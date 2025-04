video suggerito

L’oroscopo di domenica 20 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di domenica 20 aprile 2025 con Sole e Luna in segni di Terra, una Pasqua con i piedi per terra, le mani in pasta e la pancia piena. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti infastidisce.

Fortuna: ti fa trovare sempre scuse molto credibili.

Il consiglio del giorno: lancia una competizione casalinga, così almeno c’è un motivo valido per discutere: tipo chi riesce a sbucciare un uovo sodo con una mano sola.

Voto: 5 +

Toro

Amore: sorprendi tutti con il tuo piatto forte.

Fortuna: nel cioccolato, in ogni sua variante.

Il consiglio del giorno: condividi le tue ricette con la solennità di chi sta lasciando al mondo l’eredità più preziosa dopo i gioielli di famiglia.

Voto: 7 +

Gemelli

Amore: volato via.

Fortuna: tutta riposta nella sorpresa dell’uovo.

Il consiglio del giorno: uscite a fare una bella passeggiata subito dopo pranzo: il riposino sul divano non farà certo miracoli per il vostro umore.

Voto: 6

Cancro

Amore: hai le idee un pò confuse.

Fortuna: non sa come prenderti.

Il consiglio del giorno: non essere indulgente, stai facendo del tuo meglio!

Voto: 6

Leone

Amore: sai quello che vuoi.

Fortuna: ti accompagna a qualsiasi evento.

Il consiglio del giorno: la tua presenza è così apprezzata che puoi tranquillamente arrivare a mani vuote.

Voto: 8

Vergine

Amore: solo per i parenti più stretti.

Fortuna: punti tutto sulla sorpresa dell’uovo.

Il consiglio del giorno: affronta il pranzo a testa alta ma a voce bassa.

Voto: 5

Bilancia

Amore: senza fronzoli.

Fortuna: ti senti produttiva.

Il consiglio del giorno: sorridi e annuisci, potrebbe funzionare.

Voto: 5

Scorpione

Amore: neanche l’agnello al forno può separarvi.

Fortuna: state mano della mano.

Il consiglio del giorno: procurati un buon digestivo.

Voto: 7

Sagittario

Amore: non lo reputi necessario.

Fortuna: ti suggerisce risposte argute.

Il consiglio del giorno: silenzia senza pudore qualsiasi chat di gruppo, famiglia compresa.

Voto: 6

Capricorno

Amore: tanto cibo quanto amore.

Fortuna: è un abbraccio rassicurante.

Il consiglio del giorno: anche una caccia alle uova ha bisogno di qualcuno che nasconda davvero i premi, a te l’arduo compito.

Voto: 7

Acquario

Amore: solo se ti stuzzica mentalmente.

Fortuna: sapere che domani sei ancora di riposo.

Il consiglio del giorno: dopo pranzo proponi un mini torneo di briscolone.

Voto: 7

Pesci

Amore: regalate abbracci.

Fortuna: è tanta.

Il consiglio del giorno: allestite la tavola con cura e scegliete centrotavola di fiori freschi, per aggiungere ulteriore tocco poetico.

Voto: 8