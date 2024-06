video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 25 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 25 Giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.Quanta voglia anche nell’oroscopo di domani, 25 giugno, di costruire, progettare tutto a partire dai sentimenti. E’ così che lavorano i pianeti nei segni d’acqua quando hanno la forza di Saturno dalla loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, martedì 25 giugno 2024, è ancora ottimo per fare dichiarazioni importanti, promesse serie e indagini emotive. I pianeti nel segno del Cancro sono ancora tanti e soprattutto supportato da Marte in Toro e Saturno in Pesci: la voglia di costruire è molta. Con la Luna calante in Acquario, il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: si aprono nuove equazioni.

Lavoro: opta per soluzioni alternative.

Fortuna: segui il tuo istinto che ci vede benissimo.

Il consiglio del giorno: non dare mai nulla per scontato.

Voto: 7 sorpreso.

Toro

Amore: sei tutto un fuoco ardente.

Lavoro: pretendi iperproduttività ma non tutti possono reggere i tuoi ritmi.

Fortuna: non sempre risponde perfettamente alle tue richieste.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di qualche limite e un po’ di contegno.

Voto 5 e mezzo ribelle.

Gemelli

Amore: in grande espansione.

Lavoro: siete fortissimi ogni volta che si parla di new business.

Fortuna: è come il frigorifero pieno dopo aver fatto la spesa della settimana.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di aggiornamento.

Voto 8 curiosissimi.

Cancro

Amore: tutto un fremito di passione.

Lavoro: super pragmatici tanto da risolvere qualsiasi questione in pochi minuti.

Fortuna: pronti a gioire ogni volta che siete in coppia.

Il consiglio del giorno: organizza subito un weekend romantico.

Voto 8 tutto amore.

Leone

Amore: ti fa sudare al sol pensiero.

Lavoro: non ti agitare troppo se non corrisponde perfettamente alle tue esigenze.

Fortuna: la cerchi ovunque come i fantasmini che pare siano stati inghiottiti dalla lavatrice.

Il consiglio del giorno: ritrova te stesso con una bella passeggiata nel tuo quartiere.

Voto 5 e mezzo alla ricerca dello zen.

Vergine

Amore: è in assoluto il momento preferito della tua giornata.

Lavoro: sei così attiva che stai già organizzando le vacanze estive del prossimo anno.

Fortuna: ti aiuta ad essere perfetta sotto ogni prospettiva.

Il consiglio del giorno: godi di questo momento in cui ti sembra di rasentare la perfezione.

Voto 8 felicissima.

Bilancia

Amore: come il venticello fresco dopo la calura di questi giorni.

Lavoro: dovrai rassegnarti a non essere la prima della classe.

Fortuna: quando arriva devi proprio prenderla al volo.

Il consiglio del giorno: lasciati andare ma solo se ti fidi ciecamente.

Voto 7 e mezzo morbidina.

Scorpione

Amore: ti prendi volentieri una pausa.

Lavoro: sei bravissimo nel salto con gli ostacoli quasi come un atleta olimpionico.

Fortuna: sai sempre come farla fruttare.

Il consiglio del giorno: opta per una routine tranquilla così da avere tutto sotto controllo.

Voto 5 e gatte da pelare.

Sagittario

Amore: dichiarazione di intenti.

Lavoro: valuti solo il presente imminente.

Fortuna: sai che è una qualità preziosissima da tenere sempre stretta stretta.

Il consiglio del giorno: il tuo motto è: si vive un giorno alla volta.

Voto 7 e mezzo concreto.

Capricorno

Amore: lontano mille miglia dai tuoi standard.

Lavoro: oggi mordi, meglio non disturbarti.

Fortuna: per capirla dovrai cercare la parola sul dizionario.

Il consiglio del giorno: pausa pranzo in solitudine senza chiacchiere.

Voto 6 silenzioso.

Acquario

Amore: ti piace molto casual.

Lavoro: sei tu a mettere le regole e i paletti.

Fortuna: sei sempre come raddoppiarla.

Il consiglio del giorno: abbonamento all’Economist per essere sempre aggiornato sul business.

Voto 7 e mezzo rampante.

Pesci

Amore: come un sogno.

Lavoro: sempre manca perfetti.

Fortuna: darà quel tocco in più in ogni situazione.

Il consiglio del giorno: Siete voi a dover dare consigli agli altri.

Voto 8 e mezzo fortissimi.