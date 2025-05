video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 21 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Con l’oroscopo di mercoledì 21 maggio 2025, il Sole entra potente nel segno dei Gemelli, pronto a portare novità ed energia vitale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: rovente come un film cult d’azione sotto le lenzuola.

Lavoro: deciso e strategico, come una trattativa da film di spionaggio.

Fortuna: scintillante come un red carpet tutto tuo.

Il consiglio del giorno: sfrutta lo charme, ma senza strafare.

Voto: 8, magnetico come un'icona hollywoodiana intramontabile.

Toro

Amore: stabile e protettivo come una coperta nei temporali.

Lavoro: concreto, lucido e diplomatico.

Fortuna: ti guarda con simpatia, soprattutto se non forzi nulla.

Il consiglio del giorno: la calma è la tua super forza, usala bene.

Voto: 8, solido come una roccia con sorriso da statista.

Gemelli

Amore: passionale e libero, come un bacio in apnea.

Lavoro: innovativo, fuori dagli schemi e sempre in movimento.

Fortuna: ti accompagna, soprattutto nei progetti audaci.

Il consiglio del giorno: segui il tuo bisogno di evasione, anche mentale.

Voto: 5 e mezzo, esploratore solitario.

Cancro

Amore: profondo e toccante, come un film d'autore con lieto fine.

Lavoro: attento ai segnali, e sai cogliere l’attimo giusto.

Fortuna: poetica, come un incontro casuale che cambia tutto.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto, oggi è più forte che mai.

Voto: 8, spirituale come un romanzo che unisce mente e cuore.

Leone

Amore: distratto, ma affettuoso come un cucciolo stanco.

Lavoro: meglio non prendere decisioni importanti.

Fortuna: a corrente alternata, come una lampada con timer.

Il consiglio del giorno: non devi capirci tutto, a volte basta esserci.

Voto: 5, confuso ma generoso come un re che perde la corona e ride.

Vergine

Amore: prudente come un primo appuntamento con contratto firmato.

Lavoro: preciso, razionale, come un foglio Excel ben formattato.

Fortuna: si fa conquistare con cautela.

Il consiglio del giorno: segui la tua natura, ma ogni tanto lascia spazio anche alla sorpresa.

Voto: 5, analitica.

Bilancia

Amore: seduttivo e coinvolgente, come una coreografia ben fatta.

Lavoro: creativo e dinamico, con spirito da performer.

Fortuna: ti segue come una strobo in pista.

Il consiglio del giorno: l’allenamento è fondamentale da mattina a sera.

Voto: 7, favolosa come una diva in tour.

Scorpione

Amore: coinvolgente, come un tramonto su una spiaggia caraibica.

Lavoro: energico, come un team building a sorpresa.

Fortuna: limpida, come l’acqua premiata da bandiera blu.

Il consiglio del giorno: concentrati sul presente, non sulle ipotesi.

Voto: 8, come un’estate inaspettata ma perfetta.

Sagittario

Amore: nervoso, come una relazione sotto al sole cocente.

Lavoro: fermo in coda come un turista sull’A14.

Fortuna: intorbidita, come l’acqua dopo la pioggia.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa e non dare tutto per scontato.

Voto: 5, in attesa del vento giusto per riprendere il largo.

Capricorno

Amore: affettuoso come una videochiamata lunga ore.

Lavoro: efficiente, ben organizzato e connesso.

Fortuna: pronta a decollare come un volo transoceanico.

Il consiglio del giorno: concediti il meglio, senza sensi di colpa.

Voto: 8, rilassato e soddisfatto come un turista in business class.

Acquario

Amore: tenero come una camminata mano nella mano.

Lavoro: impantanato, ma con spiragli.

Fortuna: sonnolenta, come una domenica di maggio.

Il consiglio del giorno: non tutto deve andare veloce per essere bello.

Voto: 6 e mezzo, rallentato ma consapevole.

Pesci

Amore: entusiasmante, come una serenata improvvisata.

Lavoro: ispirato, frizzante, multitasking.

Fortuna: potente come un ritornello che non esce dalla testa.

Il consiglio del giorno: lasciate parlare il cuore, oggi vi ascoltano tutti.

Voto: 9, irresistibili come un tormentone estivo cantato con il sorriso.