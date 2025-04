video suggerito

L’oroscopo di giovedì 24 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di giovedì 24 aprile 2025 sostiene e supporta romantici e sognatori: Luna e Venere in Pesci sono grandi protagoniste. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: tenero come un bigliettino lasciato sul parabrezza con scritto "scusa".

Lavoro: preciso come un orologio svizzero in missione.

Fortuna: ti spalanca porte automatiche ovunque vai.

Il consiglio del giorno: chiedi con sincerità, risponderanno con gentilezza.

Voto: 8+, lesto e onesto.

Toro

Amore: morbido come il pane caldo, irresistibile.

Lavoro: stai calmo, evita manovre brusche.

Fortuna: ti coccola come una coperta nei giorni di pioggia.

Il consiglio del giorno: punta sul cuore, non sui muscoli.

Voto: 7, sbadato ma dolcissimo.

Gemelli

Amore: ti capiscono al volo, come se parlassi in emoji.

Lavoro: super efficiente, come un’app aggiornata.

Fortuna: ti segue come una notifica positiva.

Il consiglio del giorno: continuate a fare la differenza, anche nei dettagli.

Voto: 5, multitasking burberi.

Cancro

Amore: coinvolgente come un lento anni ’90.

Lavoro: armonioso, funziona tutto come in una coreografia.

Fortuna: elegante, ti fa inchini con stile.

Il consiglio del giorno: segui il ritmo del cuore.

Voto: 9, pura dolcezza scenica.

Leone

Amore: scoppiettante come un bacio a sorpresa in una notte estiva.

Lavoro: potente, strategico, da primo della classe.

Fortuna: ti applaude dal primo minuto.

Il consiglio del giorno: accendi i riflettori, il palcoscenico è tuo.

Voto: 8+, assolutamente imbattibile.

Vergine

Amore: fragile come un origami sotto la pioggia.

Lavoro: meglio da remoto, con le cuffie antirumore.

Fortuna: latita, ma se la cerchi con calma la trovi.

Il consiglio del giorno: metti in modalità “non disturbare”.

Voto: 5 e mezzo, hai bisogno di decomprimere.

Bilancia

Amore: tenera ma selettiva, come una playlist soul.

Lavoro: pronta a risolvere tutto, ma con il tacco 12.

Fortuna: timida, ma ti fa l’occhiolino.

Il consiglio del giorno: agisci con il cuore, ma metti anche il GPS alla mente.

Voto: 6, ti manca un pizzico di chiarezza.

Scorpione

Amore: romantico come una lettera scritta a mano.

Lavoro: ispirato, ma attento ai dettagli.

Fortuna: ti strizza l’occhio tra le righe.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo cuore, ma traduci in azioni concrete.

Voto: 7 e mezzo, emotivo ma saggio.

Sagittario

Amore: diretto, ma con effetto boomerang.

Lavoro: brillante ma poco diplomatico.

Fortuna: fa un po’ la difficile.

Il consiglio del giorno: scegli bene le parole, anche nei meme.

Voto: 5 e mezzo, hai bisogno di un correttore automatico emotivo.

Capricorno

Amore: raffinato come un tè delle cinque servito in porcellana.

Lavoro: concreto con grazia, come un architetto minimal.

Fortuna: delicata ma presente.

Il consiglio del giorno: ogni tanto osa, anche solo con un sorriso più largo.

Voto: 8, classe integrale.

Acquario

Amore: cerebrale come un film francese d’autore.

Lavoro: brillante, anche da remoto.

Fortuna: pigra, ma ti segue.

Il consiglio del giorno: sfrutta la mente, ma non dimenticare il corpo.

Voto: 7, comodo ma efficace.

Pesci

Amore: magico, come un bacio al tramonto in barca a vela.

Lavoro: intuitivo, creativo, poetico.

Fortuna: romantica anche lei.

Il consiglio del giorno: continua a sognare, anche ad occhi aperti.

Voto: 9, da manuale delle emozioni.