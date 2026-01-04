L’oroscopo di lunedì 5 gennaio 2026: Capricorno e Leone a testa alta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Oggi sarà davvero difficile trattenere le tue emozioni e i tuoi slanci sentimentali: il tuo inconscio non solo ti guiderà, ma ti trascinerà proprio come se fosse un vivacissimo esemplare di pastore maremmano al guinzaglio. Istinto e impulso, travolgenti proprio come quelli di un adolescente. E ovviamente la possibilità che tu faccia dei passi falsi o anche soltanto ti infili in situazioni poco dignitose è altissima, ma non te ne frega assolutamente niente. Sarai come il premier spagnolo Sánchez che si lancia alla conquista dei giovani su TikTok e Spotify, anche a costo di risultare un boomer.

Toro

Diciamo, caro Toro, che tu oggi, con la Luna storta e con tanti pianeti che ti supportano, non ti fai davvero problemi ad imporre nuove regole, soprattutto se queste regole vengono a tuo vantaggio o tutelano il tuo benessere personale, che in questi giorni è proprio la tua grande priorità. Non corri certo il rischio di dedicarti troppo agli altri, dimenticandoti di te stesso. Anche tu faresti volentieri come lo SPD di Poste Italiane che diventa a pagamento: anche il tempo con te dovrebbe essere quantificato economicamente, tanto lo ritieni prezioso!

Gemelli

Hai davvero bisogno di leggerezza oggi, caro Gemelli, e questa Luna a favore sembrerà proprio dartene tanta, tanto che non ti dovremo convincere a farci le coccole, perché anzi sarai tu quasi quasi ad imporcele. Quella tua bella caratteristica di prendere la vita come viene e di saperci giocare alla grande è davvero completamente rifiorita. Sei soddisfatto come Checco Zalone quando il suo film Buen Camino vola al botteghino nei giorni di festa.

Cancro

Con Venere e Marte in opposizione non ti senti per nulla protetto e rassicurato dalle persone che ti stanno intorno e hai proprio l'impressione di dovertela cavare da solo, cosa che hai decisamente imparato a fare nei mesi scorsi, ma che non ti piace mai particolarmente. Insomma, sentire di essere protetto e rassicurato per te è sempre una cosa molto importante, con la quale in questi giorni dovrai fare i conti. Ti senti un po' come Betty Boop che, a partire dal 2026, sarà libera dal copyright e quindi meno tutelata.

Leone

Non solo bellezza, ma anche forza fisica e una femminilità affascinante e carismatica che non lascia proprio spazio a competitor, colleghi, amici: insomma, a nessuno che voglia cercare di affiancarti. Troneggiare lassù nell'Olimpo dei grandi è proprio il tuo obiettivo della giornata e non hai alcuna intenzione di limitarti. Ti senti proprio come la tennista Venus Williams che, a 45 anni, giocherà agli Australian Open.

Vergine

Direi proprio che la testardaggine oggi non ti mancherà: non hai alcuna intenzione, cara Vergine, di chiudere un occhio, passarci sopra o ingoiare il rospo. Tu vuoi soltanto avere ragione e soprattutto che la tua ragione sia subito messa in pratica, senza che nessuno si metta di traverso. Sarai intransigente, ma sempre con un'etica di fondo, perché quello che tu desideri non ha a che fare con il tuo ego, ma piuttosto con il benessere comune. Sarai come la signora Carla, di 88 anni, che ha vinto la sua battaglia per rimettere gli orari scritti sulle fermate degli autobus in tutta Italia: infatti il QR code faceva sentire esclusi gli anziani.

Bilancia

Venere e Marte continuano ad essere a tuo sfavore e tu non hai alcuna intenzione di mostrare il tuo lato più buono e diplomatico: se c'è anche solo un motivo per cui rompere le scatole, tu sei assolutamente pronta a cavalcarlo. Di stare simpatica te ne frega davvero pochissimo e anche di essere la consorte più dolce per la tua dolce metà. Se ne farà una ragione! Sei agguerrita come il rider in sciopero per l'estensione dell'area di consegna. Un'ingiustizia!

Scorpione

Sarà la Luna storta di oggi o questo eccesso di autoritarismo che proprio non sopporti, ma questa giornata potrebbe davvero vederti ribelle: battere i piedi e alzare la voce quando qualcosa non ti va. Ovviamente non hai alcuna intenzione di trattenerti soltanto per mantenere dei buoni rapporti, perché tu oggi addirittura ci godi un pochino nel rompere le scatole. Sarai come l'ufficio marketing delle calzature Havaianas, che ha proposto di inaugurare il 2026 non con il piede destro, ma con entrambi i piedi, enfatizzando le loro posizioni politiche.

Sagittario

Oggi che hai la Luna a favore e tanti pianeti che ti ricordano quanto sia importante circondarti di affetto e di piaceri, non ti farai ripetere due volte l'invito ad uscire da parte di un amico e già dalla mattina presto vorrai metterti al telefono per chiacchierare con chi non hai sentito quanto avresti voluto. Sei assolutamente d'accordo con l'azienda svedese che dà ai suoi lavoratori un bonus in busta paga da spendere rigorosamente in attività con amici per combattere la solitudine. Anzi, tu addirittura ti proporresti alla stessa azienda come manager della socialità, casomai avessero bisogno di qualche consiglio.

Capricorno

Oggi senti davvero di poter vincere qualsiasi cosa e di poter scardinare anche primati tanto consolidati da sembrare assolutamente imbattibili. Anzi, per te è addirittura una sfida e ti piacerà metterti alla prova, ma soprattutto andarti a conquistare quello che credevi impossibile. Sei come il bulldog francese che, dopo 31 anni, scardina il primato del Labrador come razza di cane più scelta in Italia.

Acquario

Con la Luna storta e tutti i pianeti che si trovano alle spalle del tuo segno zodiacale, oggi più che mai sentirai un vuoto prima del grande rientro: non temere certo di indagarlo e di lasciargli spazio, perché questa è la tua grande occasione per guardare in faccia tutti i bisogni emotivi che troppo spesso anneghi in un brindisi con gli amici. Non temere la malinconia e soprattutto non temere di esprimerla, come pare stiano facendo molti bulgari che sono già pentiti di essere entrati nell'euro.

Pesci

Venere a favore, anche oggi ti fa preferire decisamente il benessere al perfezionismo, così che dedicherai più volentieri il tuo tempo libero a fare cose che ti facciano stare bene insieme alle persone che ti circondano, anziché a pulire casa maniacalmente o a studiare per prepararti al rientro. Insomma, oggi soltanto piaceri di ogni genere. Sei assolutamente d'accordo con la decisione di Madonna di Campiglio di introdurre il numero ideale di skipass: ci saranno meno guadagni, ma sicuramente maggior benessere per tutti.