Oroscopo di martedì 27 gennaio 2026 per tutti i segni: Bilancia e Acquario audaci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna nel segno del Toro e soprattutto tutti i pianeti che da oggi ritornano a darti energia e forza, tu dichiari ufficialmente che non hai alcuna intenzione di fermarti. Qualsiasi sia la tua piccola battaglia quotidiana, oggi, ancora più del solito, sei pronto a rimboccarti le maniche e a metterti in gioco. D’altronde la passione richiede anche una certa dose di determinazione e di coraggio e tu ci farai capire che ce le hai tutte e due. Sei come Fabrizio Corona che annuncia un nuovo ricorso in appello per la questione Signorini.

Toro

Qualcuno potrebbe dare la colpa all’eccesso di emotività che oggi ti coinvolge e stravolge, con la Luna nel tuo segno zodiacale, ma in realtà sei davvero turbato dalle tensioni che ti circondano. Se di solito riesci a evitare di farti coinvolgere, oggi invece rischi davvero di fare a pugni (metaforicamente parlando, si intende) per qualcosa che non riguarda nemmeno te. Qualsiasi tensione o rottura intorno a te, e anche qualsiasi ingiustizia, proprio non riesci a mandarla giù. Sei come Natalie Portman che sul red carpet scoppia a piangere pensando a quello che sta facendo l’ICE negli Stati Uniti.

Gemelli

Quanto ti piace oggi dire delle cose che colpiscono direttamente nel segno. Sei il miglior storyteller sulla piazza e qualsiasi pubblicitario offrirebbe molto per averti nella sua squadra. Stai sicuro che con questa parlantina potrai convincere chiunque a fare qualsiasi cosa, facendogliela passare, tra l’altro, come un investimento geniale. Oggi sarai scaltro come la mucca Veronica, che ha stupito tutti gli scienziati usando una scopa per grattarsi la schiena. Quando si dice avere cervello!

Leggi anche Nettuno entra in Ariete dal 26 gennaio 2026: nascono nuovi ideali innovativi e coraggiosi

Cancro

Fossero anche gesti simbolici, oggi vuoi far capire alle persone che ami che tu ci sei, pronto a metterti a disposizione degli altri. Sarà la Luna a favore o saranno tutti questi pianeti che dal segno dell’Acquario ti ricordano quanto sia importante creare una comunità, un gruppo di persone che si aiuta e interagisce. Tu in questo sei davvero fantastico e con te ci sentiamo molto protetti. Sei come il nuovo sindaco di New York che scende in strada a spalare la neve per liberare le macchine intrappolate.

Leone

Con la Luna storta e tutti i pianeti in posizione ti senti in ansia da prestazione, come Mariah Carey che si sta preparando a cantare in italiano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Tu sai di potercela fare, tu sai di essere amato, ma in questo momento non ti ci senti proprio e soprattutto hai la certezza praticamente assoluta di essere lì lì per inciampare. Ovviamente la cosa migliore sarebbe evitare di metterti in esibizione e farti gli affari tuoi, vedi se riesci!

Vergine

Per fortuna oggi, con la Luna a favore, riesci a essere carismatica e anche magnetica e la cosa ti piace parecchio, soprattutto perché tutti i pianeti nel segno dell’Acquario ti portano idee veloci e rivoluzionarie. Ti chiedi come tu possa aver fatto a non pensarci prima! Sei un po’ come il nuovo sindaco di New York, che ha scoperto la meraviglia del bidet e adesso lo vuole installare ovunque!

Bilancia

Oggi, cara Bilancia, senti davvero di essere così affascinante e in perfetta sintonia con le energie del cosmo che ti circondano che nessun incontro potrebbe metterti in imbarazzo. Anzi, probabilmente gli incontri ci saranno, fioccheranno e tu saprai viverteli alla grande, con leggerezza ma mai superficialità. Ovviamente è vietatissimo restare in casa o camminare guardando il cellulare: lascia che le sorprese vengano a te. Ti senti come Mahmood che alla sfilata di Jacquemus a Parigi, che finisce seduto di fianco a Elton John.

Scorpione

Con tutti questi pianeti contro, oggi non ti stupisce certo leggere la notizia che i matrimoni nel 2025 sono in calo del 6% e per il 2026 non ci si aspetta niente di più positivo. Se fosse per te li aboliresti proprio in questi giorni, dato che Venere e la Luna a sfavore ti rendono amorevole come la pioggia quando hai appena fatto la messa in piega. Il partner è bene che si tenga alla larga, perché tu non hai alcuna intenzione di usare delicatezza o diplomazia per trovare un accordo. O ti si dà ragione oppure ci si toglie il disturbo.

Sagittario

Per fortuna, oggi hai idee geniali, perché ne hai proprio bisogno di alcune. Hai voglia di accumulare abbondanza, che sia di baci, di coccole, di denaro o anche soltanto di piccoli piaceri. Insomma, non hai alcuna intenzione di privarti di qualcosa e l’idea di goderti la vita è il tuo unico obiettivo della giornata. Per questo dovrai trovare delle idee geniali per permetterti questa abbondanza, passando inosservato al capo. Se una delle tue idee geniali potessi darla anche ai ristoratori che si trovano a dover smaltire le bustine monouso di salse entro l’estate 2026, sappi che sarebbe ben accetta.

Capricorno

La tua voglia di fare esperienze che ti diano piacere immediato è davvero altissima, soprattutto oggi con la Luna a favore. Ovviamente, dato che sei un segno di terra, non ti accontenti delle piccole gioie della vita ma punti al lusso, al benessere più totale. Sei molto felice di sapere che a Milano sarà costruito a breve il primo hotel di lusso in Italia all’interno di una stazione ferroviaria e che aprirà nel 2027.

Acquario

Da una recente ricerca pare che il desiderio sessuale maschile raggiunga il suo picco a quarant’anni. Ora, non importa quale sia la tua età anagrafica e nemmeno quella percepita, ma oggi sappi che tutto quello che ha a che fare con l’Eros, la passione, le energie vitali e anche la voglia di lasciarti travolgere dalle emozioni non ha alcun freno. Sei l’eccezione che conferma la regola anche di questa ricerca.

Pesci

Il tuo cuoricino oggi si sente completamente scarico, razziato di tutte le certezze e le energie vitali. Ti senti un po’ come gli scaffali dei supermercati americani che sono stati completamente svuotati in vista dei cinque giorni di bufera di neve. Ecco, anche tu ti senti vuoto allo stesso modo, ma sono sicura che troverai il modo per nutrirti lasciando spazio a tutte le emozioni che ti possono coinvolgere. E saranno tantissime! Anche in amore, chiaramente, fai pensieri profondi e sai comprendere davvero che cosa ti dice la tua dolce metà.