L'oroscopo di giovedì 18 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L'oroscopo di oggi vede ancora grandi passioni focose e sconsiderate con la Luna e Venere che viaggiano a braccetto nel segno del Leone. Mercurio entra però nel segno della Bilancia portando vivacità intellettuale ai segni di aria. Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Gli appuntamenti per te sono solo dei suggerimenti, come quelli che ignori puntualmente sul navigatore quando pensi di sapere meglio la strada. Con Mercurio in opposizione, la tua agenda sembra un campo minato e il rischio di dimenticare qualcosa è altissimo. Infatti ti sei perso tutte le novità dei nuovi prodotti Apple e ora ti senti disorientato e pure un po’ contrariato. Meglio tornare al caro vecchio cartaceo.

Amore: la puntualità emotiva non è il tuo forte, ma almeno ci metti il cuore.

Lavoro: ogni notifica è un campo di battaglia, attiva il pilota automatico.

Fortuna: fluttuante come l’orario dei mezzi pubblici il giorno dello sciopero.

Il consiglio del giorno: scriviti tutto su post-it. Anche i pensieri.

Voto: 6 e mezzo — Meglio correre ai ripari prima che ti sfugga anche il pranzo.

Toro

Hai voglia di concretezza come chi, al buffet, ignora i finger food e punta dritto al piatto di lasagne. Con Venere e la Luna storte, non ti va più di ascoltare pettegolezzi, mezze verità o dichiarazioni d’amore improvvisate. Sei tutto d’un pezzo, come Raoul Bova che zittisce il gossip e Corona con lo sguardo. Oggi contano solo i fatti.

Amore: le parole ti annoiano, ma uno sguardo può dire tutto.

Lavoro: zero fronzoli e nessuna voglia di brainstorming.

Fortuna: come un vino rosso decantato: arriva dopo, ma colpisce.

Il consiglio del giorno: fai spazio solo a chi sa davvero ascoltare.

Voto: 5+ — Spigoloso, ma con un cuore da gourmet.

Gemelli

Finalmente si riaccende la scintilla mentale! Con Mercurio di nuovo a favore e la Luna che vi fa l’occhiolino, siete frizzanti come un prosecco all’aperitivo. Battute a raffica, idee geniali e momenti da cabaret, proprio come Paolo Belli che canta l’inno della Juve davanti a Clementino, tifoso del Napoli su un volo di linea. Siete un concentrato di irriverenza adorabile.

Amore: incantevoli come una dichiarazione fatta in rima.

Lavoro: tornano le idee e la voglia di metterle in scena.

Fortuna: come una monetina che cade sempre dal lato giusto.

Il consiglio del giorno: sfruttate l’umorismo, è la vostra superpotenza.

Voto: 8 — Finalmente di nuovo al centro della scena.

Cancro

Con Mercurio in quadratura ti senti come un cuoco stellato che ha sbagliato cottura al risotto: confuso e un po’ deluso. Ti mancano i riferimenti e ogni scelta sembra quella sbagliata. Proprio come la Roma che perde in casa con il Torino. Serve una strategia nuova, o almeno un nuovo menu.

Amore: ti rifugi nei ricordi, ma serve più fiducia nel presente.

Lavoro: ogni errore pesa come una finale sbagliata.

Fortuna: come un dessert arrivato dopo il caffè.

Il consiglio del giorno: rallenta e respira prima di agire.

Voto: 6 – — Piccola crisi da ricalibrare con dolcezza.

Leone

Venere e Luna ti fanno brillare come una passerella dell’haute couture. Sei più magnetico di Margot Robbie e audace come Dakota Johnson in trasparenze sul red carpet dell’evento Kering. Sei un inno alla bellezza e all’autostima. Chi ti incontra si sente investito da un’onda di charme da standing ovation.

Amore: irresistibile come un profumo che lascia la scia.

Lavoro: sei l’influencer dello zodiaco, tutti ti seguono.

Fortuna: splende come un diamante sotto i riflettori.

Il consiglio del giorno: concediti il piacere di esagerare.

Voto: 9 — Inarrivabile, come la star di un red carpet.

Vergine

Mercurio ti saluta e tu ti senti improvvisamente ‘una tra tanti’. Come chi scopre che la collezione limite edition di La Bubu con Louis Vuitton quando è già sold out. Non ti piace seguire, tu vuoi anticipare. Ma ora tocca abbassare la cresta, almeno per un po’. Resta l’eleganza, ma senza spotlight.

Amore: hai standard altissimi, ma non tutti sono collezioni da sfilata.

Lavoro: segui il flusso, anche se non lo hai disegnato tu.

Fortuna: timida come una nuova stagista al primo giorno.

Il consiglio del giorno: ogni tanto, anche essere follower è un’esperienza.

Voto: 7 — La mente è sempre brillante, anche senza ribalta.

Bilancia

Con Mercurio che entra nel tuo segno, ti senti come Lisa delle Blackpink che riporta alla ribalta il Monchhichi. Hai un talento naturale nel rinnovare vecchie tendenze e renderle cool. Con la Luna che ti sostiene, sei un radar per tutto ciò che è bello, giusto e attuale. Sei un guru delle novità.

Amore: trendy come una storia Instagram perfettamente filtrata.

Lavoro: idee in fiore e voglia di metterle a frutto.

Fortuna: cresce come le views di un reel ben fatto.

Il consiglio del giorno: osa con stile, ti verrà benissimo.

Voto: 8 — Creativa e magnetica, sei già virale.

Scorpione

La Luna congiunta a Venere ti fa sentire come Marcel Jacobs dopo la semifinale dei cento mentre in cui è arrivato secondo: tra delusione e voglia di riscatto. Il tuo cuore è una centrifuga di emozioni e a tratti ti isoli per mettere ordine. Ma anche l’introspezione ha bisogno di una pausa aperitivo.

Amore: emotivo come un film con finale inaspettato.

Lavoro: strategico, ma con qualche esitazione.

Fortuna: intermittente come una lanterna cinese.

Il consiglio del giorno: non chiuderti, nemmeno per sistemarti l’anima.

Voto: 5 e mezzo — L’intensità è un dono, ma usala con misura.

Sagittario

Con Mercurio di nuovo a favore, sei pronto a preparare le valigie. Ti vedo già accodato per i biglietti gratuiti della Japan Airlines alla volta del Sol Levante. Hai fame di mondo, e con Luna e Venere dalla tua parte, sei più energico di un ragazzino all’uscita da scuola. L’universo è il tuo parco giochi.

Amore: entusiasta come un primo appuntamento in aeroporto.

Lavoro: ottimista e propositivo, contagi chi ti sta accanto.

Fortuna: spicca il volo, come un aereo senza scali.

Il consiglio del giorno: pianifica l’impossibile. Ti verrà bene.

Voto: 8+ — Pronto per il decollo.

Capricorno

Con Mercurio di traverso, anche tu ti chiedi perché “100 Years”, il film girato nel duemilaequindici, uscirà solo nel duemilacentoquindici. I tuoi piani oggi sembrano confusi, rimandati o pieni di intoppi. Nulla gira come vorresti e hai la sensazione di remare controvento. Ma non molli, nemmeno con il vento a sfavore.

Amore: cauto come una mail prima di essere riletta tre volte.

Lavoro: paziente come chi aspetta l’approvazione di un progetto.

Fortuna: come la segreteria telefonica: arriva, ma in ritardo.

Il consiglio del giorno: accetta i tempi lunghi, non tutti sono Amazon Prime.

Voto: 6 — Serve resistenza, ma ce la farai.

Acquario

Sei avanti come l’escursionista sulla Marmolada in monociclo elettrico. Con Mercurio a favore, pensi in 5G, anche se il mondo è ancora in modalità 3G. Purtroppo Venere e la Luna in opposizione ti fanno sentire un po’ troppo fuori dal coro. Ma tranquillo: tra poco ti seguiranno tutti.

Amore: stravagante ma sincero, come un biglietto scritto a mano.

Lavoro: idee geniali, da copertina su Wired.

Fortuna: ancora in fase di buffering.

Il consiglio del giorno: non dubitare delle tue intuizioni.

Voto: 5 — L’originalità paga, ma dopo la curva.

Pesci

Finalmente vi scrollate di dosso la confusione cosmica e ritrovate una bussola. Con Mercurio che smette l’opposizione, potete tornare a sognare a occhi aperti. Vi sentite come quando si scopre che quel motivetto tanto orecchiabile che cantate tutte le mattine è dei K-pop Demon Hunters e ora avete anche la cover sul telefono. Non è mai troppo tardi.

Amore: melodico come una canzone che vi fa piangere e ballare.

Lavoro: in lenta risalita, come la marea di notte.

Fortuna: accennata, ma dolce come un marshmallow sciolto.

Il consiglio del giorno: seguite il cuore, è tornato in sintonia.

Voto: 7 — Sognatori consapevoli, come piace a voi.