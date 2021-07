Con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 luglio, cambiano decisamente le energie rispetto all'oroscopo del giorno di ieri. Se ieri, con la luna in pesci congiunta a Nettuno, abbiamo parlato di emozioni fortissime sentimenti incontenibili, oggi la luna si trova nel segno dell'ariete ma soprattutto è praticamente perfetta la contemporanea opposizione di Marte e Saturno e quadratura di Marte a Urano.

Il segno fortunato del giorno è il Leone.

L’oroscopo del giorno 1 luglio 2021

Questo Marte così potente nel cielo astrologico di oggi parla di rotture, aggressività, voglia di cambiare lo status quo senza paura di essere troppo coraggiosi, audaci, arrabbiati. Tuttavia, come nel resto della settimana, quando le energie sono molto potenti e soprattutto quando lo sono le energie marziali (ovvero energie fisicamente aggressive) è sempre bene stare attenti perché la rabbia da essere il motore di novità e di giuste rotture può, ogni tanto, degenerare.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il papa ha espresso vicinanza e sostegno al prete “degli omosessuali” ricordando che Dio è padre di tutti. Compassione, apertura mentale e di cuore e persino tenerezza… incredibile a dirsi ma oggi anche tu sei in un mood più morbido e riesci ad essere accogliente come non mai grazie agli influssi di Venere e Luna. Non da sottovalutare la tua passionalità: Marte riesce a farti fare capriole in camera da letto che nemmeno Yuri Chechi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: riempi di attenzioni dolcissime il partner.

Lavoro: aspettano tutti la tua opinione prima di procedere!

Salute: carico a molla, accetti ogni sfida con entusiasmo.

Il consiglio del giorno: non è aperitivo in terrazza senza la tua presenza! Assicurati di portare il tuo contributo con la tua versione dello spritz da gustare con gli amici!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una passeggera a bordo di un aereo ha deciso di sfilarsi gli slip e metterli ad asciugare di fronte alla ventola della sua postazione… non c’è bisogno di raccontarti della reazione degli altri passeggeri! Ecco: tu non prendere esempio da lei e resta il più riservato possibile! Urano potrebbe non essere l’alleato giusto sul quale appoggiarsi, soprattutto se Venere e Saturno non aspettano altro che metterti in ridicolo!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: problemi di interazione col partner… vacci piano!

Lavoro: sicuro di aver inviato tutti gli allegati necessari alla tua ultima mail?

Salute: non trasformare le passeggiatine serali in maratone… non hai resistenza e forza necessarie!

Il consiglio del giorno: attento a star troppo vicino al ventilatore per abbassare la temperatura: potresti esagerare e pagare le conseguenze di troppa aria vicina al collo!

Voto 5 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La Lego ha annunciato un grande cambiamento: a partire da ora e con completamento entro il 2030, tutti i suoi mattoncini verranno realizzati con sola plastica riciclata! In comune col colosso danese avete questa grande coscienziosità che vi permette di riconsiderare bene anche i progetti già affermati che richiedono solo qualche aggiustata! Ringraziate Mercurio e Saturno: sono loro i veri artefici della vostra precisione!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: baciate con passione, senza rimorsi!

Lavoro: mosse interessanti ma cercate di non strafare!

Salute: ottima… anche se, secondo me, l’idea di farvi il cammino di Santiago in metà del tempo potrebbe essere fin troppo pretenziosa!

Il consiglio del giorno: avreste bisogno di un armadio più grande: presto avrete costumi, pareo e infradito che si moltiplicano e nessun posto dove metterli!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lego ha aperto il suo primo aquapark europeo all’interno di Gardaland! Direi che non c’è miglior scusa per dedicarsi ad un po’ di svago e relax e fuggire dalla quotidiana collezione di stress e scadenze! Con questa Luna quadrata ti riesce difficile persino pensare a come preparati la caffè al mattino! Fai di tutto per distrarti e rilassarti come si deve! Una gita in un parco di divertimento potrebbe aiutarti a tornare bambino!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: rispondi in malo modo a chi vuole solo farti complimenti! Ovviamente è colpa della Luna!

Lavoro: le mail ti sembrano moltiplicarsi a vista d’occhio!

Salute: scontroso con tutti, rischi di farti venire le rughe se continui a tenere il broncio!

Il consiglio del giorno: tieni a freno la lingua e sotto controllo il malumore! Potresti cadere facilmente preda di un momento di rabbia e dire ciò che non vorresti mai ti uscisse dalla bocca!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte e Venere a tuo favore ti fanno spandere nell’aria più amore ed energia di tutti quanti i Gay Pride di quest’anno messi insieme. La tua estate procede sulle note dei sentimenti fra baci appassionati e momenti carichi di “fuego”! Lasciati trascinare anche dal sesto senso: la Luna risveglia in te sensazioni mai ascoltate prima e, forse, ora è giunto il momento di seguire ciò che percepisci senza farti troppe domande!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: fra tutti gli appuntamenti che ti sei fissato, sembra quasi una giornata lavorativa!

Lavoro: non temere il capo che ti aspetta al varco per chiederti conferme sui tuoi traguardi: hai raggiunto, e superato, tutte le aspettative!

Salute: già pronto per un triathlon… e pure senza allenarti!

Il consiglio del giorno: il top sarebbe utilizzare l’outfit che hai sfoderato all’ultimo Pride anche in spiaggia: sono certa qualcuno ti troverebbe fantastico ed irresistibile!

Voto 9 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Un nonno distratto ha ritirato la nipotina sbagliata dall’asilo accanto a quello della sua piccola. A volte, quando Mercurio ci si mette, certi errori che sembrano assurdi diventano qualcosa di comune e inappellabile! Lo sai bene tu che, con tutta la confusione che ti causa Mercurio, distrarti e confonderti sembrano essere discipline olimpioniche nelle quali vinceresti sicuramente la medaglia d’oro! Usa i promemoria del cellulare: fidati che funzionano!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con lo spostamento della Luna, accettare le carezze e ricambiarle ti sembra più semplice!

Lavoro: elenco interminabile di mail da leggere che difficilmente riuscirai a sfoltire.

Salute: caos in zucca ma l’energia non manca!

Il consiglio del giorno: l’attività fisica aiuta a svuotare la mente! Perché non provi con una corsa sui pattini? Magari di sera, per raggiungere la tua gelateria preferita!?

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Damiano e Thomas, dei Måneskin, si sono baciati in diretta TV su un canale polacco per manifestare pacificamente contro le leggi omofobe della nazione. Il loro coraggio non ha avuto paura di questa Luna opposta, e nemmeno tu dovresti farti intimorire. Usa la convinzione di Marte e la scaltrezza di Mercurio. Oggi è la giornata perfetta per fare la tua mossa vincente. Dimostra a questa Luna chi è che comanda!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: leggermente nervosa ma piena di amore ed emozioni.

Lavoro: se solo ti lasciassero in pace riusciresti ad ultimare tutti i tuoi compiti in men che non si dica.

Salute: togli di mezzo ogni pensiero fastidioso (chili presi o persi, tasse da pagare, ecc…) e goditi un po’ gli effetti di Venere dalla tua!

Il consiglio del giorno: inizia la giornata ascoltandoti la sigla del tuo cartone animato preferito! Ti aiuterà ad iniziare meglio la giornata!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Rigoroso come Mario Draghi che, dall’alto della sua carica, intima controllo e serietà in questo delicato passaggio non ancora completamente fuori da pandemia e regolamenti speciali. Come il politico, anche tu senti la pressione addosso di pianeti importanti. Marte, Venere, Saturno e Urano si sono riuniti tutti insieme per parlare di te come i professori durante il consiglio di classe. Tu non dare loro occasione di portarti con l’insufficienza ai voti di fine anno!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei già sulla pagina “10 posti da visitare questa estate se si è single”?

Lavoro: ti relegano a noiosissimi lavori di compilazione.

Salute: scarico come dopo una serata matta in discoteca… ma senza serata matta!

Il consiglio del giorno: giornata detox a base di verdura e frutta fresche! Hai bisogno di eliminare scorie e pesantezza!

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Emozioni potenti, quelle che ti si prospettano. Talmente forti che potrebbero farti perdere persino l’uso della parola per qualche istante! Non che sia difficile: con un Mercurio come questo, la tentazione a non esprimerti troppo già ce l’hai! Venere e Marte fanno di tutto per farti emozionare, riuscendoci senza problemi! Potresti provare qualcosa di unico come la coppia di sposi che, come regalo di nozze, si è trovata un murales alto 20 metri, a Padova, raffigurante la loro storia d’amore! Davvero meraviglioso!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lasciati travolgere. Anche se dovessi perdere la bussola, ne varrà la pena!

Lavoro: difficile mantenere il ritmo? Usa la tecnica del “pomodoro”: pause cadenzate e intervalli di lavoro brevi ma intensi!

Salute: sei dotato di carica inesauribile! Non ti stanchi mai!

Il consiglio del giorno: puoi osare ed indossare di nuovo quel completino sexy che, pensavi, non ti andasse più! Godine!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Di fronte al nuovo video musicale, semi trash, di Federico Fashion Style sei colto dall’improvvisa voglia di spegnere il televisore. Nemmeno qualche nuovo tormentone estivo riesce a risollevarti il morale… Colpa di una Luna stortissima che ti obbliga a tenere un broncio convintissimo che riuscirebbe a rattristire chiunque! Fattene una ragione, Capricorno: ogni tanto una Luna storta capita anche a te!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai ripreso a tirartela un po’.

Lavoro: non sei disposto a scendere a compromessi: si fa come c’è scritto nel manuale!

Salute: botta d’arresto nel tuo percorso di recupero. Riprenderai da domani con la tua challenge di addominali!

Il consiglio del giorno: se devi rispondere ad un messaggio importante di un’amica con la quale hai litigato, aspetta un paio di giorni: potresti risultare antipatico anche senza volerlo!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Samsung, dopo aver pensato a cellulari pieghevoli a mo’ di origami, ha ben pensato di iniziare a realizzare il prototipo di uno smartphone “arrotolabile”. Il pericolo è sempre lo stesso, ovvero quello di ritrovarselo nella tasca posteriore dei pantaloni mentre ci si siete! Attenzione alle idee innovative ed illuminanti! So che Saturno e Mercurio spingono per farti rivoluzionare qualcosa ma Urano già si sfrega le mani con il progetto di metterti i bastoni fra le ruote.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: lascia perdere gli abbordaggi in spiaggia: sei poco convinto.

Lavoro: creativo ma con poche forze a disposizione per proporre le tue idee!

Salute: ad una nuotata al largo, sinceramente, proporrei una partita a briscola sul lettino, sotto l’ombrellone!

Il consiglio del giorno: potresti proporti come organizzatore di vacanze altrui: il connubio perfetto fra le tue energie inesistenti e questo Mercurio pieno di idee mirabolanti!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Giulia Stabile, di fronte ad una falsa intervista rivolta alla madre, sembra essersi scocciata ed aver risposto tagliente a chi la criticava per il rapporto con la famiglia! Mercurio, oggi, da problemi anche a voi Pesciolini. Vi rende scorbutici e poco disposti al dialogo… se solo vi fermaste ad ascoltare chi vi parla, però, scoprireste che non si tratta solo di critiche! Ma anche di complimenti a voi e alla vostra eterna dolcezza! Siate meno permalosi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avreste una gran voglia di passare qualche momento soli con chi amate…

Lavoro: tutte queste nuove procedure vi mettono soltanto confusione!

Salute: smemorati e un po’ ansiosi!

Il consiglio del giorno: vi siete già creati la vostra playlist del cuore? Quella da far partire ogni volta che avete bisogno di riconnettervi col vostro cuoricino?

Voto 6 e mezzo