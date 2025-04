L’oroscopo di lunedì 21 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: ti lanci come una scintilla nella brace del cuore, ardente e appassionato.

Fortuna: sfavillante, come la prima fetta di anguria perfettamente tagliata.

Il consiglio del giorno: ricorda che anche gli idoli hanno bisogno di riposo. Ritagliati un momento solo per te.

Voto: 9, perché quando ti ci metti, sei l’anima della festa (e pure il dj).

Toro

Amore: sei come un gatto che osserva dal divano… affettuoso, ma solo se ti va.

Fortuna: come trovare il plaid perfetto all’ombra dell’ulivo.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso dell’invisibilità, ma non dimenticare che anche un messaggio gentile può scaldare.

Voto: 5 e mezzo, tutto introspezione.

Gemelli

Amore: come una cotta estiva: intensa, veloce e piena di sorprese.

Fortuna: brillante come una scintilla in un cielo già azzurro.

Il consiglio del giorno: fate attenzione a non esagerare: anche i fuochi d’artificio hanno bisogno di ricaricarsi.

Voto: 9, che lo show abbia inizio.

Cancro

Amore: sei un tiramisù servito al momento giusto: confortante e inaspettatamente perfetto.

Fortuna: arriva silenziosa, come una carezza dietro le quinte.

Il consiglio del giorno: fidati della tua sensibilità, sa guidarti meglio di qualsiasi navigatore.

Voto: 7 e mezzo, delicato ma essenziale.

Leone

Amore: oggi sei più bossy che romantico, ma il cuore batte sotto la corazza.

Fortuna: scivola come una fetta di pane su burro fuso… se non ti arrabbi.

Il consiglio del giorno: non è detto che tutti debbano obbedire… magari vogliono solo portarti un dolce.

Voto: 7, comandante impaziente ma brillante.

Vergine

Amore: oggi è sotto chiave, come il ricettario segreto della nonna.

Fortuna: un po’ timida, ma fedele come il tuo planner.

Il consiglio del giorno: lascia che qualcuno ti dia una mano, anche solo a sbucciare le patate.

Voto: 7, regina del dettaglio… ma apriti un pochino.

Bilancia

Amore: seducente come una coppa di fragole con panna servita in cristallo.

Fortuna: elegante, come un invito esclusivo a un rooftop milanese.

Il consiglio del giorno: ricorda che la vera bellezza è anche nel silenzio tra due chiacchiere.

Voto: 7 e mezzo, con lustrini.

Scorpione

Amore: più nascosto del cioccolatino rimasto nella scatola delle feste.

Fortuna: silenziosa e protetta, come una moneta trovata sotto il tappeto.

Il consiglio del giorno: non sentirti in colpa se hai bisogno di solitudine. Anche le stelle si spengono, ogni tanto.

Voto: 5, protetto e in ascolto.

Sagittario

Amore: travolgente come una dichiarazione in pubblico con tanto di fuochi d’artificio.

Fortuna: festaiola, come un brindisi improvvisato che porta fortuna.

Il consiglio del giorno: non strafare: a volte il meglio arriva quando abbassi un po’ il volume.

Voto: 8 e mezzo, edizione limitata XXL.

Capricorno

Amore: risale la china, come una piantina che torna a fiorire dopo l’inverno.

Fortuna: come il cucchiaino che affonda nella crema perfetta.

Il consiglio del giorno: non controllare tutto, anche l’imprevisto può portarti qualcosa di buono.

Voto: 7 e mezzo, morbido come il pane caldo.

Acquario

Amore: c’è, ma sotto forma di messaggino dolce o reaction con cuoricino.

Fortuna: digitale, come l’email che arriva al momento giusto.

Il consiglio del giorno: anche l’amore virtuale ha bisogno di voce. Fai una chiamata.

Voto: 7, casalingo con wifi potente.

Pesci

Amore: sei un pasticcino fatto con il cuore e decorato con attenzione.

Lavoro: ci metti passione anche nello scrivere la lista della spesa.

Fortuna: delicata ma costante, come il profumo del pane appena sfornato.

Il consiglio del giorno: ricordate anche di chiedere indietro un abbraccio.

Voto: 8 +, zuccherosamente perfetti.