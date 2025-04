video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 9 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 9 aprile 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: attenzione agli atti unilaterali, anche il romanticismo ha bisogno di condivisione.

Lavoro: sei un solista, ma il lavoro d’équipe ti porterebbe più lontano.

Fortuna: soggettiva e selettiva, come le playlist su Spotify.

Il consiglio del giorno: prova a passare il microfono anche agli altri.

Voto: 6 – autoreferenziale.

Toro

Amore: ti viene voglia di dire “per sempre”, e stavolta lo pensi davvero.

Lavoro: progetti che germogliano come semi di primavera.

Fortuna: ti sorride come una sposa la mattina delle nozze.

Il consiglio del giorno: condividi i sogni a due, non tenerli chiusi in un cassetto.

Voto: 8 – romantico e ispirato.

Gemelli

Amore: disposti a perdere tutto pur di non mentire al cuore.

Lavoro: meglio fermarsi e rivedere il piano.

Fortuna: non arriva subito, ma quando lo fa è quella giusta.

Il consiglio del giorno: ascoltate la voce interiore, è più chiara di quanto pensiate.

Voto: 5 – forse consapevoli.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 8 aprile 2025

Cancro

Amore: anche i colpi di scena possono trasformarsi in occasioni di tenerezza.

Lavoro: rivedi le strategie, ma non mollare il timone.

Fortuna: un po’ sfuggente, come un’uscita segreta da scoprire.

Il consiglio del giorno: abbraccia l’imprevisto, potrebbe essere una svolta.

Voto: 7 e mezzo tenace.

Leone

Amore: seducente come un re sul trono.

Lavoro: stai per firmare contratti col destino.

Fortuna: ti segue, come il pubblico con l’accendino acceso ai concerti.

Il consiglio del giorno: punta in alto, ma goditi anche il panorama.

Voto: 7 e mezzo regale e magnetico.

Vergine

Amore: lasciati consolare, anche quando non lo chiedi esplicitamente.

Lavoro: i team funzionano meglio dei monologhi.

Fortuna: fa capolino se abbassi le difese.

Il consiglio del giorno: abbandona il controllo, anche per un’ora.

Voto: 6 e mezzo – punte arrotondate.

Bilancia

Amore: dolcezza e rispetto sono le tue parole d’ordine, come una ballad di Tiziano Ferro.

Lavoro: sei la portavoce perfetta per il team.

Fortuna: ti prende per mano e ti accompagna sorridendo.

Il consiglio del giorno: sii fiera delle tue idee, anche se sembrano fuori moda.

Voto: 7, impegnata e brillante.

Scorpione

Amore: irresistibile come il bacio a sorpresa nel finale di una serie cult.

Lavoro: hai carisma e idee, sei quello che tutti vogliono in squadra.

Fortuna: alleata segreta dietro ogni tua mossa.

Il consiglio del giorno: condividi, coinvolgi, contagia.

Voto: 9, rivoluzionario romantico.

Sagittario

Amore: esplorativo, alla ricerca di senso e di scintille.

Lavoro: non perderti nei dettagli, punta alla visione d’insieme.

Fortuna: ti strizza l’occhio da dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo intuito, anche se ti sembra troppo poetico.

Voto: 5 e mezzo curioso.

Capricorno

Amore: sotto controllo, come un’email programmata a fine giornata.

Lavoro: tutto perfetto, ma occhio alla rigidità.

Fortuna: ti osserva in silenzio, pronta a premiarti.

Il consiglio del giorno: lascia spazio a una piccola follia creativa.

Voto: 7, controllato.

Acquario

Amore: imprevedibile e stimolante, come una canzone degli 883 remixata per TikTok.

Lavoro: sei geniale, ma fai attenzione a non dimenticare le scadenze.

Fortuna: scorre nel flusso delle tue idee migliori.

Il consiglio del giorno: dai voce al tuo lato più creativo e divertente.

Voto: 7 e mezzo, geniale con leggerezza.

Pesci

Amore: siete dei magneti per le emozioni più intense e belle.

Lavoro: produttivi, ma con l’anima da artista.

Fortuna: vi abbraccia come in una scena romantica sotto la pioggia.

Il consiglio del giorno: lasciatevi guidare dall’ispirazione, anche nelle piccole cose.

Voto: 6 e mezzo, incantati.