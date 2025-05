video suggerito

L’oroscopo di domenica 18 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di domenica 18 maggio 2025 per il Leone e lo Scorpione basta poco e partono in quarta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sei praticamente irresistibile.

Fortuna: ti spalanca le porte anche senza bussare

Il consiglio del giorno: cammina almeno per 15000 passi.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: hai bisogno di conferme.

Fortuna: a piccoli passi, proprio come piace a te.

Il consiglio del giorno: evita programmi last minute, meglio organizzare tutto per benino e non strafare.

Voto: 5 +

Gemelli

Amore: come la vostra canzone preferite.

Fortuna: vi lancia occasioni.

Il consiglio del giorno: vi invitano a una festa? Di’ sì. Ma evitate di arrivare con dieci minuti di anticipo: niente rovina l’alone da leggenda come la puntualità.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: ti senti incompreso.

Fortuna: ti vorrebbe più leggero.

Il consiglio del giorno: affonda il naso in un libro che ti faccia riflettere. Tipo uno che inizia con “cos’è davvero la felicità”.

Voto: 5

Leone

Amore: lanci sguardi da divo.

Fortuna: ti cerca ma se la smetti di fare polemica.

Il consiglio del giorno: aspetta il tuo turno prima di intervenire: non sei in un talk show.

Voto: 7

Vergine

Amore: sei talmente organizzata che se potessi, inseriresti l’orario del bacio nel calendario condiviso.

Fortuna: ti accompagna con ordine e metodo.

Il consiglio del giorno: concediti almeno un caffè improvvisato e senza pensare a nulla.

Voto: 7

Bilancia

Amore: qualcuno che ti dica “sei bellissima” senza che tu debba chiederlo.

Fortuna: ti prepara i vestiti sulla sedia per il giorno dopo.

Il consiglio del giorno: regalati una gita fuori porta…io punterei su una camminata tra i borghi delle cinque terre.

Voto: 6

Scorpione

Amore: preferisci star solo.

Fortuna: evita le vendette sottili.

Il consiglio del giorno: prenditi spazio, a volte basta allontanarsi anche solo per 10 minuti per vedere le cose con più lucidità.

Voto: 5 –

Sagittario

Amore: passeggiate mano nella mano a condividere i propri sogni.

Fortuna: in movimento.

Il consiglio del giorno: metti nello zaino solo l’essenziale: una bottiglietta d’acqua, le cuffie, un libro leggero.

Voto: 8

Capricorno

Amore: solo se segue un ordine ben preciso.

Fortuna: sta nei tempi giusti e nei silenzi costruttivi.

Il consiglio del giorno: fidati, il mondo non crollerà se non lo supervisioni.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: cerchi frequenze pure.

Fortuna: ti gira intorno ma sei distratto.

Il consiglio del giorno: ripassa le regole del fuorigioco.

Voto: 6

Pesci

Amore: dite tutto quello che pensate.

Fortuna: non vi lamentate neanche per il meteo.

Il consiglio del giorno: oggi che la mente è chiara, approfittatene per fare spazio anche intorno a te: svuotate una borsa, una chat, o quel cassetto dove tenete ricordi e vecchi messaggi. Ordine fuori, pace dentro.

Voto: 7 e mezzo