video suggerito

L’oroscopo di lunedì 9 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di lunedì 9 giugno 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: come un messaggio lasciato in visualizzazione, va gestito con calma.

Lavoro: rallenta, non sei in una sfida di Formula 1.

Fortuna: un po’ lunatica, come il Wi-Fi nei giorni di pioggia.

Il consiglio del giorno: accogli la lentezza come si fa con una coperta pesante d’inverno.

Voto: 6 e mezzo in fase di buffering.

Toro

Amore: agitato come una tazza di caffè rovesciata.

Lavoro: da maneggiare con guanti di velluto.

Fortuna: accesa a intermittenza, come le luci di un’insegna vintage.

Il consiglio del giorno: pensa a qualcosa di bello prima di rispondere, tipo un gelato in spiaggia.

Voto: 5 come una giornata no con lo smalto scheggiato.

Gemelli

Amore: come una scena post-credit inaspettata: basta poco per stupire.

Lavoro: brillanti come una penna glitterata su carta nera.

Fortuna: salta fuori quando meno ve l’aspettate, come il karaoke a fine cena.

Il consiglio del giorno: gestite l’entusiasmo come si fa con una salsa piccante.

Voto: 5 eccessivi.

Cancro

Amore: appiccicoso come miele caldo… ma attento a non ustionarti.

Lavoro: ti prende come una ballad malinconica.

Fortuna: dolceamara, come il cioccolato fondente all’arancia.

Il consiglio del giorno: non trasformare l’affetto in un meme virale.

Voto: 9 cuorone.

Leone

Amore: da reality show, ma senza copione.

Lavoro: da prendere con guanti e tacco 12.

Fortuna: bizzarra come una pubblicità anni '90.

Il consiglio del giorno: accetta la sconfitta come una diva che scende le scale col mascara colato.

Voto: 5 + sotto tono ma con stile.

Vergine

Amore: caldo e accogliente come una tazza di cioccolata fatta in casa.

Lavoro: scorre liscio come playlist lo-fi in sottofondo.

Fortuna: delicata come un fiocco su un pacchetto regalo.

Il consiglio del giorno: continua a spargere gentilezza come coriandoli.

Voto: 8 sei la coccola zodiacale del giorno.

Bilancia

Amore: ballerino come un valzer improvvisato in cucina.

Lavoro: riflessivo, da agenda con scarabocchi nei margini.

Fortuna: timida, come un’ospite che non vuole disturbare.

Il consiglio del giorno: abbraccia la trasformazione come un cambio d’armadio a metà stagione.

Voto: 6 – in mutazione dolce.

Scorpione

Amore: come un romanzo lasciato sul comodino, in attesa del prossimo capitolo.

Lavoro: sonnecchiante, come una mail che resta nelle bozze.

Fortuna: nascosta, tipo moneta tra i cuscini del divano.

Il consiglio del giorno: accarezza i pensieri senza forzarli.

Voto: 6 + mood piumone.

Sagittario

Amore: da contenere come una risata in biblioteca.

Lavoro: troppo veloce, come un messaggio inviato senza rileggerlo.

Fortuna: bizzarra, tipo biscotto della fortuna scritto in dialetto.

Il consiglio del giorno: fermati, inspira, rimanda la risposta.

Voto: 6 e mezzo battagliero ma dispersivo.

Capricorno

Amore: profondo come un brano ascoltato in cuffia a occhi chiusi.

Lavoro: va a braccetto con l’ispirazione.

Fortuna: ritrovata, come una lettera d’amore in una vecchia giacca.

Il consiglio del giorno: lasciati cullare da chi ti vuole bene.

Voto: 8 innamorato a regola d’arte.

Acquario

Amore: nervoso, come un primo appuntamento sotto la pioggia.

Lavoro: richiede diplomazia e zero fuochi d’artificio.

Fortuna: irrequieta come un bambino iperzuccherato.

Il consiglio del giorno: conta fino a 10, poi fai yoga mentale.

Voto: 5 sul filo dell’elettricità.

Pesci

Amore: determinati come una dichiarazione su un palco illuminato.

Lavoro: ispirati come artisti in piena creazione.

Fortuna: generosa come una nonna con la borsa piena di caramelle.

Il consiglio del giorno: fatevi sentire, ma con grazia.

Voto: 8 + cuori ribelli e poetici.