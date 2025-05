video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 7 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di mercoledì 7 maggio 2025 Mercurio sarà potente: usiamo la testa! Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: scintillante come una coppa di champagne a bordo piscina.

Lavoro: carismatico e motivato, trascini tutti come un capo squadra olimpionico.

Fortuna: ti sorride come una vecchia amica con buone notizie.

Il consiglio del giorno: approfitta di questo periodo per mettere in pratica quei progetti di benessere che rimandi da tempo.

Voto: 8 e mezzo, motivatore.

Toro

Amore: sincero come un “ti amo” detto guardando negli occhi.

Lavoro: incisivo e diretto, oggi non fai sconti a nessuno.

Fortuna: è capace di trovarti, se non la insegui.

Il consiglio del giorno: parla, racconta, esprimi: il mondo è pronto a sentirti.

Voto: 9, coraggioso.

Gemelli

Amore: distratti, come chi pensa ad altro anche durante un bacio.

Lavoro: affaticato, avete bisogno di ricalibrare le priorità.

Fortuna: sfugge, ma tornerà.

Il consiglio del giorno: spegnete le notifiche, accendete l’ascolto interiore.

Voto: 5 e mezzo, in sovraccarico.

Cancro

Amore: più sincero che mai.

Lavoro: emotivo, ma ispirato.

Fortuna: legata alle emozioni vere.

Il consiglio del giorno: se hai qualcosa da dire, fallo. Non aspettare il momento giusto: è adesso.

Voto: 7, toccante.

Leone

Amore: da urlo, da sospiri, da film in prima serata.

Lavoro: sexy anche quando firmi una mail.

Fortuna: sale come la temperatura in una sauna finlandese.

Il consiglio del giorno: usa il tuo fascino per connetterti, non solo per sedurre.

Voto: 9 +, travolgente.

Vergine

Amore: tenero e forte come un abbraccio sincero.

Lavoro: lucido, ispirato, profondo.

Fortuna: stabile e discreta, ma presente.

Il consiglio del giorno: continua a parlare con il cuore, ti capiranno anche i sassi.

Voto: 8, portavoce.

Bilancia

Amore: instabile ma intrigante, come una chat su WhatsApp a mezzanotte.

Lavoro: pronto a decollare, ma attenzione agli equivoci.

Fortuna: meglio non puntare tutto sulla prima impressione.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri, ma lascia la burocrazia agli esperti.

Voto: 6, distante ma combattiva.

Scorpione

Amore: zuccheroso come un mochi al tè verde.

Lavoro: produttivo, ma solo se l’ambiente è accogliente.

Fortuna: in crescita, soprattutto nei sogni a occhi aperti.

Il consiglio del giorno: permetti a te stesso di evadere nella fantasia, anche solo per un’ora.

Voto: 8, dolce e sfuggente.

Sagittario

Amore: un po’ lontano, ma solo geograficamente.

Lavoro: rallenta, respira, ricarica.

Fortuna: va e viene come le maree artiche.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in modalità aereo e ascolta il silenzio.

Voto: 5, in ritiro spirituale.

Capricorno

Amore: un po’ in ombra, ma con spunti poetici.

Lavoro: impegnativo, ma profondamente significativo.

Fortuna: discreta, come un colpo di genio notturno.

Il consiglio del giorno: concediti uno spazio di silenzio per ascoltare la tua direzione.

Voto: 7, esploratore delle ombre.

Acquario

Amore: cerebrale, come un messaggio criptico da decifrare.

Lavoro: impeccabile e schematico.

Fortuna: accuratamente pianificata.

Il consiglio del giorno: sintetizza, illustra, ma non dimenticare il cuore.

Voto: 8, mentore pontificio.

Pesci

Amore: fragile ma pieno di verità.

Lavoro: guidato dal cuore, anche a costo di sembrare ingenuo.

Fortuna: altalenante, come l’umore in primavera.

Il consiglio del giorno: proteggete ciò che è sacro, anche quando nessuno se ne accorge.

Voto: 5, guardiano dell’anima.