L’oroscopo di domenica 13 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: con la Luna piena che ti punzecchia, potresti reagire d'impulso anche con chi ami. Respira a fondo prima di dire cose che non pensi.

Lavoro: la voglia di spaccare tutto si farà sentire, ma non è il giorno giusto per prendere decisioni drastiche: rallenta, rifletti.

Fortuna: bassa, ma con un potenziale nascosto se scegli di non reagire. Ascoltare il silenzio potrebbe sorprenderti.

Il consiglio del giorno: spegni il telefono per un paio d’ore e concentrati su ciò che ti nutre l’anima.

Voto: 5

Toro

Amore: ti basta uno sguardo per capire chi merita il tuo cuore. Oggi sei sintonizzato sulla frequenza dell’amore autentico.

Lavoro: anche se è domenica, una nuova idea potrebbe bussare alla tua mente: annotala subito, sarà utile in settimana.

Fortuna: alta soprattutto nei momenti più semplici. Un invito improvviso o una telefonata dolce possono cambiarti la giornata.

Il consiglio del giorno: ritagliati un momento di puro silenzio, magari con una tisana e un libro che ti fa sognare.

Voto: 8

Gemelli

Amore: Venere e la Luna vi mettono davanti a uno specchio emotivo: usate questa energia per chiarire un malinteso con chi amate.

Lavoro: intuizioni brillanti in arrivo, ma per ora appunta e ripensaci più in là.

Fortuna: media, ma in crescita: la consapevolezza è il vostro superpotere oggi.

Il consiglio del giorno: non cercate conferme dagli altri, oggi è dentro di voi che trovate le risposte più sincere.

Voto: 7

Cancro

Amore: le relazioni sono al centro: Marte ti ha insegnato a essere forte, ora devi solo scegliere con chi esserlo davvero.

Lavoro: stai capendo meglio cosa vuoi davvero. Lascia sedimentare le idee, lunedì arriverà la chiarezza.

Fortuna: altalenante, ma ti protegge nel momento del bisogno. Affidati al tuo intuito.

Il consiglio del giorno: scrivi ciò che provi. Mettere nero su bianco aiuta a vedere meglio.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: hai bisogno di essere amato senza dover fare nulla in cambio. Oggi chi ti conosce davvero saprà coccolarti nel modo giusto.

Lavoro: non metterti pressione: la creatività si accende proprio quando ti rilassi.

Fortuna: stabile, ma solo se non forzi la mano. Lascia che le cose vengano a te.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso dell’ozio. Un pomeriggio a fare “nulla” è la tua terapia segreta.

Voto: 7

Vergine

Amore: le emozioni sono confuse ma profonde. Non pretendere chiarezza oggi, accogli anche le sfumature.

Lavoro: il bisogno di ordine ti spinge a sistemare anche progetti lasciati a metà: approfittane.

Fortuna: in ripresa. La Luna piena ti scuote ma ti regala anche visioni nitide.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista di ciò che ti appesantisce. A volte vederlo ti aiuta a lasciarlo andare.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: L'amore traballa ancora ma tu sei sempre più lucida.

Lavoro: per fortuna è domenica!

Fortuna: accogli quel che viene.

Il consiglio del giorno: metti in chiaro un desiderio: l’universo oggi ascolta.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: sei il terapeuta del cuore altrui, ma non dimenticare di curare anche le tue ferite.

Lavoro: l’intuizione ti guida come un radar: non ignorarla, anche se ti sembra poco razionale.

Fortuna: alta nei momenti notturni. È lì che le tue magie interiori si risvegliano.

Il consiglio del giorno: ascolta ciò che senti prima ancora di ciò che pensi.

Voto: 8

Sagittario

Amore: le emozioni ti travolgono e hai bisogno di affetto, ma attenzione a non confondere il bisogno con l’amore.

Lavoro: hai poca voglia di impegnarti, ma un messaggio inaspettato potrebbe riaccendere l'entusiasmo.

Fortuna: bassa. Aspettati piccoli contrattempi, ma anche momenti teneri da custodire.

Il consiglio del giorno: accetta di essere vulnerabile. Le lacrime non sono debolezza.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: Marte ti chiede di essere sincero, anche se è scomodo. Meglio un confronto diretto che una distanza silenziosa.

Lavoro: ti senti spinto a uscire dalla solita routine: devi trovare idee nuove.

Fortuna: media, ma si alza se scegli il confronto anziché l’isolamento.

Il consiglio del giorno: apriti, anche solo un po’. La fragilità può diventare forza.

Voto: 6

Acquario

Amore: sentimenti freschi e inattesi ti accendono il cuore. Oggi anche il flirt ha un sapore speciale.

Lavoro: sei ispirato come un visionario. Se puoi, dedica tempo a un progetto creativo: sarà un successo.

Fortuna: alta. La Luna ti supporta e Venere ti sorride: approfittane.

Il consiglio del giorno: lascia spazio all’improvvisazione, oggi funziona più della pianificazione.

Voto: 9

Pesci

Amore: siete travolgenti. Ogni parola è una carezza e ogni gesto un abbraccio: l'amore oggi è il vostro linguaggio.

Lavoro: avete voglia di qualcosa che parli alla vostra anima. Iniziate a progettare, anche se è solo un sogno.

Fortuna: alta. Basta guardarvi per capire che siete nella vostra energia migliore.

Il consiglio del giorno: scrivete una lettera d’amore, anche se non la spedirete mai. Vi farà bene.

Voto: 8 e mezzo