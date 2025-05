video suggerito

L’oroscopo di martedì 13 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di martedì 13 maggio non si vede quiete, nonostante sia passata la luna piena in Scorpione: ci sono cose da cambiare, come vuole Urano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Ariete

Amore: tenero come un gelato alla panna in un giorno di sole.

Lavoro: le idee sono più chiare di un cielo d’estate senza nuvole.

Fortuna: ti arriva proprio da dove meno te l’aspetti, come una sorpresa in una bustina di figurine.

Il consiglio del giorno: non temere di parlare dei tuoi desideri, anche quelli che sembrano lontani.

Voto: 9, sognante come un tramonto su una terrazza romantica.

Toro

Amore: tornano la pazienza e la voglia di costruire insieme, come due falegnami dell’anima.

Lavoro: la mente torna a fare ordine come una scopa magica di Harry Potter.

Fortuna: sottile ma stabile, come una pioggerellina che nutre i campi.

Il consiglio del giorno: dai retta alle sensazioni che ti fanno stare bene, anche se sembrano assurde.

Voto: 7, meditativo come una domenica in pigiama con playlist lo-fi.

Gemelli

Amore: istintivi e passionali, ma con un filo di gelosia da tenere sotto controllo.

Lavoro: siete brillanti, ma oggi tendete a rispondere troppo di pancia.

Fortuna: ballerina, come voi in una festa anni ’90.

Il consiglio del giorno: prendete un bel respiro e contate fino a dieci: le parole pesano più delle piume.

Voto: 5, pungenti come un tweet ben assestato.

Cancro

Amore: forse poco romantico, ma hai fascino da vendere come una star in tour mondiale.

Lavoro: lucidissimo, come se avessi dormito otto ore in una spa.

Fortuna: precisa e discreta come una mail di conferma arrivata in tempo.

Il consiglio del giorno: osa, ma con eleganza.

Voto: 7, raffinato come un dettaglio couture su un vestito minimal.

Leone

Amore: generoso e protettivo, come un abbraccio dopo un lungo viaggio.

Lavoro: sei l’anima della squadra e tutti se ne accorgono.

Fortuna: ti segue a ruota come un fan devoto.

Il consiglio del giorno: condividi senza aspettarti nulla in cambio.

Voto: 8, nobile come un gesto d’altri tempi.

Vergine

Amore: poco spontaneo oggi, come un bacio durante una conferenza stampa.

Lavoro: l’efficienza c’è, ma rischi di diventare troppo rigida.

Fortuna: ha bisogno di essere accompagnata, come un trolley su una strada dissestata.

Il consiglio del giorno: non ti prendere troppo sul serio, anche gli errori hanno fascino.

Voto: 5 e mezzo, elegante ma un po’ ingessata, come un tailleur sotto la pioggia.

Bilancia

Amore: ti senti più tenera e romantica, pronta a raccontarti senza maschere.

Lavoro: meglio le chiacchiere davanti a un caffè che le email formali.

Fortuna: lieve come una piuma che si posa sulla tua mano.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri.

Voto: 6 e mezzo, distante, come chi sorride ma ha bisogno di silenzio dopo le risate.

Scorpione

Amore: sei profondo come una poesia, ma oggi non è il giorno per le dichiarazioni eclatanti.

Lavoro: lento ma deciso, come una strategia che prevede ogni mossa.

Fortuna: va e viene come una corrente d'acqua calda nel mare.

Il consiglio del giorno: abbi fiducia nei tuoi tempi.

Voto: 6 e mezzo, riflessivo come una finestra appannata che lascia intravedere la luce.

Sagittario

Amore: colpisci per charme e autenticità, come un messaggio vocale inatteso che fa sorridere.

Lavoro: fai centro con stile e senza sforzi apparenti.

Fortuna: brillante come una vetrina ben illuminata.

Il consiglio del giorno: punta sul tuo lato più autentico, non serve altro.

Voto: 8 +, magnetico come un’opera d’arte che non ha bisogno di spiegazioni.

Capricorno

Amore: spiazzante ma irresistibile, come una sorpresa dolce salata.

Lavoro: usi l’intelligenza emotiva come una password segreta per entrare ovunque.

Fortuna: arriva con un colpo di scena, come il finale alternativo di una serie.

Il consiglio del giorno: alleggerisci la giornata con un po’ di autoironia.

Voto: 7 -, brillante come chi riesce a sdrammatizzare con stile.

Acquario

Amore: timido ma sincero, come un messaggio scritto ma mai inviato.

Lavoro: sei un po’ fuori fase, ma tornerai brillante come sempre.

Fortuna: presente in modo discreto, come un portafortuna nascosto nella tasca.

Il consiglio del giorno: anche se non sei al top, non restare ai margini.

Voto: 6 e mezzo, ritardatario ma tenero, come chi arriva col fiato corto ma porta i fiori.

Pesci

Amore: protettivi e delicati come una coperta stesa al sole.

Lavoro: siete creativi e motivati, ma un po’ inclini alla distrazione.

Fortuna: a ondate, come il vento che spinge le barchette di carta.

Il consiglio del giorno: seguite l’istinto, ma occhio a non dimenticare la bussola.

Voto: 5 e mezzo, teneri come chi raccoglie le briciole per gli uccellini del parco.