video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 2 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 2 aprile 2025 riporta a galla potenti i nostri obiettivi emotivi, non solo nel privato ma anche nel pubblico. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: meglio in compagnia, anche solo per una birretta filosofica con amici di lunga data.

Lavoro: le idee fluiscono meglio se condivise.

Fortuna: ti trova quando sei in buona compagnia.

Il consiglio del giorno: apriti agli altri, anche solo per una chiacchierata leggera.

Voto: 7, sociale e coinvolgente.

Toro

Amore: tenero come un abbraccio del nonno con Spotify in sottofondo.

Lavoro: gestisci tutto con il garbo di un diplomatico vintage.

Fortuna: ti scivola addosso come una crema idratante di fascia alta.

Il consiglio del giorno: sorridi ai cambiamenti, anche se arrivano con le sneakers fluo.

Voto: 8, rassicurante con stile.

Gemelli

Amore: un po’ teatrale, ma irresistibile come un meme ben costruito.

Lavoro: la parlantina è la tua miglior arma, ma occhio alle gaffe.

Fortuna: alterna come i tuoi messaggi vocali da 4 minuti.

Il consiglio del giorno: alleggerite tutto con un tocco d’ironia.

Voto: 7 e mezzo, chiacchieroni e simpatici.

Cancro

Amore: ti sciogli come panna montata ma sai anche scegliere con fermezza.

Lavoro: concreto, impeccabile e deciso come un avvocato ben pagato.

Fortuna: ti accompagna come un bodyguard di lusso.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto, oggi ha ragione.

Voto: 9, centrato e vincente.

Leone

Amore: sereno come un brunch domenicale con playlist soul.

Lavoro: procedi con calma, ma lasci il segno.

Fortuna: elegante come un tailleur sartoriale.

Il consiglio del giorno: ogni tanto guarda anche il cielo, non solo i riflettori.

Voto: 7 e mezzo, affascinante senza sforzo.

Vergine

Amore: distratta come chi legge un messaggio e dimentica di rispondere.

Lavoro: occhio agli errori di distrazione (e alle email mandate per sbaglio al capo).

Fortuna: confusa ma in buona fede.

Il consiglio del giorno: organizza tutto, anche le emozioni.

Voto: 5 e mezzo, smemorata adorabile.

Bilancia

Amore: candido come il primo amore, ma maturo come un buon Barolo.

Lavoro: finalmente fluido, come un flusso di pensieri ben ordinati.

Fortuna: tenera, come un dono inaspettato.

Il consiglio del giorno: lasciati andare all’affetto.

Voto: 7, in rinascita emotiva.

Scorpione

Amore: intrigante come una serie crime con finale inaspettato.

Lavoro: affilato come un coltello giapponese da sushi.

Fortuna: arriva quando meno te l’aspetti, travestita da colpo di scena.

Il consiglio del giorno: usa l’ironia come mantello protettivo.

Voto: 8, spiazzante come ti piace.

Sagittario

Amore: confuso come una playlist senza senso logico.

Lavoro: sospetti di trame oscure dietro ogni email.

Fortuna: in standby.

Il consiglio del giorno: chiedi consiglio, non partire in quarta.

Voto: 5, troppo fantascientifico oggi.

Capricorno

Amore: razionale ma presente, tipo “ti amo” detto con foglio Excel alla mano.

Lavoro: come un orologio a cucù, preciso e incrollabile.

Fortuna: costruita con sudore e fatica.

Il consiglio del giorno: non tutto è prevedibile, lascia spazio al caso.

Voto: 6 e mezzo, ingegneristico.

Acquario

Amore: elettrico come un bacio sotto una tempesta estiva.

Lavoro: progetti pazzi? Finalmente sì.

Fortuna: cavalca l’onda con te.

Il consiglio del giorno: scegli solo i passeggeri giusti per il tuo viaggio.

Voto: 9, iperattivo ma irresistibile.

Pesci

Amore: tenero come un tutorial girato male ma con il cuore.

Lavoro: puntiglioso ma efficace.

Fortuna: arriva quando molli il controllo.

Il consiglio del giorno: imparate a ridere di voi stessi.

Voto: 5 e mezzo, con sorriso intelligente.