L’oroscopo di oggi 1 dicembre 2021, previsioni segno per segno: Pesci e Scorpione ultra sensibili Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, Scorpione, Cancro e Pesci saranno più sensibili del solito. Tutta colpa della Luna in Scorpione che rende ancora più attenti i segni d’acqua. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, nel cielo astrologico sono disegnate grandi passioni. Marte, come avevamo annunciato già ad inizio settimana, si trova ancora in trigono quasi perfetto a Nettuno, la Luna intorno all'ora di pranzo entrerà nel segno d'acqua dello Scorpione mentre Venere si avvicina oramai pericolosamente a Plutone.

Quando i pianeti lenti, Plutone e Nettuno prima di tutti, sono in sintonia con alcuni dei pianeti veloci, in questo caso Marte e Venere, le emozioni sono potenti, la sensibilità fortissima, gli ideali e le passioni irrefrenabili. La Luna nel segno dello Scorpione è perfetta non solo per comprendere tutto ciò ma anche per sensibilizzare ancora di più i segni d'acqua, già di loro piuttosto attenti a tutto ciò che è immateriale.

Il segno fortunato di oggi sarà proprio lo Scorpione che si sente praticamente invincibile mentre il segno sfortunato sarà il Toro che ha decisamente bisogno di un giorno di ferie.

Leggi anche La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre: Scorpione e Pesci super sexy

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dalla cenere può nascere qualche cosa di veramente bello, così è successo in Trentino dopo la tempesta Vaia che ha distrutto intere foreste. Oggi un grande Drago si erge sull’Alpe Cimbra di Lavarone, una scultura dell’artista veneto Martalar che ha voluto così ricordare il terribile evento meteorologico che spazzò via milioni di alberi dalle montagne del Triveneto. Questo è l’atteggiamento giusto per te mio caro, bisogna sempre reagire ai momenti difficili: è vero che hai questa Venere che proprio non ti vuole aiutare ma guarda anche da un’altra parte del cielo e troverai un Mercurio amico che saprà darti la dritta giusta!

Amore: Se svegliandoti penserai che questa sarà una giornata da dimenticare, quando andrai a dormire ti renderai conto che la ragazza che hai incrociato in ascensore ti ha proprio fatto l’occhiolino… le occasioni possono essere dietro l’angolo…

Lavoro: con la Luna non a favore sarà una partenza in sordina anche a lavoro, concentrati sui progetti già in corso e troverai il modo di dare alle tue idee un tocco di grinta in più.

Salute: buone le energie, ma non ti senti al meglio con Venere che ti osteggia. Per oggi una sola mezz’oretta di jogging sarà più che sufficiente!

Il consiglio del giorno: Bisogna continuare a perseverare e non lasciarsi scoraggiare dall’emotività. Ricorda sempre che si vive un giorno alla volta. Domani potrebbe già andar meglio. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ai giorni nostri esistono diversi modi per esprime l’amor per se stessi così da invigorire la propria autostima. Solo qualche mese fa l’influencer Cris Galera aveva deciso di votarsi alla sologamia con una splendida festa. Inguainata in un abito bianco mozzafiato aveva dichiarato che sposando stessa voleva essere fonte di ispirazione per molte donne. Dopo solo 90 giorni, ed un incontro fortunato, l’influencer dichiara però di voler ‘divorziare’ da se stessa… Questa Venere propria ti fa proprio girare la testa, quando si dice "le ultime parole famose"…

Amore: la donna è ‘mobile qual piuma al vento’ canta la famosa aria del Rigoletto, anche tu come lei non sai bene dove andare a parare. La Luna non ti favorisce ed accentua l’irrequietezza che ti pervade in questo periodo.

Lavoro: continua la serie infinita delle rotture e degli imprevisti lavorativi, Marte ti accende come una pagliuzza: cerca di mitigare questo tuo temperamento, qualcuno potrebbe approfittarsene. Salute: Venere favorisce la salute e le energie, se solo tu sapessi come gestirle. Le tecniche yoga di respirazione per l’auto controllo farebbero proprio al caso tuo.

Il consiglio del giorno: una copertina ed una tisana calda davanti ad un bel camino scoppiettante è la situazione ideale durante queste giornate di fine autunno. Usa questo bel pensiero per far passare questa giornata faticosa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Le novità che solitamente vi piacciono e cogliete al volo, con Mercurio opposto, sono difficili da digerire. Come per il professore di filosofia al liceo Bottini di Milano che si è rifiutato di fare lezione perchè alcuni ragazzi si erano presentati in classe con la gonna durante la giornata contro la violenza sulle donne. Nonostante l’intervento della preside alla ripresa delle lezioni, l’uomo ha rifiutato e tornando a casa si è lanciato in una denuncia sui social a favore di un decoro ed una decenza molto tradizionaliste. La risposta degli studenti non è tardata infatti il giorno seguente l’intera classe, durante l’ora di filosofia, ha optato per un sit in pacifico in corridoio per far valere e difendere le idee. Capito Gemellini? Dovete stare al passo con in tempi!

Amore: avete un'impellente necessità di quagliare più per vostra necessità di sentire il sex appeal appagato che perchè lui vi piace davvero… ne vale davvero la pena?

Lavoro: vi siete blindati dietro al computer di lavoro e sperate che nessuno venga a chiedervi di prendere il caffé. Con la Luna che vi sta abbandonando non avete proprio voglia di relazionarvi con nessuno.

Salute: stanchezza e qualche piccolo malanno di stagione rallenteranno la giornata. Un buon ricostituente è proprio quello di cui avete bisogno.

Il consiglio del giorno: ogni grande personaggio sa quando è il momento di ritirarsi un po’ dalle scene ed anche voi vi siete resi conto che necessitate di un momento per ricaricare le energie fisiche e mentali. Sfruttate questa stagione che poco vi piace per far chiarezza e ristabilire i vostri equilibri.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

I festeggiamenti nella stupenda isola caraibica di Barbados sono iniziati da qualche giorno. Cosa stanno celebrando? L’uscita dal Commonwealth e la definitiva rottura con il passato coloniale che la legava all’Inghilterra. La nuova presidente Sandra Mason prende il posto di Elisabetta II, che esprime grande rammarico nel veder sgretolare un’altro pezzo dell’impero costruito con grande sacrificio dai suoi avi. Sul futuro di questa scelta, presa non troppo tempo fa, non possiamo esprimerci speriamo solo che i concittadini di Rihanna non si siano lasciti travolgere da Marte come sta succedendo a te in questo periodo e si siano consultati un po’ con Mercurio…

Amore: nel pomeriggio la Luna inizia a favorirti e hai un gran voglia di sentirti sexy. Cogli questo momento per proporre un bel invito a cena e far seguire un interessante ‘dopo’ cena. Non perdere tempo!

Lavoro: c’è gran voglia di cambiamento che ti spingerebbe a fare delle scelte troppo rapide. Devi ancora valutare bene alcuni punti perchè il tuo progetto, non studiato al dettaglio, potrebbe far acqua. Attento!

Salute: con Marte a favore hai una ottima resistenza fisica e mentale devi solo tenerti sui binari e non divagare.

Il consiglio del giorno: La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi, mio caro Cancro. Non farti tentare dagli astri che sono troppo turbolenti per te che ami goderti tutte le sfumature degli arancioni del tramonto. Rilassati.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Caro Leone sappiamo che ti piace sempre aver ragione e ti senti sempre il re dello zodiaco ma con la Luna storta di oggi ti consiglio di lottare per dei temi che siano, sicuramente come piace a te: etici ma anche vincenti (si vince anche a mani basse eh)… Una buona causa l’ha sicuramente colta il nostro premier Mattarella che nel più ampio contesto del programma italiano di evacuazione dei cittadini afghani per l’accoglienza e l’integrazione, ha organizzato e trasferito a Roma Shatbat Gula, meglio conosciuta come "Venere Afgana". La donna di oggi è la meravigliosa bambina con gli occhi di ghiaccio ritratta dal fotografo Steve Mc Curry nel 1985 e comparsa sulla Copertina del National Geografic come simbolo delle atrocità subite dalle popolazioni durante quella fase storica sei conflitti afgani.

Amore: la chat di Whatsapp con l’amichetto si è fatta improvvisamente silenziosa, non demordere e continua pure a scrivere senza troppe paranoie. Vedrai che tra qualche giorno tornerà tutto estremamente interessante.

Lavoro: Nel campo professionale sei sempre bravo e sicuro, e tutti te lo riconoscono. Purtroppo pecchi in aggressività e scarse buone maniere con questa Luna storta. Potresti fare meglio…

Salute: grande carica ma poco controllo, Marte continua farti i dispetti e tu ci caschi sempre. Vuoi per favore fare attenzione?

Il consiglio del giorno: riconsidera il tuo modo di fare con le altre persone, sei da sempre abituato ad essere adorato, adesso è arrivato il momento di far vedere a tutti che sai anche guardare fuori dal tuo giardino e prenderti cura degli altri. Dai che sei bravo!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mercurio, pianeta del pensiero, ha deciso di darti del filo da torcere. Sapevi che si è attestata una forte carenza rispetto alle competenze della lingua italiana nella gran parte degli studenti. Questo dato è ben spiegato nei risultati del test INVALSI del 2021. Hanno dichiarato che con il trionfo della DAD durante il periodo pandemico, gli studenti maturati nel giugno scorso avevano le stessa ampiezza linguistica di un ragazzo di 3a media… Puntare solo su Venere e la Luna non basta… Forse è il caso di scendere a piccoli compromessi proprio col “messaggero degli dei”. Magari, facendo qualche occhiolino nell’ordine giusto sarà in grado di aiutarti.

Amore: sei una delle favorite dello zodiaco, con Venere e la Luna dalla tua, non puoi tirarti indietro! Lo devi come minimo al tuo ego che ti chiede disperatamente di aprirti e di godere delle avances che continui a ricevere. Forza!

Lavoro: per rifugiarti da una routine lavorativa non proprio accogliente, con quel Mercurio che ti punzecchia, mandi in loop la serie sulle case più incredibili del mondo. Quelle superfici lisce, gli angoli perfettamente puliti, sono il tuo giardino zen. Lo sai vero che non potrai stare li per sempre?

Salute: se l’umore non è dalla tua parte, il livello di energie fisiche è sempre alto. Devi sfruttare il trend ed iscriverti al corso di pre-sciistica, la riapertura degli impianti è vicinissima.

Il consiglio del giorno: se vuoi capire veramente cosa ti sta dicendo una persona, oltre alle parole devi osservare il suo corpo. Sfrutta la Venere a tuo favore e fa parlare il tuo: così bello ed espressivo, non ha bisogno di parole per farsi capire. Chiaro no?

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’ordine al merito della Repubblica, è destinato a ‘ricompensa benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchè per lunghe degnati servizi nelle guerre civili e militati’. Il grandissimo Giorgio Armani la scorsa settimana è stato insignito ci questa importantissima oreficienza, ma tu ti stai chiedendo con quel bel Mercurio che ti stimola: ‘perché non a me?!?’ Un po’ meno Bilancina mia adorata… non c’è bisogno di tirarsela così tanto. Il tuo turno verrà presto (anzi prestissimo).

Amore: non te ne va bene una cara Bilancia, anche se dovessi ricevere un bel mazzo dei tuoi fiori preferiti, dal tuo filarino, troveresti comunque qualche cosa da ridire. Insoddisfatta.

Lavoro: con Mercurio dalla tua, hai deciso che devi mettere su tutto i puntini sulle ’i’. Con questo atteggiamento stai urlando a gran voce che sei tu ad avere le redini in mano e nessuno può permettersi di darti anche un solo piccolo consiglio. Chi fa da se…

Salute: sei in preda ad un turbinio vitale, attenta a non ingranare una marcia troppo alta, potesti far fatica a mantenerla…

Il consiglio del giorno: da quando ti sei sei svegliata continui a canticchiare il ritornello ‘chi si accontenta gode così così’. Non si tratta di un caso, il ritornello della celebre canzone canzone ‘Certe Notti’ di Luciano Ligabue oggi è decisamente il tuo mantra!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nella bellissima Losanna, cittadina del Canton Vaud in Svizzera si è inaugurata la decima edizione del ‘Festival delle Luci’. Dopo il tramonto nove luoghi simbolo della città diventano lo sfondo di una ventina di meravigliose opere illuminanti. Una passeggiata notturna in interessante e buona compagnia sarà un ottima ‘entrée’ alla tua serata con quella Luna e Marte che esaltano lo Scorpione che è in te! Direi che è proprio il caso di mettersi in ghingheri e fare in modo che le luci illuminino qualcosa di… “interessante”.

Amore: La Luna torna a favore ed aggiunge ancora un po’ di brio al tuo sex appeal. Oggi avrai una gran voglia di abbracci, baci e coccole. Saprai fermarti?

Lavoro: ripresa a livello lavorativo con fiducia e positività ritrovata che ti permetteranno di dare una potente sferzata a tutti i tuoi progetti. Sei instancabile!

Salute: potresti correre i 2000 metri piani in tempo record, il cielo a tuo favore è meglio di una zuccheratissima bibita energetica!

Il consiglio del giorno: sei carico come un fucile a pallettoni. Oltre ad essere letale hai anche una mira perfetta. Cosa vuoi di più?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Virgil Abloh è stato un grandissimo stilista purtroppo scomparso da pochissimi giorni. La lezione di questo uomo ci insegna che non bisogna chiedere approvazione dagli altri o seguire un maestro perché quando si hanno le capacità e la mente giusta e la visione di come poter fare le cose niente e nessuno ti può fermare. Con tutto, o quasi, il cielo che ti sorride seguire il consiglio di questo grande artista ti sarà davvero facile! Magari è il momento giusto per sfoderare un po’ di sana sfrontatezza e lasciarti andare.

Amore: anche in amore se chiedi, ti sarà dato. Grazie ad un bel Mercurio a favore, da bravo intellettuale saprai far scaldare le emozioni con l’immaginazione.

Lavoro: sei talmente bravo che tutti ti chiedono consigli e tu come un ottimo mentore sei pronto a distribuirne in gran quantità. Il tuo ego è in brodo di giuggiole.

Salute: sei praticamente un treno che, muovendosi a gran velocità, travolge tutti gli ostacoli che incontra sul suo cammino. Nulla ti può fermare.

Il consiglio del giorno: sei come il simpaticissimo panda Po, invasato per il kung fu, talmente bravo che supera il maestro Shifu e impara a controllare prima di lui il Chi, l’equilibrio tra le forse yin e yang. Hai che capito quanto sei forte?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Praticamente sei il "Parag Agrawal" di Twitter. Negli ultimi mesi la piattaforma non godeva di grande fiducia da parte del mercato ed hanno deciso proprio in un cambio di direttivo. Il nuovo CEO di origini indiane viene descritto proprio come tutti ti vedono in questo momento mio carissimo Capricorno: curioso, razionale, creativo, esigente, consapevole, di gran cuore e di fiducia. Con questo cielo luminoso vedrai che tutto quello che tocchi porterà grande successo… possiamo tranquillamente scriverlo in un bel Tweet.

Amore: sei il top e non sappiamo più come dirtelo. Vivi le questioni d’amore in completa armonia e ne sei pienamente soddisfatto. Per tua somma gioia continuerai ad esserlo per un bel po’! Lavoro: quando è stato fatto il tuo nome per metterti a capo del progetto più importante che è arrivato in ufficio negli ultimi sei mesi, ha messo tutti d’accordo. Sei l’uomo giusto al momento giusto. Venere è con te, esulta!

Salute: sei bello, forte, generoso, ti può bastare? Vorrei tenere la lunga lista dei complimenti da farti per i prossimi giorni, ok?

Il consiglio del giorno:Sei esattamente l’immagine del cavaliere dorato che sconfigge il drago e conquista la principessa. Epico!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Oggi il mood e gli argomenti affrontati durante la giornata saranno sicuramente più affini e questo è grazie anche a Mercurio che apre ancor di più le tue sinapsi entrando perfettamente nelle tue corde. Anche il famoso concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia’ che apre finalmente le sue porte ad una aspirante finalista apertamente dichiaratasi gay, ti sembra un sogno. Questo segna una grande svolta nel mondo della televisione italiana e di vecchie istituzioni e sdogana, insieme, le relazioni di ogni genere. Fantastico.

Amore: di amore non se ne parla proprio… Anzi sarebbe bene che chiunque avesse intenzioni serie si tenesse alla larga almeno fino al weekend!

Lavoro: continua la buona influenza degli astri in ambito lavorativo, puoi costruire davvero grandi cose, basta che tu non abbia troppa fretta.

Salute: aleggia un velo di stanchezza e ti senti irrequieto, Marte ti è opposto e per poterlo osteggiare devi approcciarti con calma e riflessione in tutti gli ambiti.

Il consiglio del giorno: Le acque chete sfondano le rocce e anche tu, come un fluido, saprai farti strada nelle situazioni senza dover ostentare forza ma con una nonchalance che lascerà tutti a bocca aperta ne sarai decretato appieno vincitore.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mara Venier, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha dovuto tenere a bada le bollenti dichiarazioni di Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli che, in vesti piumate, si sono stuzzicati con provocanti promesse super hot. Pesciolini cari, voi li capite proprio bene con Venere e la Luna che vi stimolano in questi giorni. Ci sono però luoghi e “luoghi” ed i nostri amici oltre manica avrebbero messo tutto a tacere con un secco ‘get a room (prendetevi una camera), please!’.

Amore: finalmente qui possiamo parlare un po’ di sesso, cari Pesciolini, perché con la Luna a favore ed una Venere fedelissima, sarete quelli che faranno sognare un po’ tutti.

Lavoro: Mercurio non vi è amico per cui alle parole dovrai preferire i fatti. Non lasciatevi intimorire!

Salute: buone le energie, dovreste solo concentrarvi di più o cambiare sport… dalla zumba dovreste passare al sollevamento pesi… siete troppo scordinati.

Il consiglio del giorno: praticamente vi siete trasformati nel Don Juan de Marco "de no’aritri", amore, sesso (tanto), intrighi, spade, insomma un gran casino che vi piace assai!

Voto 7