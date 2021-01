Nell'oroscopo di domani 27 gennaio la femminilità della quale abbiamo già parlato sarà ancora più potente. Nel cielo infatti mentre Venere si congiunge a Plutone in Capricorno, contemporaneamente Marte si congiunge a Lilith, la Luna nera, nel segno del Toro. La Luna poi occupa il segno più materno, accudente, potente e profondo in fatto di femminilità ed emozioni: il segno del Cancro.

L’oroscopo del giorno 27 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Le caratteristiche del cielo astrologico di domani amplificano il disegno di una ritrovata femminilità: più sicura, più forte, più determina ma senza perdere nemmeno per un secondo l'emotività, la sensibilità e la dolcezza che la caratterizza. Come sarà quindi secondo l'oroscopo la vostra parte femminile?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È tempo di cambiamento, caro Ariete. Come Biden che, appena entrato nella stanza ovale, ha chiesto di cambiare l’arredamento dell’ambiente con elementi più consoni a un presidente degli Stati Uniti, anche tu sei pronto a cambiare piccoli grandi dettagli della tua vita. Cerca solo di non cadere nello sconforto di dover fare tutto e subito: aspetta almeno che questa Luna antipatica si sia spostata.

Amore: non dar retta al caratteraccio: rischi di essere troppo malmostoso ed allontanare chiunque. Lavoro: se non è tutto come vuoi tu, non ti avvicini nemmeno ai lavori da svolgere. Salute: non proprio sereno… Il consiglio del giorno: chiedi una giornata di lavoro da casa per poter evitare contatti con il genere umano: anche i tuoi colleghi ti ringrazieranno!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Elogiamo ancora questo Marte a tuo favore che amplifica le energie, caro Toro. È probabilmente la risorsa più utile sulla quale puoi puntare e nulla può sfuggirti se ti impegni anima e corpo! Saresti in grado addirittura di battere tutti sul tempo come ha fatto la giovane Ziyah Holman che nell’ultimo tratto della staffetta è partita in svantaggio di 25 metri rispetto alla compagne ma è riuscita comunque a stracciare le avversarie arrivando prima!

Amore: se solo trovassi il coraggio di dichiararti… Lavoro: vorresti mandare a quel paese tutti quelli che ti rallentano. Salute: ancora in bilancio positivo. Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di stressarti: se qualcosa non ti riesce al primo colpo, puoi sempre tentare di nuovo!

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non vi manca la concentrazione e nemmeno il sangue freddo. Come la turista e subacquea australiana che ha mantenuto la calma anche quando ha scoperto di essere circondata da un banco di squali martello, anche voi attendete sapientemente il vostro momento per fare le mosse che vi porteranno al successo. Merito delle posizioni favorevoli di Mercurio e Marte: vi donano un coraggio coscienziosamente calibrato.

Amore: sapete di certo come si stuzzica l’interesse di qualcuno. Lavoro: stimolati dall’ambiente, riuscite a dare il meglio quando siete sotto pressione. Salute: avete riserve di energie talmente numerose che potreste venderle. Il consiglio del giorno: gestite al meglio le vostre risorse e cercate di organizzarvi bene per non trovarvi a dover risolvere in poco tempo una marea di questioni.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Festeggi la permanenza di questa Luna sul tuo segno con canti, balli e, se proprio volessi osare, con anche alcune mosse di Kung Fu in stile rana come il ragazzino cinese appena uscito da scuola e con le vacanze a disposizione! Peccato però che Marte sia un po’ antipatico: non strafare con le acrobazie… Altrimenti domani mattina chi ti alza dal letto?!

Amore: di coccole ancora non se ne parla. Lavoro: gli sforzi di ora verranno premiati. Salute: propositivo e determinato. Il consiglio del giorno: hai mai provato i tutorial online per allenamenti ed esercizi home-made? Fossi in te non me li farei scappare.

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Le discussioni e le scuse non sono il tuo forte, soprattutto con questo Mercurio opposto che non ti fa capire nemmeno dove hai sbagliato. Come Ilda e Maxwell di Masterchef che, dopo una querelle dovuta a delle scelte strategiche, sono passati da grandi amici ad acerrimi nemici! Attendi il favore della Luna, Leoncino, magari trovi anche tu il modo di parlare col cuore!

Amore: relazioni complesse sulla via di complicarsi ancora di più! Lavoro: sembra quasi che qualcuno si sia divertendo a rendere i normali processi lavorativi enigmatici e impossibili. Salute: miglioramenti in vista! Il consiglio del giorno: l’arma giusta con la quale affrontare il periodo è la calma: non affrettare il passo e rimani costante.

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Te la senti da morire, Vergine. Venere e Marte ti danno una carica inesauribile che ti fa calcare ogni tuo passo come se ti trovassi su una passerella. Buona anche la Luna che ti supporta in ogni momento. Cerca soltanto di non esagerare e non fare come la figlia di Madonna che, appena approdata su Instagram, sembra quasi bullizzare i fan di sua madre… Anche meno!

Amore: che dire? Sei più seguita della Ferragni e più cercata delle top model… che vuoi di più?! Lavoro: qualcuno adora farti perdere tempo… Salute: in ottimo stato. Il consiglio del giorno: esplora i tuoi limiti con nuovi colori da accostare o nuovi tagli sartoriali sulla tua figura!

Voto 8+

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cara Bilancina mia, anche per domani non tutti i pianeti sono dalla tua: Venere e Luna in particolare ti confondono un po’ lasciandoti interdetta e persino un po’ demoralizzata. Tu però, a differenza della povera orsa Ina, che non si è ancora abituata alla sua nuova libertà dopo anni di permanenza in uno zoo, riesci a ritrovare la strada giusta grazie a Mercurio che è super pronto a consigliarti come agire.

Amore: lascia stare scambi civettuoli e troppo romantici, non fanno per te. Lavoro: se solo non avessi a che fare con colleghi e clienti…! Salute: talmente inversa che potresti spaventare con il solo sguardo.Il consiglio del giorno: cerca di resistere alla implacabile voglia che hai di criticare tutti per il loro outfit. So che il mondo potrebbe essere un posto migliore secondo i tuoi consigli ma non tutti sono pronti ad accostare bene i colori.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei un po’ fuori forma, Scorpione! Mercurio e Marte ti si mettono talmente storti che non hai nemmeno le energie per controbattere a chi ti critica (ingiustamente, ovvio!). In compenso però, con questa Luna a favore, puoi trovare altri modi per divertirti come ad esempio seguire l’ennesima epopea di discussioni che coinvolgono la Celentano e tutti gli studenti che l’hanno criticata o sostenuta durante questi anni ad Amici!

Amore: trova il momento giusto per dire quello che provi e non demordere! Lavoro: guardi la pila di documenti da scansionare e ti chiedi perché è capitato a te! Salute: perlomeno la Luna riesce a darti un po’ di sollievo. Il consiglio del giorno: visto il carico di umore, non deleterio, perché non ne approfitti per svolgere le commissioni che odi tanto? Almeno troverai il coraggio per portarle a termine.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Che periodo interessante, Sagittario. Soprattutto Mercurio è dalla tua e rende floridi i diversi ambiti di lavoro. Magari ti va bene come a Tommaso Zorzi che, pur essendo ancora nella casa del Grande Fratello, è già corteggiato da imprenditori del calibro di Fedez e della Blasi per futuri ingaggi nel mondo dello spettacolo. Cavalca l’onda e non lasciarti sfuggire occasioni ghiotte!

Amore: impegnato a far sapere a chi ami che ci sei sempre. Lavoro: trovi sempre il modo per uscire da ogni questione complessa. Salute: niente di preoccupante all’orizzonte: goditi anzi qualche momento di inaspettata allegria! Il consiglio del giorno: ricordi quel famoso piano che avevi in mente o quella cosa che ti manca fare perché non hai mai tempo? Ecco: pianifica tutto il possibile per lasciarti spazio per farla nei prossimi giorni e sfrutta la Luna!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mi spiace Capricorno ma, pur avendo dalla tua Venere e Marte, ogni tanto fai anche tu qualche gaffe. È il caso di paragonarti alla invenzione culinaria di lasagne e tortellini comodamente ridotti in una loro versione “tubetto”, che consentirebbe a chiunque di farcire brioche salate che “sanno di tradizione”. Te lo dico: non a tutti piacciono queste idee troppo innovative che ti vengono per colpa della Luna storta!

Amore: come sei permaloso… non hai bisogno di mettere alla prova chi ti ama! Lavoro: ti da fastidio il chiacchiericcio dei colleghi? Usa delle comode cuffiette! Salute: se togliamo la Luna storta… sei un bijoux! Il consiglio del giorno: ricordati che è importante dare senza aspettarsi nulla in cambio. Non cercare sempre conferme da chi già ti ha dimostrato quanto sei importante.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Io lo so che dietro a tutti i meme sui guanti colorati del senatore americano ci sei tu, caro Acquario. Questo Mercurio ti fa usare la comicità e l’ironia proprio per scampare ai pensieri meno leggeri che ti suggeriscono Marte e Saturno. Fai bene a tenere vivo e alto l’umore. Prova anche a non esagerare troppo con gli allenamenti in casa: potrebbero solo portarti a un dispendio inutile di energie.

Amore: emozioni contrastanti. Normalmente ti agitano… oggi ti stimolano. Lavoro: reggere il peso di tutti i progetti che stai seguendo può essere stancante ma fidati: non demordere! Salute: tensioni nell’aria potrebbero intesire anche te. Il consiglio del giorno: ricordati di mollare la presa: che sia un calcolo che non ti viene o un maglioncino di cachemire conteso ai saldi, a volte è meglio lasciar andare.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Luna a favore e grande emotività gratuita (come se ce ne fosse bisogno). Riuscite ad emozionarvi facilmente anche semplicemente ascoltando la nuova canzone, in duetto, di Billie Eilish con Rosalia. Buonissima anche l’accoppiata Venere e Marte: vi rende più facile parlare di quello che provate e persino esprimerlo senza farvi mille problemi come al solito! Continuate così!

Amore: appassionati e travolgenti come un mare in tempesta. Lavoro: i lavori di fino, che normalmente vi annoiano, ora sembrano essere più appassionanti del solito. Salute: con la Luna dalla vostra, nulla può ostacolarvi. Il consiglio del giorno: non c’è nulla di più sexy che una citazione colta, dal vostro libro preferito, usata durante un corteggiamento intenso… provatela e buttatevi.

Voto 8 e mezzo