere è ufficialmente installata nel segno dei Pesci (che la rende particolarmente romantica), Mercurio si unisce a Giove formando anche un trigono alla Luna in Bilancia. Tradotto: l'ottimismo è nell'aria.

L’oroscopo del giorno 1 marzo: previsioni astrali segno per segno

Giove congiunto a Mercurio in un segno d'aria particolarmente creativo e fuori dagli schemi come l'Acquario è perfetto per chi vuole raccogliere tutto il suo coraggio e presentare al mondo una nuova idea, una stranezza, una novità, un modo completamente diverso di guardare a qualcosa che è sempre stato fatto secondo tradizione. Scatenatevi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei inviperito come lo stilista che ha accusato Cecilia Caprotti di aver spacciato un suo abito per uno di Dior. La Luna opposta ti fa andare su tutte le furie e Mercurio, dalla sua, ti aiuta a inventare persino nuovi insulti coloriti e assolutamente fantasiosi! Ricordati, però, di non esagerare quando alzi il tono della voce… Qualcuno che ti ha trovato carino e dolce finora, potrebbe ricredersi…

Amore: sii meno di impatto e più low profile… apprezzeranno… Lavoro: fin troppo furioso: questo lunedì ti coglie proprio male. Salute: arrabbiato: cerchi qualcuno con cui sfogarti… Il consiglio del giorno: ricordati sempre di dare ascolto a quello che ti viene detto. Reagire di fretta e con troppa furia non porta a nulla.

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È vero: Marte sta per spostarsi un po’ più in là ma devi a lui tutta la forza che ti permette di affrontare al meglio questo lunedì! Come se non bastasse, le sue influenze ti rendono capace di reagire in modo fulmineo e scattante, cosa che fa tanto ripensare ai riflessi pronti del camionista che è stato in grado di compiere una manovra da manuale sulla strada innevata dell’Illinois! Essere così reattivi non è da tutti!

Amore: Venere ha paroline dolci da sussurrarti all’orecchio. Lavoro: sufficientemente sgamato da non farti affibbiare lavori lunghi e noiosi! Salute: confuso ma ancora decisamente sul pezzo! Il consiglio del giorno: dove non arrivano le parole, i gesti sono ben visti! Se non riesci ad esprimere le tue emozioni, fallo con un regalino!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete un tripudio di energia, cari Gemelli. Fra la Luna a favore e un Marte che si mette, a poco a poco, al vostro fianco, affrontate questo lunedì con uno sprint invidiabile. Non esagerate con l’entusiasmo però! L’ultimo che si è fatto prendere la mano da certe energie è stato il cittadino cinese che, per fare esercizi ginnici, si è aggrappato ad un palo della luce finendo per creare un black out in tutta la città! Mantenete il controllo, almeno voi!

Amore: non riuscite ancora ad essere il centro dei suoi pensieri? Datele tempo: si ricrederà! Lavoro: Mercurio vi supporta: potete andare lisci e farvi avanti! Salute: energie al massimo! Il consiglio del giorno: riuscite persino ad affrontare le riunioni condominiali con il sorriso! Anzi, vi proponete per dirigerle voi!

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Luna storta e tanta, tanta voglia di sentirti protetto da tutti gli ostacoli che potresti incontrare sul tuo cammino. Per fortuna Venere ti fa sentire apprezzato e coccolato altrimenti, ne sono certa, avresti chiesto una versione portatile delle pareti trasparenti usate al Festival di Sanremo per tenere tutti a distanza di sicurezza! Non preoccupartene: questa tua insicurezza ha un lato tremendamente sexy!

Amore: riesci ad intenerire chiunque con un tuo sguardo! Lavoro: lunedì duro e difficile alla scrivania! Salute: un po’ scarico… colpa della Luna! Il consiglio del giorno: non compiere gesti troppo avventati: ci saranno giorni migliori per mettere alla prova il to coraggio!

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per la prima volta, dopo un po’ di tempo, sei addirittura in grado di trovare un lato positivo anche nelle cose che normalmente ti fanno imbufalire. Grazie alla Luna a tuo favore, anche la confusione che ti mette Mercurio opposto ha il suo senso. Il mondo potrà sembrarti meno chiaro del solito ma, grazie a lei, tutto sembra più intrigante e misterioso… Un po’ come il messaggio segreto scoperto nel quadro de “L’urlo” di Munch!

Amore: in lenta ma inesorabile ripresa! Lavoro: ancora qualche periodo di difficoltà… Salute: riprendi alla grande questa settimana! Il consiglio del giorno: fidati dell’istinto, sempre! Soprattutto quando sei indeciso su quale dolce ordinare mentre prendi i tuoi piatti preferiti d’asporto!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Hai fatto appena in tempo a registrare i tutorial su YouTube dedicati alla pulizia perfetta di casa: Marte sta per abbandonare la posizione benevola nei tuoi confronti e potrebbe condurti tenendoti per la manina in un periodo di grande pigrizia che potrebbe farti rimandare la chiusura degli altri progetti che ti mancano come: l’agenda delle pulizie da portare sempre con te e il manuale per il riordino cromatico delle matite nei cassetti…!

Amore: non riesci ad esprimere facilmente quello che provi. Che ne dici di scriverlo!? Lavoro: proponi al boss di rivedere praticamente tutto il progetto poco prima della sua pubblicazione… sei sicura di quello che fai? Salute: in calo: avrai sicuramente bisogno di un po’ di relax. Il consiglio del giorno: prenota colore e piega dal parrucchiere… non perché tu ne abbia bisogno ma per aver la scusa di stare una giornata senza far nulla a farti coccolare!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancina mia, la Luna di oggi ti permette di fare cose inaspettate, persino di far pace con qualcuno che ti aveva ferito pesantemente. Anche la Gregoraci ha dimostrato che si possa fare, accettando l’ospitata alle Iene con Nicola Savino. Lascia perdere il passato e prendi con intelligenza, sponsorizzata da questo Mercurio a favore, ogni questione: non ti pentirai dei risultati. Parola di astrologa!

Amore: il sorriso che sfoggi oggi è spaziale! Nessuno può toglierti gli occhi di dosso! Lavoro: piena di sprint e di voglia di fare: sei un treno in corsa! Salute: mood ottimo e con tante energie da investire! Il consiglio del giorno: includi nel tuo outfit un accessorio luminoso ed allegro: devi assolutamente cavalcare l’ondata di ottimismo che ti pervade anche nel vestiario!

Voto 9 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Una buona notizia l’abbiamo, caro Scorpione: mentre Venere ha già iniziato a darti pane per i tuoi denti, Marte sarà presto fuori dai maroni. Da quel momento potrai già pianificare un ritorno alle attività fra le lenzuola tanto che Pamela Anderson, al confronto, non potrà più vantarsi delle sue performance con il maritino novello! Nel frattempo, cogli l’occasione e rimettiti in forma! Magari partendo con qualche corsetta intorno a casa!

Amore: ci sono grandi novità in arrivo: tieniti forte! Lavoro: nulla da fare: la tua voglia di lavorare è ancora considerata dispersa! Salute: senti qualche vecchi energia finalmente tornare in circolo! Il consiglio del giorno: metti a lavare i tuoi completini sexy e assicurati di trovare un posto sicuro dove metterli ad asciugare! Non vorrei mai che i vicini vedessero il tuo completino in pizzo giallo evidenziatore!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non sei il festival di Sanremo, pertanto ti sconsiglio vivamente di osare e di far di tutto pur di stupire. Benché la Luna ti metta in testa strane idee per attrarre l’attenzione, ti assicuro che Venere e Marte non sono dello stesso avviso. Vero che durante le serate musicali dell’evento ne sono successe di ogni e nessuno si stupirà per qualche colore troppo sgargiante di capelli ma, in questo periodo, terrei a bada le tue trovate geniali!

Amore: momento freddino… poche coccole e poca tenerezza. Lavoro: è un buon momento per un brain storming… solo coi colleghi fidati, mi raccomando! Salute: umore positivo ma forza fisica non al top… Il consiglio del giorno: consiglio una serata dedicata ai videogame, magari in connessione online con i tuoi amici! Potrebbe aiutarti a passare il tempo divertendoti!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La Luna (storta) di oggi proprio non ci voleva. Ti fa registrare un calo di share che manco il programma della D’Urso ha registrato nell’ultimo periodo. Metti da parte il malumore, troppo pericoloso con quel Marte a favore, e organizzati per tirare fuori il meglio da questa giornata dove rigetti ogni possibile contatto con gli esseri umani. Piante incluse. Magari riordinare credenza e cantina sono un ottimo e produttivo passatempo! Non credi!?

Amore: se solo riuscissi a rilassarti, godresti di momenti dolcissimi! Lavoro: ai lavori di inventiva, oggi preferisci quelli di compilazione e archiviazione… Salute: umore nerissimo… almeno sta bene con la nuova borsa che hai comprato! Il consiglio del giorno: non esagerare con la recriminazione: oggi ti viene troppo facile e potrebbe mettere in pericolo dei buonissimi rapporti che hai instaurato con qualcuno…

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai gli occhi che ti brillano come il micio che si è emozionato ascoltando la voce della sua padroncina via walkie talkie! Anche tu, con questa Luna positivissima, sei tutto un fremito e pieno di emozioni dolcissime. Peccato per Marte: non riuscire ad avere il coraggio di esprimere o di farti avanti potrebbe lasciar svanire alcune preziosissime occasioni… Prova a fare uno sforzo e a buttarti comunque, con quella parlantina lì!

Amore: in cerca di tenerezze, sei disposto persino ad abbracciare il portinaio di casa. Lavoro: preferisci rimanere nelle retrovie e gestire tutto da dietro le quinte… Salute: la Luna riesce a tenerti sveglio e attento anche con questo Marte antipatico! Il consiglio del giorno: se devi scrivere un messaggio importante a qualcuno, scegli il bigliettino più colorato che trovi! Magari c’è anche quello bello coi brillantini sopra!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini, questa Venere, tutta per voi, vi dona lo stesso fascino dei testimonial di alta levatura come Chris Hemsworth che ha dismesso gli abiti di Thor giusto in tempo per fare qualche scatto promozionale per un profumo. Meglio anche la Luna che, andandosene dall'opposizione, vi ha dato la possibilità di riprendere in mano i vostri sentimenti: sembra proprio che possiate tirare un sospiro di sollievo… Almeno per oggi!

Amore: riguadagnate punti in classifica! Lavoro: inviate mail fischiettando con allegria! Salute: in pace con voi stessi. Il consiglio del giorno: ultimo giorno di allenamento per voi oggi: Marte vorrà presto prendervi di mira e rendervi pigrissimi!

Voto 8 +