L’oroscopo di sabato 12 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di sabato 12 aprile 2025 la Luna in Bilancia aumenta la vulnerabilità dei segni cardinali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: non lo reggi.

Fortuna: ti fa rimandare tutto al prossimo weekend.

Il consiglio del giorno: una bella doccia fredda appena suona la sveglia.

Voto: 5

Toro

Amore: come il lupo di Cappuccetto Rosso.

Fortuna: sostiene la tua ambizione.

Il consiglio del giorno: tieni una penna nel taschino, utile in caso di autografi.

Voto: 8

Gemelli

Amore: proprio non vi va.

Fortuna: meglio non avere troppe pretese.

Il consiglio del giorno: una bella e tranquilla passeggiata in natura giusto per ossigenare il cervello.

Voto: 5

Cancro

Amore: che confusione.

Fortuna: ti invita ad una lezione di yoga.

Il consiglio del giorno: concediti un peccato di gola.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: sei tutto bacini e lacca.

Fortuna: piovono glitter.

Il consiglio del giorno: un giro in garage per rispolverare i vecchi diari del liceo.

Voto: 7

Vergine

Amore: preferisci investire del tempo da sola.

Fortuna: una bella giornata di sole, può svoltare l’umore.

Il consiglio del giorno: sii più indulgente, soprattutto con te stessa.

Voto: 5

Bilancia

Amore: gesti affettuosi.

Fortuna: un piacevole colpo di scena.

Il consiglio del giorno: punta su ciò che conosci, funziona sempre.

Voto: 6

Scorpione

Amore: il più bello del reame.

Fortuna: non hai paura di nulla.

Il consiglio del giorno: fai un giro in pista a tutta velocità.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: pesantone.

Fortuna: ti tiene il muso lungo.

Il consiglio del giorno: vai di tisana e fiori di Bach.

Voto: 5 +

Capricorno

Amore: momentaneamente in stand-by.

Fortuna: non tirare troppo la corda.

Il consiglio del giorno: tieni il sarcasmo in modalità silenziosa.

Voto: 6

Acquario

Amore: tenerone.

Fortuna: si trova benone in tua compagnia.

Il consiglio del giorno: buttati in uno speed date, con tanto di campanella.

Voto: 7

Pesci

Amore: captate anche i segnali fatti con gli ultrasuoni.

Fortuna: il vostro sesto senso.

Il consiglio del giorno: Per curiosità, potreste sperimentare per qualche giorno la dieta Paleo, ispirata all'alimentazione dei nostri antenati pre-agricoltura.

Voto: 8