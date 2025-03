video suggerito

L'oroscopo di mercoledì 26 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di mercoledì 26 marzo 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: magnetico e irresistibile.

Lavoro: sei propositivo e pieno di idee.

Fortuna: oggi la senti camminarti accanto.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento d’oro senza strafare.

Voto: 9 – stellare!

Toro

Amore: in attesa, ma promettente.

Lavoro: non avere fretta, i risultati arriveranno.

Fortuna: un po’ altalenante, ma in ripresa.

Il consiglio del giorno: respira e aspetta, tutto sta maturando.

Voto: 5 + work in progress.

Gemelli

Amore: diretto e senza filtri.

Lavoro: oggi saprai dire quello che serve.

Fortuna: dalla tua parte se sei onesto.

Il consiglio del giorno: usa la parola con intelligenza.

Voto: 9 — tagliente ma efficace.

Cancro

Amore: complicato e un po’ instabile.

Lavoro: attenzione alle distrazioni.

Fortuna: ti manca un pizzico di fiducia.

Il consiglio del giorno: non compensare con acquisti inutili.

Voto: 6,5 momento delicato.

Leone

Amore: nervosetto e impulsivo.

Lavoro: rischi di reagire male.

Fortuna: sottotono, calma.

Il consiglio del giorno: conta fino a 10.

Voto: 5 da gestire con cautela.

Vergine

Amore: generoso e protettivo.

Lavoro: ti distingui per etica.

Fortuna: meriti una ricompensa.

Il consiglio del giorno: continua a credere nei tuoi valori.

Voto: 8 super eroina.

Bilancia

Amore: desideri coccole e calma.

Lavoro: pensa a ricaricarti.

Fortuna: minima, ma sufficiente.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri.

Voto: 6 — distante ma elegante.

Scorpione

Amore: difficile da contenere.

Lavoro: attento agli scatti d’ira.

Fortuna: nervosa.

Il consiglio del giorno: rallenta, respira, rifletti.

Voto: 5 — sotto pressione.

Sagittario

Amore: fiducioso e aperto.

Lavoro: ottime idee in arrivo.

Fortuna: colpo di scena possibile.

Il consiglio del giorno: gioca d’anticipo!

Voto: 8,5 — botta di fortuna.

Capricorno

Amore: prevedibile e tranquillo.

Lavoro: senza sorprese, per favore.

Fortuna: stabile, senza scossoni.

Il consiglio del giorno: cerca di non strafare.

Voto: 6 – meglio la sicurezza.

Acquario

Amore: seducente e intrigante.

Lavoro: riesci a convincere tutti.

Fortuna: alta, gioca bene le tue carte.

Il consiglio del giorno: osa!

Voto: 9 irresistibile.

Pesci

Amore: passionale e pronto a sbocciare.

Lavoro: creativo e fertile.

Fortuna: vivace e generosa.

Il consiglio del giorno: lasciatevi andare.

Voto: 9 seduzione top.