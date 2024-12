video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024: Ariete e Sagittario ispirati L'oroscopo della prossima settimana dal 9 al 15 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno: la Luna piena in Gemelli illumina il cielo con la sua luce vivace, portando ispirazioni soprattutto ai segni d'aria, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario.

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024, il Sole in Sagittario forma un sestile con Lilith in Bilancia e un trigono con Chirone in Ariete, portando un'energia di guarigione e autenticità particolarmente potente ai segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) ma anche a Bilancia e Acquario. Sarà il momento ideale per affrontare vecchie insicurezze con coraggio e ritrovare equilibrio nelle relazioni. Venerdì, Mercurio retrogrado in Sagittario sarà sestile a Venere in Acquario: un aspetto che favorisce la riscoperta di connessioni significative e la rielaborazione di emozioni passate. Tuttavia, con Venere opposta a Marte giovedì, soprattutto i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione) potrebbero trovarsi a gestire tensioni nelle relazioni, dovendo scegliere tra attrazione e conflitto. Domenica, la Luna piena in Gemelli illuminerà il cielo con forza comunicativa e creativa e spingerà soprattutto i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche Ariete e Leone, verso nuove prospettive e orizzonti.

Oroscopo settimanale 9-15 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 9 al 15 dicembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inizi la settimana con un’energia esplosiva grazie alla Luna nel tuo segno, che ti spinge a prendere in mano la situazione. Approfitta di questi primi giorni per agire con audacia, sia in amore che nel lavoro. I legami sono forti, specialmente quelli che nascono da connessioni genuine e senza fronzoli. Nei giorni di metà settimana, la tua energia sarà alle stelle, ma attenzione giovedì: un’onda di tensione potrebbe scuotere qualche relazione, portando conflitti magari più emotivi che pratici quindi, mi raccomando, un pizzico di cautela. Domenica, con la Luna piena in Gemelli, arriva un’illuminazione che ti aiuterà a fare chiarezza in una situazione importante: liberati dalle sovrastrutture e abbraccia una nuova visione delle cose, senza paura di esprimerti liberamente.

Voto 9 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il cielo sembra mettere un po' di pepe ai tuoi piani, con emozioni che esplodono come fuochi d'artificio da qualche parte nel tuo cuore. Ma scommetto che, proprio mentre ti lanci in nuove battaglie, qualcosa dentro di te chiede: "Ne vale davvero la pena?”. La Luna che a metà settimana passa nel tuo segno potrebbe amplificare la tua sensibilità, portandoti a fare un bilancio di ciò che davvero conta per te. Potresti sentire il bisogno di fare ordine dentro di te, di comprendere quale direzione dare alle tue energie. Lascia che l’ispirazione arrivi dal profondo, così troverai la forza per fare scelte sagge, anche quando ti sembrerà che tutto ti stia sfuggendo di mano. Attenzione alla giornata di giovedì, potresti incrociare sguardi infuocati: occhio a non bruciarti.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Sole e Mercurio retrogrado che si oppongono al vostro segno, alcune dinamiche potrebbero sembrarvi più complesse del previsto in questi giorni. Con il messaggero alato che vi manda segnali confusi, potreste ritrovarvi a rispondere a messaggi che non avete mai scritto o a cercare le chiavi che avevate in mano un attimo prima. Piccoli contrattempi o incomprensioni potrebbero rallentarvi, ma voi sapete trasformare i pasticci in arte, se solo lo volete. Fino a mercoledì la Luna in Ariete vi regala un po’ di brio e spirito di iniziativa. Nel weekend, però, occhio alla Luna piena nel vostro segno: sarà come uno specchio gigante che rifletterà tutto, persino quei pensieri che di solito nascondete sotto il tappeto. Vi darà la chance di capire cosa conta davvero per voi e, magari, di lasciarvi alle spalle qualche carico inutile che continuate a portarvi dietro.

Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai mai sentito il peso di emozioni che non riescono a trovare posto? La settimana parte con la Luna che sembra testare la tua pazienza, spingendoti a confrontarti con ciò che disturba la tua armonia interiore. La Luna, regina del tuo segno, gioca a confondere le carte: ti sfida a navigare nelle onde dell’incertezza, spingendoti a scoprire di cosa sei capace. Poi, mercoledì sera, il cielo si distende, offrendoti un porto sicuro e il conforto di emozioni più armoniose. Presta attenzione ai piccoli dettagli che nutrono la tua anima: un profumo, una frase che ti tocca o un gesto gentile. Anche una piccola luce può guidarti nei giorni più incerti. E tu, caro Cancro, sei capace di accenderla dentro di te.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tieni banco: sai cosa dire al momento giusto, lanci battute che spiazzano e riesci a farti notare senza nemmeno provarci. Non sempre tutto scorre liscio, però: Venere dall’Acquario ti lancia qualche frecciatina, come farebbe un paparazzo in cerca di uno scoop. Qualcuno potrebbe punzecchiarti su un dettaglio, una svista o magari su un tuo momento meno brillante, cercando di farti perdere il ritmo. Non prenderla sul personale e cerca di trasformare le provocazioni in occasioni per brillare ancora di più. Nei giorni centrali della settimana anche la Luna ti metterà alla prova, portando qualche nuvola sul tuo cielo dorato. Ma La Luna piena di domenica sarà il tuo asso nella manica, pronta a renderti irresistibile nelle conversazioni o in progetti che aspettavano solo il tuo tocco magico.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Il Sole in Sagittario sembra accendere su di te una specie di lucetta intermittente, come quelle vecchie insegne al neon: ora illuminante, ma molto più spesso fastidiosa. Sei spinto a riflettere su ciò che vuoi davvero, ma attenzione ai dettagli che, questa volta, potrebbero non giocare a tuo favore. A metà settimana, la Luna ti prende per mano e ti regala una tregua, permettendoti di ritrovare il tuo centro e di affrontare la quotidianità con più leggerezza. Domenica, però, il plenilunio in Gemelli ti chiederà di affrontare quella lista di cose lasciate a metà, soprattutto sul fronte lavorativo o nei rapporti. Prendine atto, ma rimanda il tutto al giorno seguente. Lo so che pensi che rilassarsi non sia produttivo, ma è ora di rivedere questa convinzione amica mia.

Voto 5 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Una buona settimana anche se, fino a mercoledì, la Luna birichina potrebbe appesantire l’atmosfera, ma tu, con il tuo savoir-faire, saprai schivare le situazioni spigolose senza perder colpi. Giovedì, però, il cielo ti propone un piccolo duello di energie: passioni contro logica, slanci contro diplomazia. Chi vincerà? La vera domanda è se sia necessario scegliere o se puoi trovare, come sempre, la via più armonica per conciliare tutto. Nel weekend, invece, con una bella Luna piena in Gemelli a favore, il cielo ti porta ispirazioni leggere, i dialoghi scorrono come poesie e le tue prospettive si ampliano. Quale idea meravigliosa sceglierai di trasformare in realtà?

Voto 7/8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tensione, ironia e quella punta di assurdo che, alla fine, ti fa sorridere nonostante tutto. Le giornate di metà settimana, con la Luna opposta, potrebbero somigliare a un reality show un po’ caotico: piccoli drammi emotivi e qualche nervosismo. Ma tu, con la tua proverbiale intensità, saprai mantenere il controllo… o almeno fingere di farlo. Venere è un po' dispettosa e Marte retrogrado in quadratura aggiunge quel pizzico di lentezza frustrante che ricorda il traffico delle grandi città nei giorni di sciopero. La chiave per affrontare tutto ciò? Non lasciare che l’irritazione prenda il sopravvento, tanto, alla fine, si sa: il protagonista carismatico sei sempre tu, anche nel disastro più teatrale.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente il settimo arcano maggiore dei tarocchi, il Carro? Il Carro avanza sicuro e tu, questa settimana, proprio come se ti trovassi sopra di esso, vedrai la strada che si apre davanti a te e che sembrerà condurti verso qualcosa di grande. Avrai energia, visione e anche quel pizzico di audacia che non guasta. Giovedì, sulla tua strada, potresti incontrare una deviazione interessante: qualche confronto acceso, qualche scambio che ti spinge a chiarire la tua posizione. Ma, in fondo, non è proprio nel movimento e nel dialogo che tu trovi la tua forza? Mantieni la rotta e non distrarti soprattutto nel weekend, quando la Luna piena in opposizione, potrebbe stimolare da un lato il desiderio di esprimerti, dall’altro il bisogno di fermarti e riflettere. Prendi il tempo necessario per ascoltarti. Cosa sceglierai di lasciar andare per andare avanti più leggero?

Voto 8 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La settimana inizia con un po’ di resistenza, come quando cerchi di chiudere una valigia troppo piena: tutto sembra richiedere uno sforzo in più. La Luna in quadratura complica la gestione delle emozioni e dei piccoli imprevisti, ma tieni duro: da mercoledì sera l’atmosfera cambia e il ritmo diventa più armonioso. È il momento di trasformarti in uno di quei manager impeccabili delle serie TV che con un colpo di genio sistemano tutto proprio quando sembra irrecuperabile. Se all’inizio della settimana ti senti come se stessi lottando contro un algoritmo incomprensibile, sappi che entro venerdì sarai tu a programmare il tuo successo. Un consiglio? Punta su ciò che è concreto e tangibile: il resto si aggiusterà a tempo debito.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come un regista indipendente in un festival di cinema: brillante, originale, ma non sempre compreso da tutti. C’è chi ti applaude e chi, invece, giovedì potrebbe mettere alla prova la tua pazienza con un “dramma” fuori copione. In questa giornata le relazioni saranno al centro della scena: discorsi che diventano duelli, messaggi da interpretare tra le righe… ma la vera domanda sarà: vale la pena rispondere al fuoco o meglio rimanere distaccati? Io lascerei perdere e mi concentrerei sul weekend, quando con la Luna piena dalla tua parte, le idee voleranno leggere come aquiloni e le conversazioni diventeranno una sinfonia perfetta. Non è forse meglio brillare per la tua leggerezza, piuttosto che impantanarti in un confronto che non porta da nessuna parte?

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tanto caos e poche certezze. Vi sentite un po’ come artisti senza ispirazione: tutto vi sembra impegnativo, dai discorsi profondi alle scadenze quotidiane. State attenti a non incartarvi troppo nei vostri pensieri sconfinati. A metà settimana ancoratevi a momenti semplici e appaganti, tipo cucinare o rivedere vecchie foto di momenti felici, momenti che la Luna in Toro potrebbe favorire e che andranno ad alleggerire le vostre giornate. La Luna piena in Gemelli di domenica potrebbe amplificare la sensazione di disconnessione tra pensieri e sentimenti o potrebbe far venire a galla un bisogno di chiarire situazioni ambigue, specialmente nelle comunicazioni o nei rapporti con persone vicine. Quando la confusione sembrerà avere la meglio, trovate un piccolo gesto che vi riporti a voi stessi.

Voto 5 +