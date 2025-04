video suggerito

L’oroscopo di giovedì 1 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di giovedì 1 maggio 2025 sarà difficile contenere le emotività, perché segna un’amplificazione del sentire e un bisogno che questo sentire sia espresso e compreso all’esterno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: irregolare ma pieno di spunti divertenti.

Lavoro: procedi tra alti e bassi con grande grinta.

Fortuna: una ruota che gira… ma a scatti.

Il consiglio del giorno: prendi tutto con leggerezza e una risata in più.

Voto: 5 e mezzo, ma in miglioramento.

Toro

Amore: morbido e rassicurante come una coperta di cashmere.

Lavoro: in modalità “work in progress”.

Fortuna: in lenta, ma solida ripresa.

Il consiglio del giorno: rinvia quello che ti stressa di più.

Voto: 7 politico.

Gemelli

Amore: frizzante come una bottiglia di prosecco appena stappata.

Lavoro: carichi come un furgoncino in tournee.

Fortuna: vi salta addosso come un cucciolo festoso.

Il consiglio del giorno: non limitatevi: è il vostro momento da protagonisti!

Voto: 8, da standing ovation.

Cancro

Amore: discreto ma profondo, come i gesti più sinceri.

Lavoro: concreto, senza effetti speciali.

Fortuna: più una questione di metodo che di colpi di scena.

Il consiglio del giorno: sii paziente: l’effetto sorpresa arriva.

Voto: 7+, per la tenacia.

Leone

Amore: in modalità “film romantico vincitore di Oscar”.

Lavoro: potente e carismatico come un CEO visionario.

Fortuna: ti rincorre come i paparazzi con le star.

Il consiglio del giorno: osa brillare, senza falsa modestia.

Voto: 8 +, da red carpet.

Vergine

Amore: dolce e intenso come una carezza inaspettata.

Lavoro: più umano e meno robotico del solito.

Fortuna: timida ma presente.

Il consiglio del giorno: emozionati senza paura.

Voto: 7 +, delicatamente in crescita.

Bilancia

Amore: un po’ distratto, ma recuperabile.

Lavoro: pratico e concreto, senza voli pindarici.

Fortuna: altalenante come una giornata di primavera.

Il consiglio del giorno: “fai e poi pensa”, non il contrario!

Voto: 5, operativa nonostante tutto.

Scorpione

Amore: dolce come una carezza dal passato.

Lavoro: metodico e riflessivo.

Fortuna: legata al tuo intuito.

Il consiglio del giorno: riguardati vecchie foto e sorridi.

Voto: 7, malinconico ma profondo.

Sagittario

Amore: pronto a decollare verso nuove emozioni.

Lavoro: intraprendente e visionario.

Fortuna: in crescita esponenziale.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, senza limiti terrestri.

Voto: 8, cosmico.

Capricorno

Amore: un po' in tilt ma recuperabile.

Lavoro: rallentato da mille pensieri.

Fortuna: intermittente come una connessione Wi-Fi ballerina.

Il consiglio del giorno: alleggerisci il cuore, anche davanti ai problemi seri.

Voto: 5, impegnato ma migliorabile.

Acquario

Amore: intellettuale, ma capace di grande dolcezza.

Lavoro: creativo e avveniristico.

Fortuna: tutta mentale.

Il consiglio del giorno: traduci le tue idee in parole semplici: il mondo ti ascolterà.

Voto: 8, geniale.

Pesci

Amore: vibrante come una serenata improvvisata.

Lavoro: fatto di piccole magie quotidiane.

Fortuna: discreta ma molto reale.

Il consiglio del giorno: abbandonatevi ai sentimenti senza paura.

Voto: 9, romantici e autentici.