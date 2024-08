video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 30 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 30 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna segno per segno. La Luna nel segno del Cancro e la Venere sollecitata da Plutone portano ad un'esplosione delle emozioni. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

C’è un bellissimo trigono nell’oroscopo di domani, venerdì 30 agosto 2024, tra Venere e Plutone e noi ce lo godiamo tutto… Alla faccia di Nettuno! Mentre la Luna nel segno del Cancro amplifica la nostra femminilità, il senso dell’accoglienza e della condivisione, il pianeta dell’amore ci dà dentro con pensieri che non saranno soltanto pudichi. Il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: sei irrimediabilmente affascinante e lo usi a tuo favore.

Lavoro: qualche battibecco con i colleghi perchè vuoi avere ragione sempre tu.

Fortuna: ti guarda con la stessa meraviglia con cui un turista straniero vede il Colosseo per la prima volta.

Il consiglio del giorno: considera l’idea di acquistare qualche attrezzo sportivo per crearti una palestra domestica.

Voto: 6 –

Toro

Amore: come un raggio di sole tra le nuvole.

Lavoro: guardi inebetito lo schermo del PC.

Fortuna: ti cucina qualcosa di buono e goloso, proprio come piace a te.

Il consiglio del giorno: ascolta musica romantica, in auto, a tutto volume.

Voto: 6

Gemelli

Sentite di essere una vera rockstar e, nonostante Saturno contro, quantomeno oggi nessuno potrà togliervi questa meravigliosa certezza! Anzi, siete così sicuri di essere amati che non ci penserete due volte a tuffarvi in mezzo alla folla sicuri di essere sostenuti. Vi sentite come i Coldplay che possono dichiarare che il loro tour è, nella storia del rock, il più redditizio di sempre.

Amore: vi preparate ad un weekend emotivamente intenso.

Lavoro: borbottate ma scandite molto bene le parole, per far arrivare il messaggio a chi volete voi.

Fortuna: è la vostra amica fedele.

Il consiglio del giorno: accettate qualche consiglio, anche se avete le idee chiare su come gestire la vostra vita.

Voto: 6 +

Cancro

Amore: sei una fonte inesauribile di affetto.

Lavoro: sei pronta ad aiutare chiunque ti chieda una mano.

Fortuna: ti abbraccia calorosamente, come farebbe la tua nonna.

Il consiglio del giorno: tu che sei un nostalgico, soprattutto con la luna nel tuo segno, corri subito al cinema per rivedere la versione restaurata in 4K del film cult “Sapore di mare”, in uscita proprio oggi.

Voto: 8 +

Leone

Amore: le emozioni fluttuano e tu risulti irresistibile.

Lavoro: sei addirittura più rapido del boss.

Fortuna: è il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: organizza in ogni minimo dettaglio questo ultimo weekend di agosto in cui la Luna sarà nel tuo segno e sarai pronto a lasciarti andare.

Voto: 8 pieno

Vergine

Amore: è una cosa seria, mica si scherza.

Lavoro: ottime intuizioni nel prendere le decisioni.

Fortuna: è sparita dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno: un pò di shopping online alla ricerca del “pigiamone” perfetto per la prossima stagione.

Voto: 7

Bilancia

Amore: è una questione di testa più che di cuore.

Lavoro: segui tutti i tuoi obiettivi senza distrazioni.

Fortuna: ti aspetta seduta al tavolo con lo Spritz, per l’aperitivo.

Il consiglio del giorno: organizza una serata con le tue migliori amiche, parola d’ordine: spettegolare.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: parti bene ma, dalla cena in poi, non sei più disposto a scendere a compromessi.

Lavoro: collaborare con i colleghi potrebbe essere un’ottima strategia.

Fortuna: potrebbe sorprenderti, come non si sa.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub viso per ravvivare l’abbronzatura e sentirti più fresco.

Voto: tra il 6 e il 7

Sagittario

Amore: qualche barlume di emotività ma poi ci ripensi, in loop.

Lavoro: dalla tua postazione impartisci ordini che è un piacere.

Fortuna: vuole mettere alla prova le tue risorse personali.

Il consiglio del giorno: se non hai mai partecipato ad un corso di yoga, iscriviti ad una lezione di prova potrebbe rivelarsi la disciplina giusta per te.

Voto: 5

Capricorno

Amore: solo per pochi intimi, te stesso per esempio.

Lavoro: rimani focalizzato sugli obiettivi a lungo termine.

Fortuna: ti regala attimi di serenità serale.

Il consiglio del giorno: uscire dall’ufficio e farsi una corsetta nel verde è un ottimo modo per finire la settimana lavorativa.

Voto: 5 –

Acquario

Amore: inizi a prendere le misure.

Lavoro: non temere di chiedere aiuto quando hai bisogno.

Fortuna: si nasconde dietro l’angolo, ma ti tiene d’occhio.

Il consiglio del giorno: dedica un momento della giornata per trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici più stretti, stare con chi ami aumenta il tono dell’umore.

Voto: 8

Pesci

Amore: rinviate ogni decisione ad un momento più favorevole.

Lavoro: le idee geniali arrivano all’improvviso, chissà.

Fortuna: lontana e inafferrabile.

Il consiglio del giorno: i piedi sono la parte del corpo che vi rappresenta, che ne dite di prenotare una seduta di riflessologia plantare? È un ottimo rimedio per ricaricare le energie.

Voto: 6 +