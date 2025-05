video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 14 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 14 maggio potrebbe lasciarci bruciacchiati con la Luna in Sagittario che va ad amplificare le energie focose incontenibili del resto del cielo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: passionale come un bacio al tramonto su un rooftop.

Lavoro: creativo e instancabile, lanci idee come coriandoli a Carnevale.

Fortuna: brilla come una sfera stroboscopica in discoteca.

Il consiglio del giorno: segui la scia di entusiasmo, ti porterà lontano.

Voto: 8 e mezzo, scatenato come un party open bar all'alba.

Toro

Amore: hai bisogno di dolcezza, non di maratone emotive.

Lavoro: analitico e impeccabile, come un professore di logica.

Fortuna: a bassa intensità, come una luce notturna che rassicura.

Il consiglio del giorno: non strafare, il recupero è parte del successo.

Voto:6 e mezzo, saggio come chi sceglie un documentario al posto del bungee jumping.

Gemelli

Amore: esplosivo, ma attenzione agli scatti d'umore.

Lavoro: grandi intuizioni, ma servono filtri prima di agire.

Fortuna: spumeggiante, come una bibita aperta sotto al sole.

Il consiglio del giorno: prendetevi un momento per riflettere prima di saltare.

Voto: 5 e mezzo, energici ma imprevedibili come un fuoco d’artificio a sorpresa.

Cancro

Amore: protettivo e bisognoso, come un cucciolo sotto la pioggia.

Lavoro: empatico e collaborativo, ma non lasciare che le emozioni offuschino i piani.

Fortuna: si manifesta sotto forma di abbracci sinceri.

Il consiglio del giorno: circondati solo di chi ti fa sentire accolto.

Voto: 7, delicato come un bigliettino lasciato sul comodino.

Leone

Amore: irresistibile, come un protagonista da red carpet.

Lavoro: ambizioso e ispirato, trascini tutti nella tua visione.

Fortuna: alleata fedele, come un fan in prima fila.

Il consiglio del giorno: osa con stile, non ce n’è per nessuno.

Voto: 9, brillante come una standing ovation meritata.

Vergine

Amore: distante ma presente, come un messaggio lasciato nella segreteria.

Lavoro: preciso ma con poca voglia di teamwork.

Fortuna: va cercata nel silenzio, non nei clacson del traffico.

Il consiglio del giorno: difendi i tuoi confini con gentilezza.

Voto: 5, selettiva come una lista d’attesa per un luogo esclusivo.

Bilancia

Amore: più tenera, meno tagliente: un cuore con le sneakers.

Lavoro: torna la lucidità e riesci a dire la tua con garbo.

Fortuna: si nasconde nei piccoli gesti che scalano montagne interiori.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri.

Voto: 7 e mezzo, super relax.

Scorpione

Amore: in modalità offline, ma chi riesce a raggiungerti scopre un tesoro.

Lavoro: preferisci lavorare in autonomia, lontano dalle chat di gruppo.

Fortuna: intermittente, ma intensa quando arriva.

Il consiglio del giorno: disattiva l’inutile e riconnettiti all’essenziale.

Voto: 6 e mezzo, solitario.

Sagittario

Amore: caldo e coinvolgente come una standing ovation.

Lavoro: sei motivato e pieno di idee: prendi il megafono e guida la folla.

Fortuna: abbagliante come le luci dell’arena.

Il consiglio del giorno: esagera pure, oggi è il tuo palco.

Voto: 8, inarrestabile come una parata in tuo onore.

Capricorno

Amore: poco presente, ma compensi con fascino alternativo.

Lavoro: sei un architetto di meraviglie, tra logica e poesia.

Fortuna: brillante come una trovata geniale all’ultimo secondo.

Il consiglio del giorno: non frenare l’originalità, sorprenditi da solo.

Voto: 8, innovativo come uno stilista d’avanguardia.

Acquario

Amore: spontaneo e disarmante come una carezza improvvisa.

Lavoro: segui l’intuizione, anche se va fuori rotta.

Fortuna: arriva dal cielo, come uno spettacolo imprevisto.

Il consiglio del giorno: segui il flow, anche se ti porta fuori pista.

Voto: 7 +, poetico come un applauso a sorpresa nel silenzio.

Pesci

Amore: meno miele, più ironia: un bacio con nota pepata.

Lavoro: brillanti, ma guai a chiedervi di fare i carini.

Fortuna: ribelle, come chi vince con le mani in tasca.

Il consiglio del giorno: fate ridere, ma lasciate anche un po’ di spazio al cuore.

Voto: 5, taglienti come una battuta che chiude lo show col botto.