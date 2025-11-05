L’oroscopo di giovedì 6 novembre 2025: Vergine e Gemelli nervosissimi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

In amore non dovrai più trovarti su un tavolo delle trattative come Trump e Xi Jinping che negoziano sulle terre rare. Da questa sera, Venere smette finalmente la sua opposizione e i sentimenti tornano liberi, morbidi e pronti a respirare. Ti sentirai come quando si apre il sottovuoto del piumino e tutta l’aria d’amore si espande attorno a te. È il momento perfetto per scaldare le lenzuola e programmare serate intime, magari a due… o anche a più, se l’atmosfera lo consente.

Toro

Ancora per oggi potresti centrare il sincronismo perfetto. Sei come la giovane che intercetta Emmanuel Macron, lo ferma e gli chiede al volo uno stage: coraggioso, diretto, irresistibile. La Luna nel tuo segno ti rende lucido e consapevole di ciò che vuoi davvero e di ciò che ti serve per stare bene. Segui il tuo istinto, è il tuo miglior GPS.

Gemelli

L’unico contest a cui potete partecipare oggi è quello delle Olimpiadi del sonno: sfidate il campione brasiliano che ha dormito settanta due ore di fila. Con Marte e Mercurio in opposizione, avete bisogno di rallentare, dormire, ricaricare. È un pit stop obbligatorio, come quando la macchina da corsa si ferma ai box per un cambio gomme: non è una resa, è strategia.

Cancro

Sentimenti e fortuna oggi vanno proprio a braccetto. La Luna a favore amplifica ogni emozione, e Venere è pronta a entrare in scena come una dea del romanticismo. Ti senti come Dua Lipa, under trenta più ricca del Regno Unito: hai ritrovato un tesoretto nascosto di dolcezza, fiducia e serenità. Le situazioni lasciate in sospeso ora rifioriscono e tu puoi tornare a goderti tutto fino in fondo.

Leone

Oggi potresti sentirti un po’ detronizzato, e la colpa è della Luna stortissima. Ma niente drammi: non sei certo nelle condizioni di Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo, retrocesso a semplice cittadino. Con Mercurio a favore, la tua saggezza resta intatta: usa la testa e smorza il dramma. Anche un re ogni tanto deve sedersi sul divano e guardare Netflix.

Vergine

Facile per te avere le traveggole con Mercurio in quadratura, ma oggi persino le assurdità possono diventare poesia. L’amore si fa notare come il fenicottero rosa che attraversa Cagliari di notte: elegante, sorprendente, impossibile da ignorare. La Luna a favore ti trasforma in protagonista di un film romantico con finale dolce e imprevisto.

Bilancia

Ultima chiamata per il glamour! Venere rimane nel tuo segno fino a stasera e ti invita a dare il meglio di te come la levriera Samantha di Edimburgo, che conquista il web grazie ai suoi outfit da passerella griffata. Oggi puoi esagerare, essere iconica, farti notare: domani ci penserai, oggi splendi.

Scorpione

Credevi di avere tutto sotto controllo, ma la Luna storta ha deciso di scompigliare le carte. Ti senti come i trasportatori che hanno dimenticato un quadro di Picasso durante il trasloco da Madrid a Granada, per fortuna recuperato da una portinaia zelante. Ecco, serve la stessa capacità di ammettere che non puoi fare tutto da solo. La tua “community” è la tua forza.

Sagittario

Gli astri ti premiano, e con Marte e Mercurio nel segno la tua voglia di primeggiare è incontenibile. Ma tu non ti accontenti: sogni investiture regali come David Beckham, nominato Cavaliere da re Carlo nel castello di Windsor. Sei sul podio, ma vuoi l’incoronazione. E in fondo, con la tua energia, chi può negartela?

Capricorno

Il conto alla rovescia per la tua rinascita è iniziato. Le emozioni che tenevi nascoste cominciano a uscire allo scoperto e potresti addirittura alimentare qualche gossip. Sei la Jennifer Aniston dello zodiaco, che finalmente mostra al mondo il suo nuovo, misterioso fidanzato. La Luna a favore illumina il tuo sorriso e ti regala quella dolcezza che nessuno sospettava.

Acquario

Sbadato o semplicemente anticonformista, con questa Luna storta finisci per stupire anche te stesso. Ti comporti come l’agente Matthew Jackson di Detroit che si è presentato su Zoom a un’udienza in mutande. Con Marte a favore vuoi lasciare il segno, ma prova almeno a farlo con stile.

Pesci

Meno male che la Luna oggi vi consola e vi regala un po’ di sicurezza. Con Mercurio in quadratura siete sbadati, teneri e poco strategici. Le vostre password sono semplici come quella del museo Louvre ovvero:“Louvre”. Ma invece di preoccuparvi, fatevi aiutare da chi ne sa, magari un amico nerd che vi protegga dai guai digitali. L’importante è che non smettiate di sognare: la vostra magia resta intatta.