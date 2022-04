L’oroscopo di oggi 1 aprile 2022: Ariete e Sagittario sprizzano vitalità L’oroscopo di oggi, venerdì 1 aprile 2022, inizia subito con la Luna nuova in Ariete. Tenetevi pronti con dei buoni propositi da dichiarare e mettere in pratica fin da subito: ecco le previsioni astrali segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 1 aprile 2022, iniziamo il mese di Aprile. C'è anche la Luna nuova in Ariete: questa è una Luna nuova perfetta per i buoni propositi, come vi anticipavo nelle previsioni della settimana. È perfetta anche per rinnovare le intenzioni e "rimetterci in riga", come dice la mia mamma. Siete pronti??

Con la Luna nuova in Ariete di oggi, di preciso in Italia intorno alle 8 e mezza di mattina, i segni di fuoco godono di una ventata di vitalità prima di tutto intellettuale. In Ariete si trova infatti anche Mercurio, molto vicino ai luminari congiunti. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che è prontissimo per nuove sfide. Il segno sfortunato è il Capricorno che ha la sensazione di non tenere più tutto sotto controllo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mio caro Ariete il cielo splende per te oggi ma non per questo hai intenzione di cincischiare in un fortunato stato di grazia. Sei più agguerrito che mai proprio grazie a Marte e alla Luna nuova che ti consigliano di agire e difendere in tutti i modi quello in cui credi e ami. Non faticheresti neppure a passare la nottata in auto, come ha fatto un pastore romano, pur di difendere il tuo gregge dagli attacchi dei lupi. Con te nelle vicinanze siamo tutti al sicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: con la Luna nuova oggi sei un vero ariete, pronto alla conquista di tutti i cuori che ti capiteranno a tiro.

Lavoro: i tuoi pensieri sono più rapidi della velocità del suono, appena qualcuno apre bocca sai già che cosa sta per dire.

Salute: hai decisamente messo le ali ai tuoi piedi e alla materia grigia, come se avessi fatto un’intera flebo di Redbull.

Il consiglio del giorno: dovreste assolutamente difendere i più deboli perché con la forza e l’entusiasmo e il fisic du rôle saprete tenere alla larga qualsiasi malintenzionato.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Nonostante la stanchezza ormai cronica dovuta a Marte e Venere a sfavore, per gli appuntamenti importanti non puoi assolutamente tirarti indietro. Come la regina d’Inghilterra, aka Lillibeth, che per celebrare il suo grande amore Filippo si presenta in pubblico dopo una lunga assenza. Bravo per l’impegno e per non deludermi mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: nell’aria c’è stimolo alla conquista ma tu che non sei né bello né tanto simpatico, dovrai restartene tranquillo a fare unicamente da tappezzeria.

Lavoro: l’unica cosa che sei bravo a fare sono i commenti acidi alla pausa caffè. Con questa verve sarebbe meglio tacere durante qualsiasi riunione.

Salute: ti sembra di avere partecipato ad un ultra-trail, sei così sfiancato dalla vita che non vedi l’ora di infilarti pigiama e pantofole.

Il consiglio del giorno: nei momenti importanti sei sempre presente, una vera sicurezza, nonostante Saturno contro e un mal di testa lancinante. Sei un vero esempio di comportamento.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Voi che siete il segno più scherzoso e irriverente dello Zodiaco, ancor di più ora con Mercurio dalla vostra, siete gli unici a poter rispondere alla provocazione del Comico Ricky Gervis che sostiene si possa e si debba poter ironizzare su tutto. Credo proprio che anche voi concordiate che i tempi ormai sono cambiati e che su colore della pelle, gusti sessuali e malattie, l’ironia debba proprio metterci una pietra sopra. No?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete tutto un fermento ormonale, proprio come da ragazzini, quando facevate le vasche solo per poter attacar bottone con la persona che vi piaceva. Oggi oltre alle chiacchiere di sicuro ci scapperà anche un bel limone sul muretto.

Lavoro: pare essere una giornata davvero propizia per mettere buone basi per nuovi contratti o un bel avanzamento di carriera.

Salute: siete come i secchioni dell’ultima edizione del programma di Barbara d’Urso: colti e davvero sexy.

Il consiglio del giorno: inventare battute e siparietti di questi tempi non è facilissimo perché il rischio è sempre di cadere nel trash o nel politically correct. Meglio puntare sempre sull’empatia e ironizzare su se stessi. O visto che è il primo di aprile, attaccare qualche pesce dietro la schiena di qualche amico.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Credo proprio che ormai tu abbia perso le speranze di poter vivere un'intera giornata come la famiglia del Mulino Bianco. È vero che oggi non è un giorno da segnare negli annali a causa della Luna nuova e di Mercurio in quadratura, ma se hanno trovato tracce di vita persino su Plutone allora anche tu puoi non perdere le speranze di pescare un pensiero positivo. Provaci!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti sembrerà di vivere la scena del film Bambi quando al sopraggiungere della primavera è tutto un fiorire di baci, coccole e conquiste d’amore, per tutti ma non per te. Un vero incubo.

Lavoro: in tutte le attività, Mercurio cercherà di darti davvero fastidio come il compagno di banco che ti toglie la sedia quando stai per sederti. Per fortuna c’è Giove che ti aiuterà a mettere qualche pezza, qua e là.

Salute: sei sfiancato da questa Luna nuova che mette il semaforo verde praticamente a tutto lo zodiaco, tranne te. Ti prometto che finirà presto questa sosta obbligatoria.

Il consiglio del giorno: cerca un pensiero positivo, credo tu lo possa trovare anche in fondo al tuo cuoricino. Basta guardare in basso a destra.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sono certa che fai parte anche tu del collettivo artistico che ha disegnato l’enorme scritta ‘ti amo ancora terra’ in piazza San Carlo a Torino. Con questo Mercurio ritrovato non riesci assolutamente a tenere a freno la lingua. Vuoi solo esprimere tutti i tuoi sentimenti e le tue ragioni. Prepariamoci tutti ad ascoltarti pazientemente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: punta tutto sulla tua ritrovata simpatia e sui buoni influssi della Luna nuova e sono certa che porterai a casa un ottimo risultato.

Lavoro: potresti peccare di estrema sincerità e forse di un pizzico di eccessiva sicurezza, occhio perché da attaccabrighe è un attimo passare per lo spocchioso ‘Quattrochi’.

Salute: con il tuo grande entusiasmo non faticherai assolutamente a portare in giro le tue membra stanche. Ti basterà un buon drink per vedere il tuo piedino muoversi tenendo il ritmo del sound all’aperitivo.

Il consiglio del giorno: non sai assolutamente tenere a freno la lingua, meglio lasciarla correre solo con le persone che ti vogliono bene perché non tutti sono pronti a vedersi spiattellare in faccia la verità. un po’ di sensibilità, please.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Da oggi cadono tutte le regole che ci ha imposto lo stato d’emergenza e tu che sei sempre molto informata le hai studiate a fondo per tutta la notte. Grazie alla Luna nuova di oggi portatrice di un profondo rinnovamento dei propri obiettivi sei prontissima a lasciare indietro il vecchio per abbracciare il novo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei in modalità suffragetta e reclami a gran voce il tuo diritto all’indipendenza e al ricevere al più presto la chilata di coccole che hai ordinato online.

Lavoro: tutto, ma proprio tutto, torna ad essere organizzato al dettaglio. Dalle riunioni alla pausa pranzo. Per gli imprevisti non hai tempo e li scavalchi con un leggiadro passo di danza.

Salute: di certo non potrai assolutamente annoiarti perché nella tua organizzatissima agenda non mancano anche attività di divertimento. Pensi proprio a tutto, anche al tacco 12 pronto per le occasioni last minute nel tuo zainetto.

Il consiglio del giorno: iniziamo ad assaporare la tanto agognata libertà, ma rimangono ancora delle regole da seguire in questo momento transitorio. Tu che sei sempre molto precisa, potresti fare un bel reminder a tutti su quello che si può o non si può fare. Ti ringrazio già in anticipo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con la poca, anzi nulla, volontà di pianificare e reggere la tensione (proprio perché hai in opposizione Mercurio e Luna che ti mandano in tilt) potresti fare la fine di Flavia Vento, che fugge dal reality ‘La pupa e il secchione’ senza dare alcuna spiegazione. Ricorda che la giustificazione ‘problemi personali’ non è più valida neanche per la scuola.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna nuova sarà un bell’ostacolo nelle questioni di cuore. Perché tu che vorresti vivere alla giornata ti troverai a dover rispondere chiaramente alle chiare domande del tuo nuovo amore. Se sarà per sempre? Si o no, perché il forse non è assolutamente contemplato.

Lavoro: ti senti messa alle strette perché tutti si aspettano da te una chiara scelta. Ma a te proprio non va. Prova a posticipare tutto tra qualche giorno, potresti finalmente trovare l’illuminazione.

Salute: l’unico modo per rilassare le tue sinapsi in sconnesse sarà con una bella corsetta nel parco, sempre che non piova a dirotto.

Il consiglio del giorno: bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa o anche solamente ammettere che si è molto confusi. Certamente tu sei giustificata da Mercurio a sfavore ma tra qualche giorno non potrai più esimerti. Inizia già ora a mettere un po’ di ordine nella tua testolina.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai deciso di riprendere la situazione in mano in barba ai transiti ostili, Saturno in primis, e di pensare al futuro proprio come consiglia la Luna nuova. Sei come Matteo Berettini che a poche ore dall’intervento alla mano sta già pianificando con medici, fisioterapisti e allenatori il recupero per tornare sui campi più forte e motivato di prima. Si fa proprio cosi!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: probabilmente neanche oggi potrai cadere di una pioggia di baci e carezze. Potresti però fissare dei buoni propositi. Perché no?

Lavoro: solo perché è venerdì e hai deciso di riprendere in mano la situazione, potresti presentarti in ufficio con un bel sorriso e sbilanciarti con qualche commento positivo. Mi sembra già un ottimo risultato.

Salute: credo proprio che tu abbia quasi deciso che sia arrivato il momento di smetterla di litigare e di prendertela per qualsiasi cosa. Oltre ad essere particolarmente annoiato da questa situazione ti sei appena accorto che a furia di tenere il muso, nuove e piccole righe sono affiorate sulla tua fronte.

Il consiglio del giorno: sai come si dice, che quando si tocca il fondo poi non si può far altro che risalire. Tu sei proprio in questa situazione, pian piano e quando meno te l’aspetti, ti troverai a galleggiare su un bel fenicottero gonfiabile rosa sorseggiando un buon drink.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sai godere dei piaceri della vita e dei transiti positivi dei pianeti come nessun altro. Ti senti già in vacanza e parti alla volta di una qualsiasi meta pur di celebrare questo meraviglioso momento davvero in grande. Come Angelina Jolie che ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Salento, in una masseria davvero esclusiva muovendosi solo con autisti selezionati e private jet. Pare che la tua passione per lo zaino in spalla abbia lasciato spazio al set completo di valigie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei trascinato dagli ottimi influssi della Luna e il tuo cuoricino potrebbe esplodere come i fuochi d’artificio a ferragosto.

Lavoro: non so se sei più felice per gli ottimi risultati lavorativi o perché la settimana è finita. Poco importa perché qualsiasi scusa è buona per brindare a questa ottima giornata.

Salute: travolgente, simpatico, bello e pure intelligente. Oggi posso solo darti un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: sei il maestro indiscusso dei festeggiamenti e del procrastinare. Per una volta dopo esserti dato alla pazza gioia. Metti giù un bel planner e organizza sapientemente i tuoi progetti. Lo so che ce la puoi fare!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Oggi sarebbe davvero meglio se cercassi di non esprimere alcuna opinione perché sei così rigido che non sarebbe possibile intavolare alcun discorso. Mercurio e la Luna nuova entrambi in quadratura ti mettono sulla difensiva e se per caso tentassi di esprimere qualche concetto più impegnativo di un commento sul tempo o sul cibo, finiresti come il presidente Biden che a furia di gaffe diplomatiche sta perdendo il consenso del pubblico. La parola d’ordine è leggerezza, sempre che tu riesca a trovarla in fondo all’armadio dei vestiti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua reazione a questa Luna nuova e alla grande voglia di movimento che c’è nell’aria, è un totale immobilismo. Per dirtela tutta i manichini in vetrina da Zara, sono decisamente più sexy e intriganti di te.

Lavoro: ti senti defraudato come un vecchio nobile di tutti i tuoi titoli. Meglio lasciarti sbollire per un po’.

Salute: sarebbe più facile far fare un piegamento a un menir. La rigidità è una tua caratteristica a trecento sessanta gradi sia per il corpo che per la mente.

Il consiglio del giorno: ricorda che un chilo di piume pesa come un chilo di piombo. L’unica differenza sta nel peso specifico. Visto che il tuo super di gran lunga quello di qualsiasi metallo, prezioso e non, per non fare un buco nel pavimento cerca di sbilanciarti il meno possibile.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa che dopo l’esclusione dell’Italia dai mondiali di calcio stai già pensando quale sarà la tua squadra del cuore da tifare ai prossimi campionati. Sei davvero positivo e propositivo proprio grazie ad un cielo straordinariamente a tuo favore e sai prontamente vedere il lato buono in qualsiasi cosa pur di non rinunciare alle tue passioni. Al povero Mancini basterebbe una bella chiacchierata con te per sollevare un po’ il suo scassato umore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai deciso di uscire di casa in modalità going commando (senza mutande) perché oggi ti aspetti risultati davvero emozionanti.

Lavoro: credo che sarai troppo preso ad amoreggiare dietro ad ogni angolo. Sarà abbastanza improbabile trovarti dietro ad una scrivania.

Salute: oggi puoi vivere al massimo, non c’è velocità o emozione che tu non possa controllare.

Il consiglio del giorno: saper vedere il lato positivo è un vero dono. I risultati di tutti i tuoi studi e corsi di meditazione zen sono visibilissimi a tutti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Voi che siete appassionati di arte in tutte le sue forme state sicuramene gioendo alla notizia che l’Opera Lirica Italiana sia diventata patrimonio dell’Unesco. Grazie alla congiunzione di Giove e Nettuno, le arti e la creatività hanno grande slancio e per voi sono più preziose dell’aria. Vi vedo già festeggiare al suono della famosa aria di Verdi ‘libriam i lieti calici’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore non credo siate pronti per impegnarvi seriamente, ma non disdegnate assolutamente attenzioni e proposte. La vostra porticina è sempre aperta.

Lavoro: secondo voi il week end dovrebbe partire dal venerdì mattina. È una vera perdita di tempo passare ore seduti alla scrivania aspettando che arrivino le sei per scappare dall’ufficio a gambe levate.

Salute: siete alla ricerca del perfetto equilibrio tra corpo e mente, tra yin e yang, tutto il resto non ha assolutamente importanza.

Il consiglio del giorno: diamo spazio alla creatività in tutte le sue forme. Se avete voglia di immergervi nell’arte, questo week end a Milano c’è il Miart, la fiera di arte contemporanea. Da non perdere.

Voto 7