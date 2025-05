video suggerito

L'oroscopo di domenica 11 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 11 maggio 2025 lo Scorpione e il Toro sentono la tensione a fior di pelle.

Ariete

Amore: passionale e romantico.

Fortuna: ti profuma a dovere.

Il consiglio del giorno: punta tutto sullo sguardo, senza perdere tempo a esercitarti allo specchio — tanto ti verrà naturale, come se lo facessi da una vita.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: se ne sta sul chi va là.

Fortuna: fa fatica a gestirti.

Il consiglio del giorno: quando senti che stai per sbottare, fai un bel respiro… e rispondi con un sorriso passivo-aggressivo.

Voto: 5

Gemelli

Amore: dei bijoux.

Fortuna: la sfrutti tutta.

Il consiglio del giorno: andate dritti per la vostra strada.

Voto: 7 pienissimo

Cancro

Amore: sei un pò esigente.

Fortuna: ti trova preparato.

Il consiglio del giorno: tieni sempre dei fazzoletti in tasca — uno per chi piange e uno per te.

Voto: 6 +

Leone

Amore: ti fa il giro largo.

Fortuna: fuori servizio.

Il consiglio del giorno: non è obbligatorio trasformare il tuo nervosismo in monosillabi lanciati come coltelli.

Voto: 5 –

Vergine

Amore: esordisci con “ io e te dobbiamo parlare”.

Fortuna: si basa su sofisticati studi scientifici.

Il consiglio del giorno: metti via 5 euro al giorno fino a Natale. Il 25 dicembre avrai 1.145 euro e potrai regalarti qualcosa di serio…oppure un robot da cucina.

Voto: 7

Bilancia

Amore: non inseguire chi ti ignora.

Fortuna: ti vuole energica.

Il consiglio del giorno: Metti il rossetto buono anche solo per andare a buttare la spazzatura: è un atto di rivincita personale.

Voto: 6

Scorpione

Amore: il tuo cuore sprizza empatia.

Fortuna: se c’è non la schifi.

Il consiglio del giorno: cenetta intima, luci soffuse e una playlist jazz — più che un pasto, un’esperienza sensoriale da gustare lentamente.

Voto: 6+

Sagittario

Amore: ti bacia tutto.

Fortuna: ti segue come un amico fidato.

Il consiglio del giorno: ballare fino a tardi potrebbe essere molto più risolutivo di mille pensieri.

Voto: 8

Capricorno

Amore: ripetiamo insieme: mostrare affetto non è una debolezza.

Fortuna: la trovi negli occhi di chi ti vuole bene.

Il consiglio del giorno: ricordati di portare i fiori alla mamma, oggi è la sua festa.

Voto: 6

Acquario

Amore: ti senti poco lucido.

Fortuna: hai la sensazione che ti stia a debita distanza.

Il consiglio del giorno: non puoi sistemare tutto insieme, non sei Google Drive.

Voto: 5

Pesci

Amore: le azzeccate tutte.

Fortuna: apprezza la nostra generosità.

Il consiglio del giorno: vi svegliate prima degli altri e preparate caffè e cornetti, così chi si alza dopo trova profumo buono e il mondo già un po’ più gentile.

Voto: 8