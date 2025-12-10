L’oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025: Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l’inconscio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Ha una presenza scenica che in moltissimi potrebbero invidiarti. Sei bello, sagace, intelligente e super desiderato. Con questi super poteri potresti tranquillamente competere con la splendida Kate Middleton al castello di Windsor, avvolta in un abito tempestato di paillettes e coronata da una tiara di diamanti. Puoi permetterti qualsiasi cosa, persino i lustrini di prima mattina per andare a prendere un caffè, anche senza un appuntamento importante. Tu vuoi essere guardato, visto e oggi nessuno potrà distogliere lo sguardo.

Toro

Festeggi come se fosse un grande anniversario, proprio i ventotto anni dall’uscita della celebre hit dei Daft Punk “Around the World”. Finalmente Mercurio smette di osteggiarti e tu torni a ragionare con calma, lucidità e soprattutto buon senso. Celebri qualunque evento ti capiti oggi, anche se risale a una decade fa, e sarà una Luna minuziosa a riportare alla superficie ogni ricordo prezioso. La memoria non fa più cilecca, anzi riecheggia forte e chiara, portandoti serenità, leggerezza e una gioia genuina che mancava da un po’.

Gemelli

Questa è la giornata in cui emergono tutti i vostri punti deboli. Non importa quanto li abbiate nascosti, lucidati o camuffati sotto chili di glitter. Tutti i pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte, si trovano in opposizione, e la Luna storta aggiunge un carico che si sente eccome. La sensazione è simile al maxi sequestro nel resort di lusso a Ischia, quello con ristorante stellato: tutto perfetto in apparenza, ma dentro c’è caos da sistemare. E oggi mettere ordine diventa la vostra missione primaria, in ogni settore della vita.

Cancro

È il momento di godersela, senza rimuginare e senza sovrapensieri. Immergi lo sguardo in tutto ciò che è bello e che ti regala emozioni sincere. I pianeti non ti stimolano più: anzi, lasciano spazio alla magia, alla tenerezza e alla dolcezza di una splendida Luna a favore. Ti sorprendi come gli italiani alla notizia del ritorno del corallo arancione a Bagnoli: qualcosa che sembrava dimenticato e invece era lì, pronto a rinascere. È così anche per te: torni a vibrare, a emozionarti e a sentire che il mondo, oggi, sa essere davvero gentile.

Leone

Sarai invaso da idee intelligenti e sorprendenti, di quelle che fanno esclamare agli altri: “Perché non ci ho pensato io?”. Mercurio smette finalmente l’opposizione e inizia a suggerirti intuizioni preziose. L’effetto è come scoprire che la Corea del Sud ha costruito l’impianto fotovoltaico galleggiante più grande del mondo, bellissimo e utilissimo: una combinazione perfetta, come ciò che nasce oggi dalla tua mente. Sei brillante, creativo, travolgente: un generatore di effetti speciali.

Vergine

Segui le sensazioni, non le logiche. Oggi il mondo razionale è un vestito stretto, mentre le emozioni grazie alla Luna nel tuo segno scorrono leggere come seta. È il giorno perfetto per lasciarsi andare, proprio come i trend della moda che non vanno capiti ma solo vissuti. Se ti chiedi come abbia fatto il nuovo stilista di Gucci, Demna, a riscrivere tutti i codici estetici degli anni novanta, sappi che oggi non è tempo di analizzare. Con Mercurio, Marte e Venere storti, è molto meglio lasciarsi trasportare dalla corrente.

Bilancia

Vivi un momento di svolta autentica: senti che puoi fare quel salto di qualità che aspettavi da tempo. Sei spinta da Mercurio, Marte e Venere, un trio perfetto per trasformare le idee in gesti concreti. È un po’ come l’Australia che ha deciso di regolamentare seriamente i social media per gli under 16: niente più teoria, solo scelte nette e coraggiose. Tu oggi sei così: pratica, decisa, limpida.

Scorpione

Lasciati travolgere dal mistico, dal sensibile e da ciò che tocca le vette più alte dell’intelletto. Sei ispiratissimo dalla Luna a favore e potresti prendere esempio da Roberto Benigni, incantato dai testi di San Pietro al punto da trasformarli in uno spettacolo televisivo. Tu oggi non devi dimostrare nulla: sei bravo, fine, profondo. E la tua sensibilità si esprime in parole perfette, semplici ma potentissime.

Sagittario

Oggi potresti borbottare su tutto, persino sul progetto Nexus Terrae, la nuova sede ecosostenibile del Ministero dell’Ambiente che vedrà la luce nella capitale. Con Mercurio nel tuo segno capisci al volo qualsiasi concetto, ma la Luna in opposizione ti rende insofferente e un po’ “alla Scrooge”, il celebre brontolone del Canto di Natale. Tranquillo: è una nuvola di passaggio, la tua lucidità tornerà presto a brillare.

Capricorno

Hai voglia di precisione, di fare resoconti, di mettere i puntini sulle i. La Luna a favore ti spinge al decluttering mentale, emotivo e anche pratico. Ti perdi nelle classifiche dell’anno, come quella di Google dove nella tua top five spuntano Lucio Corsi, Musetti e Papa Leone. Questi piccoli momenti di curiosità ti danno brio e rendono più leggere anche le ore più impegnative.

Acquario

La tua curiosità vola come un drone sopra Manhattan. Sei affascinato dall’evoluzione, dalle novità, dai dettagli intelligenti. Con Mercurio a favore capisci tutto al volo e sai spiegarlo agli altri con un entusiasmo che coinvolge anche i più scettici. Ti senti come alla sfilata Métiers d’Art di Chanel a New York: un mix di artigianalità pura e futuro scintillante ma che solo l’occhio attento può decodificare.

Pesci

Ricordatevi: non tutto è perduto, anche se oggi sembra il contrario. Il cielo è pieno di sorprese, ma anche di fatiche. Dovete affrontare Venere, Marte e ora anche Mercurio in quadratura, con l’aggiunta di una Luna in opposizione che costringe la visione globale. Ma ricordate che, proprio come il rimborso automatico del pedaggio autostradale introdotto dal governo, un compenso prima o poi arriva. Basta un minimo di fiducia.