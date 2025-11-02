L’oroscopo di lunedì 3 novembre 2025: Bilancia e Ariete pronti allo scontro

Sarà la Luna piena vicina o Venere quadrata a Giove, ma nell’oroscopo di lunedì 3 novembre 2025 anche l’amore sarà litigarello.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

La visione del mondo torna a essere spettacolare. Ti senti nel pieno dell’azione come i fotografi che hanno immortalato centinaia di delfini nuotare al largo di Oceanside, in California. Con la Luna nel segno e Mercurio che ti sostiene sei dinamico, agile e pronto all’avventura. Ogni istante diventa una scia brillante, anche la semplice pausa caffè si trasforma in un piccolo evento pieno di entusiasmo.

Toro

Hai capito che è il momento di dedicarti al tuo benessere, e fai bene. Marte in opposizione ti ha provato, ma per poco ancora. Niente paragoni con il giocatore del Napoli De Bruyne, costretto alla panchina per mesi: a te serve solo un po’ di tono e una ricarica d’autostima. Una maschera viso, una sessione in palestra, un massaggio: qualsiasi cosa che ti riporti al centro della scena.

Gemelli

Solitamente ironici e razionali, oggi vi scoprite dolcissimi. Con Venere e la Luna a favore, siete teneri come Massimiliano Rosolino che si commuove parlando della moglie Natalia Titova. L’empatia vi travolge: vi accorgete dei dettagli, delle emozioni degli altri, delle piccole sfumature che scaldano il cuore. Scoprite che la sensibilità può essere un superpotere.

Cancro

Appoggi totalmente la decisione della NASA di attivare il protocollo di difesa planetaria. Sei pronto a contrastare qualsiasi cosa ti disturbi. Con Marte a favore ma la Luna storta, sei una testuggine romana: scudo alto e cuore protetto. Difendi il tuo spazio con determinazione, ma non dimenticare che anche gli abbracci possono essere una forma di difesa.

Leone

Puoi esprimere desideri senza limiti. Venere, Mercurio e una Luna splendida ti mettono al centro del mondo, come gli amanti dello shopping davanti alle vetrine natalizie. Hai lo stesso entusiasmo di chi apre il calendario dell’avvento di Dodo, gioiello dopo gioiello. Il tuo momento è adesso: sogna in grande, perché l’universo sembra pronto a dire di sì.

Vergine

Mercurio in quadratura ti confonde le idee e le parole. Non è il giorno giusto per risolvere tutto. Magari non sai nemmeno cos’è la manifestazione “Urbi et Orbi” di Rocca di Mezzo, ma va bene così. Dietro paroloni e latinismi si nascondono spesso cose semplici: una degustazione di vino, un incontro felice, una risata. Non forzare la logica, segui il flusso.

Bilancia

Hai bisogno di dolcezza e di leggerezza. La Luna storta ti mette un po’ di elettricità nei capelli e nell’umore. Ti servono tenerezza, colori pastello e una pausa di bellezza. Il posto ideale? Il raduno dei barboncini di Bari: tra fiocchi e mollette potresti scoprire la nuova terapia del sorriso. Basta poco per ricaricarti: un po’ di ironia e la tua eleganza torna scintillante.

Scorpione

Con Marte nel tuo segno sei magnetico e potente ma ancora per poco. Mostra al mondo la tua forza, come Tiziano Ferro che intitola l’album “Sono un grande”. Non è presunzione, è consapevolezza. Sai chi sei e cosa vali, e vuoi che gli altri lo vedano. L’aura è carismatica e intensa: chi ti sfida oggi capirà presto che non si gioca alla pari.

Sagittario

Oggi la leggerezza è il tuo superpotere. Giocherellone e arguto, ti muovi con entusiasmo grazie a Venere, Luna e Mercurio a favore. Hai lo spirito frizzante del programma storico degli anni ottanta che ravviverà il palinsesto Rai: “Ok, il prezzo è giusto”. Il tuo identikit? Allegria contagiosa e tempi perfetti. Forse sei già pronto a fare il conduttore della tua vita, ironico e brillante come una Iva Zanicchi cosmica.

Capricorno

Il tuo cuore è nell’occhio del ciclone Melissa, colpa di Venere e Luna stortissime. Hai voglia di chiuderti, ma Marte a favore ti dà forza. Non serve il doppio lucchetto ai sentimenti: serve un cuscino morbido dove appoggiarli. Le emozioni non vanno controllate, vanno cullate. E tu oggi devi solo concederti di sentire.

Acquario

Splendi come Bianca Balti a un party di Vogue vestita da regina del pianeta Dune. Venere e la Luna ti regalano fascino magnetico e Mercurio a favore intelligenza brillante. Ovunque vai, lasci una scia di luce e curiosità. Hai trovato il perfetto equilibrio tra bellezza e cervello, e ti senti finalmente in campo, pronto a stupire senza dover spiegare.

Pesci

Non è il momento di partire per la nuova Super-Terra scoperta a diciotto anni luce da qui. Con Mercurio in quadratura, le tempistiche per voi sono solo concetti astratti. Vi muovete tra sogno e realtà, svampiti ma adorabili, pieni di immaginazione e dolce confusione. Siete il segno che rende poetico anche un ritardo.