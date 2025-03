video suggerito

L'oroscopo di martedì 25 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di martedì 25 marzo, riapre mente e cuore agli ideali fraterni: le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: travolgente come una playlist pop sparata a tutto volume.

Lavoro: produttivo, ma attenzione a non strafare come un atleta senza stretching.

Fortuna: come trovare l’ultima taglia in saldo.

Il consiglio del giorno: spegni il telefono mezz’ora prima di dormire.

Voto: 8, iperattivo.

Toro

Amore: dolce come un brunch domenicale.

Lavoro: concreto, come il cemento armato.

Fortuna: più stabile di un orologio svizzero.

Il consiglio del giorno: non dubitare, vai avanti.

Voto: 5 ma solo per la Luna a sfavore.

Gemelli

Amore: spumeggiante come un brindisi improvviso.

Lavoro: propositivo, come una call vincente.

Fortuna: frizzante come una bibita ghiacciata.

Il consiglio del giorno: lanciati, crea, osa.

Voto: 9, protagonista.

Cancro

Amore: passionale come un tango argentino.

Lavoro: strutturato come un piano d’azione militare.

Fortuna: intermittente, come una luce al neon.

Il consiglio del giorno: rinnova ciò che non ti rappresenta più.

Voto: 7, in trasformazione.

Leone

Amore: turbolento come un volo con scalo.

Lavoro: instabile come una gelatina.

Fortuna: ballerina come la connessione Wi-Fi.

Il consiglio del giorno: respira prima di reagire.

Voto: 5 e mezzo, scosso.

Vergine

Amore: vivace come un flirt estivo.

Lavoro: ordinato come un’agenda colorata.

Fortuna: in crescita come follower su Instagram.

Il consiglio del giorno: sii aperta a tutte le forme di affetto.

Voto: 7, romantica e precisa.

Bilancia

Amore: spento come la batteria scarica.

Lavoro: rallentato come un download lento.

Fortuna: in stand-by.

Il consiglio del giorno: spegni tutto e riposati.

Voto: 6, distante ma saggia.

Scorpione

Amore: irresistibile come un mistero da svelare.

Lavoro: pronto per nuove sfide.

Fortuna: discreta ma crescente.

Il consiglio del giorno: apri la mente e considera nuove possibilità.

Voto: 5, meglio cambiare aria.

Sagittario

Amore: caloroso come un abbraccio a sorpresa.

Lavoro: puntuale come una sveglia svizzera.

Fortuna: presente come un post-it sul frigo.

Il consiglio del giorno: fai spazio, fuori e dentro.

Voto: 7 +, impeccabile.

Capricorno

Amore: distante come un messaggio visto e non risposto.

Lavoro: in attesa come un download lento.

Fortuna: timida ma presente.

Il consiglio del giorno: scegli solo chi ti fa sentire importante.

Voto: 6 e mezzo, esigente.

Acquario

Amore: magico come un tramonto sulla spiaggia.

Lavoro: originale come una creazione artigianale.

Fortuna: scintillante.

Il consiglio del giorno: sorprendi e lasciati sorprendere.

Voto: 9, visionario.

Pesci

Amore: generoso come un regalo fatto col cuore.

Lavoro: tenace come una maratona.

Fortuna: dolce come una sorpresa inattesa.

Il consiglio del giorno: date tanto, ma ricordatevi di ricaricare le energie.

Voto: 8 e mezzo, romantici senza freni.