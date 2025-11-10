L’oroscopo di martedì 11 novembre 2025: Toro e Acquario non collegano mente e cuore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Oggi senti che il grado di apprezzamento nei tuoi confronti è salito al massimo livello. Ti muovi con l’entusiasmo del giovanissimo sindaco di New York, Mamdani, nel giorno della sua elezione. Con Marte, Mercurio e la Luna tutti dalla tua parte, hai la sicurezza e la grinta necessarie per far valere il tuo punto di vista: sei un treno lanciato verso il successo, e nessuno può fermarti.

Toro

Hai bisogno di evasione, di un luogo incantato come l’hotel in Tanzania dove le giraffe svegliano guardandoti diritto degli occhi dal tuo letto e ti ricaricano meglio del caffè al mattino. Con Venere in opposizione e la Luna storta, i sentimenti ti mandano un po’ in tilt come una pallina in un flipper impazzito. Oggi l’unico antidoto è la fantasia: concediti una fuga mentale, anche solo tra le immagini di un feed Instagram pieno di tramonti africani.

Gemelli

Meglio puntare più sull’entusiasmo che sulle performance fisiche. Con Marte e Mercurio in opposizione siete più tifosi che protagonisti, ma non per questo meno importanti. La Luna, però, vi dona energia e voglia di partecipare. Siete come gli appassionati sugli spalti del Maracanã che incitano il Principe William in Brasile mentre mostra le sue doti calcistiche: anche senza toccare palla, fate parte del gioco.

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 10 novembre 2025

Cancro

Hai un cuore grande e prezioso, come il water d’oro di Cattelan all’asta per milioni di dollari, che sogneresti di comprare all’asta di Sotheby’s pur di far felice chi ami. Venere a favore ti rende dolce, romantico e capace di gesti folli ma adorabili. Attenzione però a non mandare in tilt il portafoglio: certe follie vanno dosate. Oggi tutto in te profuma di amore e dedizione.

Leone

Sei pronto a infiammare il mondo con la stessa energia di Katy Perry che canta “Firework” in italiano davanti a uno stadio gremito a Bologna. Con la Luna nel tuo segno, sei puro spettacolo: magnetico, coraggioso e pieno di vita. Oggi nessuno può rubarti la scena.

Vergine

Hai l’aria confusa dei ladri del Louvre che giurano di non sapere che stavano rubando in un museo. Con Marte e Mercurio in quadratura, la realtà ti sfugge un po’, ma Venere ti guida come una bussola sentimentale. Ti aggrappi ai valori, agli affetti, ai legami veri: sono loro il tuo punto cardinale in mezzo alla nebbia delle distrazioni.

Bilancia

Organizzata e precisa, sei l’opposto di chi dimentica la carta d’imbarco e resta bloccato al gate con le nuove regole di Ryanair. Con Mercurio a favore, sei un manuale d’efficienza, pronta a gestire tutto e tutti come un’assistente di volo multitasking. Anche la Luna ti premia: sei elegante, pratica e sempre un passo avanti.

Scorpione

Dolce come un orsacchiotto, ma con la miccia corta: la Luna storta ti fa perdere la pazienza anche davanti a uno slogan provocatorio. Ti senti come di fronte al cappellino “Make Naples Great Again” del ministro Sangiuliano: ti verrebbe da reagire subito. Invece, respira. Conta fino a dieci. Il tuo charme resta la tua arma più elegante.

Sagittario

Ti senti coccolato dalle stelle come un cliente VIP invitato all’inaugurazione del Nobu di Roma seduto a fianco di Robert De Niro. Con Marte e Mercurio nel tuo segno, sei energico, centrato e determinato. Hai finalmente la sensazione di essere dove devi essere: un mix di concretezza e gioia che ti rende irresistibile.

Capricorno

Segnali d’amore chiari e importanti ti riscaldano il cuore: Venere a favore ti porta la certezza che la persona giusta è al tuo fianco. È come rivedere Brendan Fraser e Rachel Weisz insieme per il nuovo capitolo de “La Mummia”: le storie che pensavi finite possono rinascere, più forti di prima.

Acquario

La tua mente corre veloce come una Tesla in modalità autopilot. Con Marte e Mercurio a favore, esplori anche gli angoli più oscuri dei pensieri. Ti ispira il trend del “sabotatore di matrimoni” spagnolo: non per malizia, ma per libertà di scelta. La Luna e Venere contro, però, ti rendono un po’ freddo e distante: oggi il romanticismo non è nel tuo vocabolario.

Pesci

Avete tra le mani un golden ticket cosmico: Giove e Venere vi coccolano come star fortunate. Peccato che rischiate di usarlo per cause bizzarre, come partecipare alla lotteria parigina per un posto al cimitero accanto a Jim Morrison e Oscar Wilde. Mercurio retrogrado vi fa inciampare in dettagli, ma la vostra fantasia resta un balsamo.