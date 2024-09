L’oroscopo di domani domenica 15 settembre 2024: Acquario, Bilancia e Gemelli si godono la vita

video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 15 settembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata con le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna. I segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) pullulano di affetto ed emotività.

L'oroscopo di domani, domenica 15 settembre 2024 porta con sé un'energia leggera e spensierata. Venere, la Luna e Giove si allineano in trigono perfetto nei segni d'aria, creando l'atmosfera ideale per una comunicazione fluida e interazioni sociali brillanti. È il momento perfetto per aprirsi agli altri, cercare nuove ispirazioni e abbandonarsi alla gioia dei piccoli piaceri quotidiani. Il segno fortunato è l’Acquario, mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: lo vuoi sostituire con attività per te più interessanti.

Fortuna: nonostante le sfide è un’alleata fidata.

Il consiglio del giorno: Prima di inviare quel messaggio piccato, fallo rileggere a qualcuno di cui ti fidi per assicurarti che i toni siano ben calibrati.

Voto: 6 –

Toro

Amore: preferisci startene nel tuo.

Fortuna: la Luna storta tinge tutto di nero anche quando nero non è.

Il consiglio del giorno: approfitta per fare un pò di ordine in casa e buttare quello che non serve.

Voto: 4 e mezzo

Gemelli

Amore: andate di gesti romantici e bigliettini goffi come un adolescente alla sua prima cotta.

Fortuna: vi da sempre le dritte giuste.

Il consiglio del giorno: dedicatevi al giardinaggio, è un ottimo modo per esprimere creatività e pazienza, trasformando il lavoro con la terra in una forma tangibile di cura e crescita.

Voto: 8 +

Cancro

Amore: di baci e abbracci ti stufi velocemente.

Fortuna: ti da quella lucidità mentale che non guasta.

Il consiglio del giorno: tieni sotto controllo te tue emozioni, soprattutto in momenti di tentazione.

Voto: 7

Leone

Amore: ti piace ma la tua vulnerabilità ti fa prendere le distanze.

Fortuna: è benzina per le tue decisioni più audaci.

Il consiglio del giorno: lotta per quello in cui credi anche se con la Luna storta, oggi potrebbe risultare un pò più complicato.

Voto: 5

Vergine

Amore: ti senti una tigrona indomabile.

Fortuna: anche se Giove in quadratura appesantisce, tu rimani fiduciosa.

Il consiglio del giorno:Realizza le tue idee innovative senza temere di sbagliare.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: il bacino del buongiorno è il tuo momento preferito.

Fortuna: ti sostiene quando l’energia viene calando.

Il consiglio del giorno: inizia a buttar giù qualche idea per organizzare un weekend romantico autunnale.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: per intrigarti meglio puntare sull’intelletto.

Fortuna: coltiva la pazienza, le cose belle arrivano a chi sa aspettare.

Il consiglio del giorno: Una breve sessione di crunch e plank, ideale per rimanere in forma e liberare la mente dopo una giornata un pò tesa.

Voto: 7

Sagittario

Amore: ti senti innamoratissimo e non badi a tutto il resto.

Fortuna: punti tutto sul benessere psico-fisico.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo cuore, saprà guidarti nella giusta direzione.

Voto: 6 +

Capricorno

Amore: ti sembra una sfida troppo grande, preferisci rifugiarti in un buon libro.

Fortuna: cerca di non rimanere aperto a qualsiasi possibilità.

Il consiglio del giorno: non lasciarti sopraffare dallo stress e cerca di prendere la vita con calma.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: la “ vie en rose” è la colonna sonora della tua giornata.

Fortuna:ti riserva sempre delle bellissime sorprese.

Il consiglio del giorno: dimostra affetto ai tuoi cari con qualcosa di originale, come preparare un piatto speciale fatto con le tue mani.

Voto: 7 +

Pesci

Amore: manchi di fantasia.

Fortuna: Mantenete le vostre aspettative realistiche e restate ben ancorati alla realtà.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi in una palestra H24 per rimettervi in forma o anche per sfogare la tensione mentale.

Voto: 5