L'oroscopo di domani lunedì 16 settembre 2024: Acquario, Bilancia e Pesci pronti a commuoversi L'oroscopo di domani, lunedì 16 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. con la Luna che passa da Acquario a Pesci le nostre emozioni si fanno sempre più intense e ci prepariamo per la Luna piena di mercoledì.

Nell'oroscopo di domani, lunedì 16 settembre 2024, la Luna entra nel pomeriggio in Pesci da dove si prepara a diventare Luna piena, mercoledì. Il Sole però acquista sempre più forza avvicinandosi al trigono sia con Urano in Toro che son Plutone in Capricorno. Con questa Luna intensa ed idealista il segno fortunato è proprio l'Acquario mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: è come l’aramaico antico: incomprensibile.

Lavoro: è come bere il caffè con il sale.

Fortuna: non riesce proprio a farti ragionare.

Il consiglio del giorno: evita le polemiche.

Voto: 6 a galla.

Toro

Amore: amante perfetto.

Lavoro: sfrutta tutta questa genialità.

Fortuna: abbondante come il pranzo della domenica.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra.

Voto 8 e mezzo magnifico.

Gemelli

Amore: vi annoia come le minestre riscaldate.

Lavoro: accontentatevi della routine.

Fortuna: non tutti i giorni vi può garantire scariche di adrenalina.

Il consiglio del giorno: cercate di fare ‘buon viso a cattivo gioco’.

Voto 5 permalosi.

Cancro

Amore: gli istinti hot sono incontenibili.

Lavoro: superi alla grande anche il ‘pressure test’ di Masterchef.

Fortuna: fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: sveglia presto, ma non ti pesa per nulla.

Voto 8 e mezzo tutto fare.

Leone

Amore: perfetto in tutte le angolazioni.

Lavoro: conquisti tutti anche i più scettici con un solo sguardo.

Fortuna: la seduci con poesie d’amore.

Il consiglio del giorno: sei l’amico che sa ascoltare e dare ottimi consigli.

Voto 8 brillante.

Vergine

Amore: punti sull’amicizia.

Lavoro: sai risolvere anche i problemi matematici impossibili.

Fortuna: darà una spinta propulsiva al tuo super cervello.

Il consiglio del giorno: aggiungi sempre sorrisi di convenienza.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Bilancia

Amore: sei una miniera di sentimento.

Lavoro: ti applichi solo con chi se lo merita.

Fortuna: ti stende ancora più morbida e dolce.

Il consiglio del giorno: senza pensieri e problemi.

Voto 7 raggiante.

Scorpione

Amore: anche qui vuoi il massimo.

Lavoro: puntuale e rapido come un treno giapponese.

Fortuna: te la giochi al raddoppio come se fossi al casinò.

Il consiglio del giorno: accetta i limiti di chi ti sta intorno.

Voto 8 e mezzo coriaceo.

Sagittario

Amore: è l’unica tua consolazione.

Lavoro: fatichi a riconoscere la mano destra da quella sinistra.

Fortuna: è sold out, non la puoi neppure acquistare.

Il consiglio del giorno: cedi alla noia.

Voto 5 fermo per un turno.

Capricorno

Amore: nido d’amore.

Lavoro: oggi ti prendi una pausa per amoreggiare.

Fortuna: ti riempie di coccole.

Il consiglio del giorno: non devi per forza essere produttivo tutti i giorni.

Voto 7 + evviva l’amore.

Acquario

Amore: relazioni da marinaio.

Lavoro: voto delle tue performance: Ottimo!

Fortuna: ti aiuta a preparare le valigie.

Il consiglio del giorno: non cambiare troppo spesso programma.

Voto 7 in movimento.

Pesci

Amore: in unione totale con il cosmo.

Lavoro: sempre con la testa tra le nuvole.

Fortuna: vi scusa anche se siete dei veri sbadati.

Il consiglio del giorno: corso di uncinetto per fare i regali di Natale a mano.

Voto 8 zuccherosi.