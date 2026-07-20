L’oroscopo di martedì 21 luglio 2026: Ariete e Capricorno vorrebbero spegnere il telefono

Quarto di Luna crescente (in Bilancia) impegnativo martedì 20 luglio 2026: tra le tensioni e la voglia di voltare pagina!

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Ariete

Facile per te lasciarti trascinare dalla polemica in questi giorni. Attento, però, a scegliere bene quali battaglie combattere, altrimenti rischi soltanto di sembrare decisamente noioso. Con la Luna storta e Mercurio in quadratura, per di più retrogrado, fai fatica ad accettare certe imposizioni e vorresti ribattere su tutto. Prova a prendere la vita con un pizzico di leggerezza in più, esattamente come hanno dovuto fare le migliaia di persone costrette a lasciare il concerto di Bad Bunny a Milano a causa del maltempo, sapendo che non verrà riprogrammato. A volte la vita decide al posto tuo e tu devi soltanto imparare a fartene una sana ragione.

Toro

Raggiungere gli obiettivi, goderteli e soprattutto essere riconosciuto per il tuo grande impegno è già un grandissimo risultato. Grazie a Mercurio, anche se retrogrado, e soprattutto a Venere a favore, benefici pienamente di questi transiti e ti senti soddisfatto, esattamente come BigMama che si è laureata diventando dottoressa in Urbanistica al Politecnico di Milano. A brillare sono i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri e le tue intuizioni, che sapranno essere molto persuasive e soprattutto premiate all’unanimità.

Gemelli

Mettete in campo forza, strategia e un savoir-faire capace di sorprendere tutti, persino voi stessi. La Luna a favore placa gli eccessi di Venere in quadratura e vi permette di tirare fuori pensieri e proposte fondamentali, concrete e funzionali. Siete esattamente come la Germania, che riesce a trovare addirittura un accordo con la Russia, in un periodo di grande caos diplomatico, pur di garantirsi gli irrinunciabili bastoncini di pesce. Su certe priorità sapete assolutamente contrattare, senza perdere di vista ciò che per voi conta davvero.

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Cancro

Saprai essere decisamente selettivo. Non tutto può andarti bene, perché ogni cosa deve combaciare con le tue intenzioni, i tuoi pensieri e soprattutto con ciò che ritieni profondamente bello. Gli stimoli che ti regalano Venere e Mercurio a favore per te sono fondamentali e si manifestano con grande forza, soprattutto per controbilanciare la Luna storta. Sei più propenso alle rinunce, esattamente come Stefano De Martino che elimina le Nuove Proposte da Sanremo, decidendo che il vincitore dovrà competere direttamente con i grandi VIP. Insomma, non ci sono vie di mezzo.

Leone

Hai voglia di fare, esplorare e soprattutto muoverti. Grazie ai meravigliosi transiti di Marte a favore, niente e nessuno può fermarti. In più con la Luna super ispiratrice, sai esattamente quello che vuoi e lo insegui seguendo le tue inclinazioni più profonde. La tua capacità di programmare ricorda quella di Mark Zuckerberg, forse non compresa da tutti, che adesso si gode un giro in Alaska sullo splendido yacht Launchpad. Ecco, tu sei proprio così: segui l’istinto, le sensazioni e le emozioni che ti guidano direttamente verso la grandezza.

Vergine

Sei assolutamente votata al concetto di bello, funzionale e soprattutto esclusivo. Con Venere nel tuo segno e Mercurio a favore riesci a mettere insieme sinergie che, viste da fuori, sembrano più uniche che rare, mentre in realtà sono anche super efficienti. Le tue scelte, i tuoi progetti e le tue decisioni ricordano quelli della boutique Dior, che porta nel distretto di Montenapoleone a Milano anche il mondo del cibo stellato, con lo chef Bartolini. Ecco, tu sei proprio in grado di pensare e realizzare progetti grandiosi, eleganti e perfettamente organizzati.

Bilancia

Hai quella capacità di far sorridere e soprattutto di ammettere i tuoi errori con grandissima simpatia e semplicità. La polemica è sicuramente facile con Mercurio in quadratura, però la Luna a favore rimette tutto al posto giusto, anzi, riesce perfino a trasformare una piccola figuraccia in un momento di grande fascino. L’effetto è esattamente quello della signora americana che, dopo aver lasciato una recensione acida su un ristorante per la mancanza della salsa barbecue, si è scusata diventando virale quando ha scoperto che, in realtà, era stato suo marito a mangiarla tutta. Ammettere i tuoi errori con questa grazia semplice ti rende ancora più affascinante del solito.

Scorpione

Il mondo per te, in questo momento, riscopre valori importanti, soprattutto quando vengono inseriti in cornici splendide capaci di accendere la curiosità. La tua grande intelligenza, stimolata da Mercurio e resa ancora più armoniosa da Venere a favore, ti porta ad apprezzare e valorizzare qualsiasi momento della tua vita. Tu sei fatto per creare occasioni che fanno pensare, incuriosiscono e innalzano la cultura. Esattamente come Christopher Nolan nella realizzazione del super film “Odissea”, con location esclusive, mete poco conosciute e tecniche davvero all’avanguardia, pensate per sorprendere e coinvolgere il pubblico. Tu sei proprio in grado di dare questo valore aggiunto.

Sagittario

Non hai alcuna intenzione di imporre le tue regole al mondo, però alcune buone norme di comportamento ti fanno sentire decisamente più a tuo agio, soprattutto adesso che sia Marte sia Venere sono contro. La Luna rimette tutto in un’armonia che per te diventa fondamentale. Ti piacciono le iniziative che hanno una logica e che, soprattutto, permettono di stare bene all’interno della comunità. Questo è proprio il principio dei nuovi programmi della BBC, focalizzati su come ci si deve comportare nei vari Paesi, a partire dalla puntata dedicata all’Italia e alle cose da non fare assolutamente, come ordinare un cappuccino a fine pasto. Sono piccoli dettagli che, per te, rendono finalmente il mondo un posto più semplice da godersi.

Capricorno

Ultimamente il mondo non ragiona secondo le regole della matematica, quelle fisse, inconfutabili e sempre confermate dalla prova del nove. Non farti troppe domande sul perché la spada laser utilizzata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker sia stata venduta per quasi quattro milioni di dollari come cimelio cinematografico. I gusti non sono uguali per tutti e oggi lo scoprirai proprio grazie a Mercurio in opposizione e alla Luna storta. Spesso sono i transiti più difficili a permetterci di aprire maggiormente gli occhi e di vedere possibilità e qualità che, in realtà, non ci appartengono affatto.

Acquario

Sei proprio in grado di sorprendere con quel romanticismo diverso, eppure profondissimo, che ti contraddistingue. Con Marte a favore, la passione, il trasporto e la voglia di fare diventano qualcosa di davvero speciale, in più il tutto viene enfatizzato da una splendida Luna a favore. I tuoi gesti sono estremamente generosi, esattamente come Alfa che ha sorpreso una coppia di sposi a Bari, fuori dalla chiesa, improvvisando la sua celebre hit “Il filo rosso” come regalo di nozze. Ecco, mio caro, ci piaci proprio così: attivo, spontaneo e soprattutto delizioso.

Pesci

Ricordatevi, miei cari, che soltanto con la logica riuscirete a trovare maggiore piacere e soprattutto più serenità. Mercurio viene in vostro soccorso e, se utilizzato in maniera intelligente, vi permette di superare i contrasti dati da Venere e Marte, entrambi in posizioni di attrito. Dovete avere una visione più proattiva, esattamente come quella del sindaco Mamdani di New York, che ha deciso di “regalare” una serata libera alle coppie con figli, affidando i bambini a centri ben strutturati, con attività ricreative gratuite. A volte basta davvero poco: cambiare prospettiva. Per voi, questo è un insegnamento grandissimo.