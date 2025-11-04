L’oroscopo di mercoledì 5 novembre 2025: Toro e Scorpione in subbuglio emotivo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Puoi scaldare i motori del cuore o iniziare a farlo perché oggi è l’ultimo giorno in cui Venere si troverà in opposizione al tuo segno. Ti senti proprio come Mariah Carey, la regina dei tormentoni natalizi che ogni anno risorge dal ghiaccio per ricordarci che “It’s time!”. Con Mercurio e Marte a favore, hai già in tasca strategie amorose pronte per essere messe in scena: vuoi tornare al centro del palcoscenico con il cuore che batte al ritmo della tua musica.

Toro

L’amore riempie completamente il tuo cuoricino e finalmente le emozioni emergono limpide, sincere, senza esitazioni. La Luna piena nel tuo segno illumina tutto ciò che provi e ti permette di capire cosa ti fa davvero battere il cuore. Ti senti dolce e consapevole come Giulia De Lellis quando dice che la sua piccola Priscilla assomiglia tutta al suo papà. È una giornata fatta di coccole, dolcezza e abbracci che sanno di casa e biscotti appena sfornati.

Gemelli

Le vostre capacità fisiche e strategiche oggi sono da rivedere. Con Marte e Mercurio in opposizione secca, riconoscere i vostri limiti è la chiave. Proprio come Carlos Alcaraz, battuto da uno sfidante improbabile a Parigi, ma pronto a rientrare in campo con più grinta. È tempo di ascoltare il corpo, rallentare, e smettere di pretendere troppo da voi stessi.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 4 novembre 2025

Cancro

Oggi il buon senso viene guidato dalle emozioni, che sgorgano dal cuore come una sorgente d’acqua viva. La Luna piena a favore ti rende dolce, empatico, disponibile. Sei come Jovanotti che cattura un topolino nel suo studio e poi lo libera augurandogli una bella vita: hai il potere di trasformare anche un piccolo problema in un gesto di tenerezza.

Leone

In amore ti senti un vero esperto, ma la Luna stortissima ti fa confondere le carte. Sei come chi scambia A$AP Rocky che si inginocchia davanti a Margaret Qualley per una proposta di matrimonio, mentre è solo una pubblicità Chanel. Prima di reagire, analizza bene: oggi la realtà ha più sfumature del previsto.

Vergine

C’è grande confusione nella tua mente, sempre curiosa ma oggi un po’ meno concentrata. Non hai colto subito che quell’ambulanza con un teschio gigante per le strade di Roma fosse solo una trovata pubblicitaria per un locale. Ma non importa: la Luna piena riscalda i sentimenti e porta abbracci veri e lunghi. Oggi non serve capire, ma sentire.

Bilancia

Oggi potresti sorprendere te stessa di quanto l’amore sia la tua forza più autentica. Con Venere ancora nel segno, esprimi emozioni con gesti grandi e pieni di significato, come i cuori di sabbia lasciati da un papà sulla spiaggia in Salento per la figlia in difficoltà. Hai un’energia dolce che contagia e scalda chi ti circonda.

Scorpione

Scettico e polemico, oggi ti rifugi nel tuo brodino. Hai bisogno di concretezza e rispetto, come chi legge che Chiara Ferragni rimborserà per poche centinaia di euro “Nonna Adriana” e non riesce a trattenere un commento. La Luna piena in opposizione ti regala una lucidità spietata ma anche una certa chiusura: respira, non tutto è bianco o nero.

Sagittario

La curiosità oggi è la tua bussola. Con Mercurio e Marte a favore, non hai bisogno di spoiler su chi parteciperà a Sanremo Giovani: probabilmente sei stato tu a suggerirlo a Carlo Conti! Ti muovi con agilità tra mille impegni, sempre un passo avanti e col sorriso sulle labbra.

Capricorno

Per un momento lasci perdere i numeri e le notizie di business, come quella di Nvidia che supera i cinque miliardi di capitalizzazione, e ti dedichi ai sentimenti. La Luna a favore ti rende un orsacchiotto gentile: abbracci, sorrisi e parole dolci sono il tuo linguaggio d’amore. Chi ti conosce resta spiazzato in meglio.

Acquario

Sulla carta, dovresti essere sereno, ma la Luna storta ti spinge a scelte impulsive. Ti senti come Katy Perry che spegne le candeline e poi lancia la torta al suo staff: anticonformista sì, ma forse troppo. Sei imprevedibile, ma attenzione a non rovinare i momenti migliori per colpa dell’irruenza.

Pesci

Fate correre la fantasia, i sentimenti e la voglia di sognare. Con Mercurio in quadratura ma la Luna a favore, siete pura ispirazione. Vi sentite come una coppia di sposi che si dice sì nella Contea del “Signore degli Anelli” e incontra Frodo per caso: surreale ma bellissimo. Credete nella magia, perché oggi vi risponde.