L’oroscopo di martedì 4 novembre 2025: Leone e Sagittario in formissima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di martedì 4 novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Oggi si cambia ritmo: Marte ti rimette il turbo e la Luna nel segno ti dà la spinta per il salto mortale perfetto. Ti muovi con l’eleganza decisa di Roberto Bolle, fresco di laurea honoris causa: tecnica, dedizione e muscoli in sincrono col cuore. Ogni sfida si trasforma in coreografia. Ti senti sul podio.

Toro

Marte e Mercurio smettono di darti fastidio e la calma torna come una coperta calda in un giorno di pioggia. Ti riscopri sereno, concreto e gentile, come Christine Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze che valuta i prezzi di frutta e verdura: saggia, equilibrata e con un occhio all’economi domestica. Ti liberi dalle ansie e ritrovi la tua lentezza preziosa fatta piccoli piaceri quotidiani.

Leggi anche Brilla la Luna Piena in Toro il 5 novembre 2025: è il momento di costruire e radicarsi

Gemelli

Vi sentite fuori sincrono, ma la vostra brillante follia vi salva sempre. Marte e Mercurio provano a confondervi, ma Venere e la Luna vi guidano come fari nella nebbia. Siete come il ristoratore di Cortina che resta aperto mentre tutti chiudono in previsione delle Olimpiadi: eccentrici, testardi e adorabili. Il vostro caos oggi è poesia contemporanea.

Cancro

Marte se ne va e ti lascia un po’ spaesato, come un atleta dopo la gara. Avevi l’energia dei taglialegna mondiali dedicati proprio questa attività, invece hai solo voglia di coperta e silenzio. La Luna storta ti irrita, ma serve per capire che anche il guerriero deve rifiatare.

Leone

Marte torna dalla tua parte e Venere ti incorona come re del red carpet zodiacale. La Luna ti fa brillare più di Thomas Bangalter dei Daft Punk, tornato in consolle dopo sedici anni. Sei carismatico, deciso e in piena modalità “showman”. Ogni gesto è una citazione da film cult: magnetico, sicuro e pronto alla conquista.

Vergine

Mercurio e Marte ti confondono e persino tu, la precisina dello zodiaco, ti ritrovi a sbagliare un calcolo. Ti senti come un treno giapponese in ritardo di trentacinque secondi: un dramma e pronta rimborsare tutti i passeggeri. Concediti il lusso di essere umana, con tutte le sue splendide imperfezioni.

Bilancia

La Luna storta ti fa perdere un po’ della tua diplomazia, ma Venere nel segno ti salva in corner. Anche quando protesti, lo fai con stile. Sei come l’orchestra della Fenice che manifesta con eleganza e decisione il proprio malcontento. Il tuo equilibrio oggi traballa, ma lo trasformi in arte scenica.

Scorpione

Marte ti lascia in pace e tu finalmente respiri. Non serve più dimostrare nulla: la tua forza ora è calma, consapevole e profonda. Sei come Rita De Crescenzo a “Belve”: diretto, sincero, autentico. Hai il coraggio di mostrarti per come sei, e questo ti rende magnetico.

Sagittario

Con Marte, Mercurio e Venere tutti dalla tua parte, oggi hai il mondo in mano. Sei come la stylist di Francesca Fagnani che osa tagliare un abito Schiaparelli: audace, provocatorio e perfettamente nel tuo ruolo. Puoi permetterti colpi di testa: gli astri ti coprono le spalle e l’ironia ti salva la reputazione.

Capricorno

Con Venere e la Luna in opposizione, serve sangue freddo. Ti ispiri a Spalletti, appena passato alla Juventus: calmo, strategico, in controllo. Anche se dentro senti tempesta, fuori mostri compostezza. La vera forza è non reagire, ma dirigere il gioco con classe.

Acquario

Marte ti sostiene e la Luna a favore ti rende intuitivo e brillante. Sotto quell’aria da pensatore, oggi nascondi riflessi da supereroe. Sei come Vittorio Feltri che reagisce a una rapina con un gancio fulmineo: geniale e implacabile. Agisci con tempismo perfetto, stupendo chiunque ti sottovaluti.

Pesci

Vi sentite spaesati, immersi tra pensieri e tecnologia, come Elon Musk alle prese con Grokipedia la nuova enciclopedia sul web sviluppata dalla AI. Mercurio e Marte in quadratura vi fanno perdere il senso del tempo, ma la vostra dolcezza resta disarmante. Fidatevi delle persone reali: i cuori valgono più degli algoritmi.