L’oroscopo di lunedì 12 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di lunedì 12 maggio 2025 è particolarmente ricco di emozioni soprattutto per i segni fissi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: caldo e rassicurante come una coperta nei giorni di pioggia.

Lavoro: porti valore, anche nei silenzi.

Fortuna: generosa come un amico che ti offre il suo ultimo pezzo di cioccolato.

Il consiglio del giorno: dedica tempo a qualcosa di altruista. Ti farà sentire immensamente meglio.

Voto: 9, illuminante.

Toro

Amore: nervoso come un gatto chiuso in macchina.

Lavoro: cerca di non fare tutto da solo.

Fortuna: intermittente come un neon difettoso.

Il consiglio del giorno: rimetti in ordine la testa, poi il corpo seguirà.

Voto: 5, in recupero.

Gemelli

Amore: piccante come un jalapeño.

Lavoro: seducete anche al coffee break.

Fortuna: vi segue come un cagnolino fedele.

Il consiglio del giorno: celebrate ogni desiderio, anche quelli più segreti.

Voto: 8+, travolgenti.

Cancro

Amore: strategico come una mossa a scacchi.

Lavoro: hai il controllo della partita.

Fortuna: ti fa l’occhiolino dal cielo.

Il consiglio del giorno: usa la mente, ma metti sempre il cuore.

Voto: 8, centrato.

Leone

Amore: pungente come un cactus in salotto.

Lavoro: serve diplomazia, non teatrini.

Fortuna: ti sfugge come una soap sul pavimento.

Il consiglio del giorno: ascolta di più, soprattutto te stesso.

Voto: 5, sboccato.

Vergine

Amore: metodico ma con slancio.

Lavoro: preciso come un orologio svizzero.

Fortuna: ti accarezza come una brezza tiepida.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo vantaggio con eleganza.

Voto: 8, impeccabile.

Bilancia

Amore: potresti rispondere con un sorrisetto furbo anche alle provocazioni più acide.

Lavoro: l’arte della strategia ti rende una regina della diplomazia, pronta a spiazzare tutti con una frase.

Fortuna: torna la tua capacità di girare gli eventi a tuo favore come Mary Poppins col vento.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri.

Voto: 6, distante come chi è presente ma con l’auricolare acceso.

Scorpione

Amore: emozioni profonde come un bagno termale con vista lago, ma anche un po’ bollenti.

Lavoro: se ti senti in trappola, ascolta l’intuito e non reagire subito: sei più potente di quanto pensi.

Fortuna: tra alti e bassi, oggi è una ruota panoramica: stai nel tuo centro.

Il consiglio del giorno: non fare resistenza, asseconda il flusso.

Voto: 6 e mezzo, impantanato come una barca in una secca.

Sagittario

Amore: carico di seduzione: ti basta un sorriso per stendere chiunque.

Lavoro: sei un generatore automatico di idee brillanti, come un brainstorming con prosecco.

Fortuna: tutto ti gira a favore come una ruota di karaoke in cui hai sempre il microfono.

Il consiglio del giorno: esagera pure, oggi puoi permettertelo.

Voto: 9, brillante come un vestito glitterato sotto la palla da discoteca.

Capricorno

Amore: sei accogliente come una coperta in cashmere: chi ti ama si sente protetto.

Lavoro: la calma ti rende lucidissimo, come un avvocato di serie tv che vince ogni causa.

Fortuna: ogni piccola svolta ha il tuo nome inciso sopra.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso di respirare senza dover decidere tutto subito.

Voto: 8, saggio e rilassato come un panda che ha capito tutto della vita.

Acquario

Amore: ti senti poco compreso, ma il tuo cuore ha bisogno solo di un po’ di silenzio.

Lavoro: confusione cosmica, ma almeno la tua originalità resta una luce guida.

Fortuna: incerta come il meteo ad aprile, ma non disperare.

Il consiglio del giorno: spegni il cervello per un’ora e ascolta solo la musica.

Voto: 5, stonato ma affascinante come una chitarra scordata in un concerto indie.

Pesci

Amore: tenerezza e magia vi rendono irresistibili, come un film romantico sotto le coperte.

Lavoro: siete precisi e creativi: una combo da premio Oscar.

Fortuna: oggi vi protegge come un ombrello colorato sotto la pioggia.

Il consiglio del giorno: mettete da parte il bisogno di piacere a tutti e fate solo ciò che vi fa stare bene.

Voto: 9, teneri e potenti come un abbraccio che salva la giornata.