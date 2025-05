video suggerito

L'oroscopo di domenica 4 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 4 maggio 2025 il Toro e lo Scorpione alzano bandiera bianca.

Ariete

Amore: tutti ai tuoi piedi.

Fortuna: direi che te la cavi benissimo da solo.

Il consiglio del giorno: non esagerare con il profumo da latin lover, che rischi di stendere prima le narici che i cuori.

Voto: 8

Toro

Amore: meglio non discutere con te.

Fortuna: sconosciuta come la pazienza.

Il consiglio del giorno: anche se oggi il massimo del sorriso che riesci a fare è quello da foto tessera, fai uno sforzo, potrebbe farti bene!

Voto: 5 –

Gemelli

Amore: pende dalle vostre labbra.

Fortuna: vi arruola come sponsor.

Il consiglio del giorno: non esagerate con le emoji.

Voto: 8+

Cancro

Amore: stai proprio li a guardare il pelo nell’uovo.

Fortuna: accetta i complimenti anche quando pensi di non meritarli.

Il consiglio del giorno: ripesca quel vestito vintage dall’armadio: magari oggi chiede pietà sulla zip, ma ti regala un viaggio nei ricordi senza bisogno di pagare il biglietto.

Voto: 5 +

Leone

Amore: tutto un fuoco.

Fortuna: ti basta sbaciucchiarti.

Il consiglio del giorno: se il cuore ti indica una strada, stai pur certo che è quella giusta!

Voto: 8

Vergine

Amore: per le cose ordinate.

Fortuna: senti che tra poco potrebbe arrivare.

Il consiglio del giorno:Recupera i cappotti invernali dalla tintoria… sempre che, per qualche strano motivo, te ne sia dimenticata!

Voto: 6

Bilancia

Amore: qualche timida lucina.

Fortuna: ti riordina il salotto.

Il consiglio del giorno: imposta una sveglia sul cellulare come promemoria per non dimenticare le cose importanti.

Voto: 6

Scorpione

Amore: preferisce dormire nel letto singolo.

Fortuna: ti vorrebbe più grintoso.

Il consiglio del giorno: hai presente quei pupazzetti antistress morbidi e tutti da strizzare? Ecco, fai scorta: te ne serviranno almeno un paio.

Voto: 5 –

Sagittario

Amore: condivide le tue follie.

Fortuna: acquistare un volo con un’offerta stracciata.

Il consiglio del giorno: mandami almeno una cartolina!

Voto: 8

Capricorno

Amore: affascinante come un baccalà.

Fortuna: sente tutti i tuoi lamenti.

Il consiglio del giorno: evita di farti un nuovo taglio di capelli.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: solo per le cose interessanti.

Fortuna: ti da qualche consiglio di lettura.

Il consiglio del giorno: leggi un saggio in lingua originale.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: puntate su chi sa restare.

Fortuna: vi rinfresca l’anima.

Il consiglio del giorno: gustatevi il panorama dopo tanta salita, come vi godete il primo caffè della mattina.

Voto: 7