L’oroscopo di domenica 2 novembre 2025: sogni incontenibili per Pesci e Cancro

Nell’oroscopo di domenica 2 novembre 2025 chi ha dei grandi progetti si faccia avanti, con Marte che sostiene Nettuno in Pesci.

Ariete

Arietone, il cuore ti batte con un certo vigore, come quando aspetti la tua pizza preferita dopo un mese passato all’estero a mangiare cibo speziato al retrogusto di cartone. La Luna sta per tornare nel tuo segno e tu ti rimetti in posizione d’attacco, pronto a sbattere i pugni sul tavolo. L’energia sale, e pure l’appetito.

Toro

Con Marte in quadratura, solo l’idea di metterti ai fornelli ti fa venire voglia di proclamare un digiuno spirituale. Per fortuna la Luna ti raddrizza l’umore: ti riscopri leggero, socievole, con una fame più di abbracci che di carboidrati. Accetta quell’invito a pranzo senza pensarci troppo — oggi il vero nutrimento non è nel piatto, ma in chi ti siede accanto.

Gemelli

Con tutti questi pianeti storti (e solo Venere che vi salva in corner), restare lucidi oggi è un’impresa. La mente vaga, vi perdete in un bicchier d’acqua e fate fatica a contare fino a 5 rimanendo concentrati. Però, per fortuna, c’è chi vi vuole bene e vi riporta coi piedi per terra: appena rientrate a casa, un bacetto non glielo neghiamo, ok?

Cancro

Sai bene come farti rispettare, anche con questa Venere che ti fischia contro come un arbitro di parte. Ma con Marte dalla tua, entri in campo con la sicurezza di chi sa già dove mettere la palla: altro che panchina, oggi sei prima punta e pure capocannoniere, giusto per zittire chi ti aveva già dato per spacciato.

Leone

Con Marte contro, la stanchezza si fa sentire e tu sogni solo una cosa: dormire. E fai benissimo, perché a volte il riposo è la forma più evoluta di produttività. Lo conferma anche uno studio pubblicato su PLOS Biology, che ha individuato cinque profili di sonno legati al benessere mentale: e indovina? Tu sembri incarnare proprio quello con la qualità migliore. Dormire bene, oggi, è il tuo super-power.

Vergine

Con la Luna in opposizione, basta davvero poco per farti saltare i nervi: una tazzina fuori posto, un messaggino visualizzato e ignorato o quell’ennesimo aggiornamento del telefono che parte proprio mentre cerchi un’informazione importantissima. La pazienza scarseggia, ma per fortuna Marte ti regala l’energia giusta per buttare fuori la tensione: che sia una camminata al parco o una litigata con fidanzato tutto fa brodo, basta sfogare.

Bilancia

Poco ti importa se fuori c’è nebbia e l’aria sa di autunno: con Venere dalla tua, l’unico clima che ti interessa è quello sotto le coperte. Anche se fossi alle Maldive, sceglieresti comunque di startene chiusa nel bungalow, avvinghiata alla tua dolce metà. Hai voglia di calore umano, luci soffuse e quella complicità che scalda più di qualunque stufa: il tuo cuore brilla, e tu vuoi restare accesa tutta la notte.

Scorpione

Con la Luna a favore e Marte nel segno, sprigioni un’energia magnetica che si sente a metri di distanza Ti basta uno sguardo per capire cosa succede intorno, come se avessi un radar incorporato che capta emozioni, bugie e pure i sottotesti dei vocali. Perfino Jean Grey — la Phoenix della Marvel, per capirci — al tuo confronto sembra Peppa Pig in gita scolastica. Oggi nessuno ti frega, nemmeno per sbaglio.

Sagittario

Il sesto senso lascia un po’ a desiderare, ma quando si tratta di ragionare non ti batte nessuno. Secondo uno studio recente del MIT, bastano 15 minuti al giorno di giochi di logica per migliorare del 25% il problem solving — e tu, con Mercurio nel segno, potresti tranquillamente dare lezioni a Lumosity, l’app di allenamento mentale più famosa. L’intuito magari dorme, ma il cervello, oggi, va che è una meraviglia.

Capricorno

Con Venere storta e la voglia di socialità sotto le scarpe, oggi rispolveri il mitico gioco del silenzio, quello che la maestra tirava fuori nei momenti disperati pur di farci stare zitti. Solo che stavolta lo organizzi tu, a casa tua, con tanto di regola ferrea: chi parla, penitenza. Hai bisogno di quiete assoluta, e guai a chi osa superare i 15 Hz.

Acquario

Avresti davvero bisogno di una power bank per rianimarti un po’, perché con Marte a sfavore hai la stessa grinta di Giacomo Leopardi davanti all’ermo colle in una giornata di pioggia. Meglio allora affidarsi a Venere: se l’energia non arriva, investi quel poco che hai nell’amore, magari scrivendo una rima baciata al tuo eterno amore che, stavolta, visualizza e risponde.

Pesci

Pesciolini, lo sapevate che qualcuno ha percorso il Cammino di Santiago in soli 6 giorni, 14 ore e 49 minuti? Con la Luna nel segno oggi vi sentite un po’ così, pronti a partire per un viaggio mistico alla scoperta di voi stessi. Ma con Marte a favore rischiate di correre troppo. Ricordate: l’illuminazione non si raggiunge correndo, ma lungo la strada, passo dopo passo.