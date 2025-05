L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 maggio 2025: Gemelli e Sagittario capaci di farsi notare

video suggerito

Nell'oroscopo della settimana dal 5 all’11 maggio 2025, i tre pianeti veloci (Mercurio, Venere e Marte) restano ancora nei segni di fuoco, mantenendo viva un'energia dinamica e appassionata, almeno fino a fine settimana. Lunedì Mercurio in Ariete forma un sestile con Giove in Gemelli, portando slancio mentale, chiarezza e fiducia: sarà il momento ideale per parlare, proporre, scrivere o chiarire, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Gemelli e Acquario, che si sentiranno mentalmente brillanti.

Martedì Venere in Ariete si trova in sestile con Plutone in Acquario, rafforzando le intenzioni affettive e donando profondità e carisma ai legami, specie per i segni di fuoco. Mercoledì Mercurio si congiunge a Chirone in Ariete, attivando nei segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) una sensibilità particolare rispetto a vecchie questioni personali: sarà più facile entrare in contatto con punti delicati del proprio vissuto o portare alla luce intuizioni importanti legate al modo di comunicare.

Infine, sabato Mercurio entra in Toro e l’energia mentale rallenta, ma si fa più concreta, portando stabilità nei pensieri e nelle parole. Inizia una fase adatta a costruire con pazienza e a dare forma alle idee nate nei giorni precedenti.

L'oroscopo della prossima settimana dal 5 all'11 maggio: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 maggio segno per segno, le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mio caro Ariete sembri un cocktail shakerato da un barman geniale: frizzante, carico, praticamente irresistibile. Ovunque vai lasci scie di entusiasmo come un motorino truccato che sfreccia in pieno centro. Le idee ti si accendono in testa come pop-corn, scoppiettano senza sosta e ogni volta che ne afferri una, ne spuntano altre tre, come nei videogiochi anni ’90 dove bastava toccare un bonus per moltiplicare i premi. La tua energia è contagiosa, il tuo entusiasmo è virale e, persino chi solitamente ti osserva da lontano, adesso sente l’irrefrenabile bisogno di saltare sulla tua macchina in corsa. Se ti capita di ricevere complimenti, applausi o inviti improbabili, non stupirti: sei ufficialmente la versione vivente di un "tutto esaurito" e nessuno vuole restare fuori dal tuo show!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Piccoli dubbi ti pizzicano come etichette che prudono sul colletto della camicia nuova. Non è che tu sia sbagliato, anzi: vai benissimo così come sei, ma forse in questi giorni ti stai osservando attraverso una lente un po’ troppo severa, come se ogni minimo difetto brillasse sotto una luce al neon. Il weekend, con la Luna storta e le emozioni che fanno su e giù come sulle montagne russe, potrebbe portare qualche scontro o qualche silenzio carico di sottintesi. Nulla di tragico: al massimo qualche muso lungo da sciogliere con una battuta o un abbraccio senza troppe spiegazioni. Dai Toro, chi ti vuole bene non ha bisogno che tu sia perfetto: vede già tutto il tuo valore, anche quando sei tu il primo a dimenticarlo.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi muovete con la sicurezza di chi ha appena trovato un biglietto VIP per la festa più esclusiva dell’anno e nessuno sembra voler resistere al vostro sorriso da fuoriclasse. Sarà che Giove vi fa ancora da sponsor ufficiale, sarà che avete la parlantina di un venditore di ombrelli durante il diluvio, ma sta di fatto che riuscite a incantare anche chi aveva giurato di restarvi impassibile. Non dovete neanche impegnarvi troppo: basta un mezzo sguardo, una frase buttata lì con nonchalance, e zac! Tutti a pendere dalle vostre labbra come vestiti stesi al sole. Approfittatene, perché tra una battuta brillante e un'occhiata complice, potete seminare piccoli miracoli da raccogliere più avanti.

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai presente quando cerchi di fare ordine in un cassetto e finisci per svuotare tutto l’armadio, per poi inciampare nei calzini spaiati e arrabbiarti con la lampada che non ti ha fatto luce abbastanza? Ecco, questa settimana è un po’ così. Marte tamburella pensieri inquieti, sabotando ogni tua sacrosanta intenzione zen. Intanto Venere e Mercurio, infuocati in Ariete, ti stuzzicano come quei parenti rumorosi che si presentano all’ora di cena senza avvisare. Risultato? Ti infiammi per un nonnulla, vorresti tutto subito e magari pure in confezione regalo. Ma attenzione a non bruciarti la lingua con le parole dette troppo in fretta. Non è la settimana per le trattative diplomatiche: meglio prendersi un attimo e rimandare i confronti.

Voto 5/6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone sei un fuoco d’artificio che non si spegne mai! Entri in una stanza e tutti gli occhi sono su di te, come se fosse l’ora del lancio di un razzo spaziale. Ogni parola che esce dalla tua bocca è oro puro e la tua energia è talmente contagiosa che chiunque ti stia intorno potrebbe sentirsi un po' inadeguato, come se stesse cercando di correre dietro a una Ferrari a piedi. Ma tranquillo, anche se qualcuno dovesse faticare a tenere il ritmo, non riuscirà mai ad allontanarsi da te. Il tuo magnetismo è così forte che lo tiene agganciato come un satellite in orbita, che non può fare a meno di girare intorno al suo pianeta.

Voto 8 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti stai scrollando di dosso la stanchezza come un gatto che si risveglia dopo un lungo pisolino al sole: ancora un po' intontita, forse, ma decisamente più serena. Certo, qualche piccolo grattacapo continua a bussare come il postino all’ora di pranzo, ma finalmente riesci a concederti un sorriso senza doverlo programmare in agenda. Il Sole in Toro ti dà la spinta giusta per tornare a credere che la vita non sia solo una lista di cose da sistemare, ma anche un posto dove puoi ritrovare il gusto di perderti tra una chiacchiera e un raggio di sole.

Voto 7 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembrerà di stare in una sitcom in cui tutti si parlano sopra e nessuno ascolta davvero: tu cerchi la pace, loro rispondono con effetti speciali e colpi di scena. Non sempre riuscirai a mantenere il tuo proverbiale aplomb, specie se qualcuno insiste a scambiarti per il call center dei drammi personali. Giovedì e venerdì poi, con la Luna dalla tua parte, potresti perfino permetterti il lusso di un paio di vittorie morali, magari chiudendo certe conversazioni con un sorriso un po’ cattivello a cui non serve aggiungere nulla. In ogni caso, sia chiaro: questa volta non sei tu quello che smussa gli angoli o fa un passo indietro per amore della quiete. Anzi, sembri quasi divertirti a mettere le cose in chiaro perché, tutto sommato, il caos ogni tanto ti dona pure.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana potresti sentirti come un investigatore in un noir anni '50 con la lente d’ingrandimento appannata e il trench troppo stretto. Hai voglia di risolvere tutto, di scoprire retroscena e di scardinare verità, ma Marte ti provoca da lontano con l’atteggiamento di chi ti dice “rilassati” proprio mentre stai cercando le chiavi di casa sotto la pioggia. E Plutone, che di solito sa sempre dove andare a colpire, ora preferisce stare in silenzio, a guardarti annaspare con una certa teatralità. Tutto sembra rallentato, complicato, storto. Le avances? Ti irritano. I consigli? Li eviti. Le contraddizioni? Le collezioni come francobolli. Concediti un giorno da comparsa invece che da protagonista, magari ti risparmi qualche ulcera.

Voto 6 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sembri un magnete, caro Sagittario: attiri sorrisi, complicità e, perché no, anche qualche proposta indecente camuffata da innocente chiacchierata. Hai quell'aria spensierata e brillante che fa venire voglia di seguirti ovunque, anche solo per vedere dove vai a finire. Al lavoro ti muovi con quella leggerezza disarmante che fa sembrare tutto facile, mentre fuori dall’ufficio potresti ritrovarti a gestire una lista di corteggiatori più lunga della fila alla cassa del supermercato la vigilia di Natale. Prendila con ironia, senza pensare di essere l'unico miracolato del momento: il bello sta proprio nel divertirsi senza montarsi troppo la testa.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana potresti sentirti come uno chef stellato a cui viene chiesto di preparare solo un piatto di spaghetti in bianco: lo farai anche bene, certo, ma dentro di te ribolle il desiderio di creare qualcosa di molto più grande, più saporito, più tuo. Perché non è tanto la fatica a pesarti, quanto l’impressione di non poter esprimere fino in fondo quello che sai fare. E a lungo andare, questa sensazione rischia di renderti insofferente anche con chi ti sta vicino. La buona notizia? Non è una condizione permanente. Continua a coltivare i tuoi progetti con pazienza: arriverà il momento di servire il tuo vero capolavoro, quello che ti farà sentire di nuovo fiero del tuo talento.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è chi chiede spazio e chi se lo prende: indovina in quale categoria sei finito tu? Questa settimana potresti fulminare con uno sguardo chiunque osi anche solo suggerirti di cambiare piani, idee o umore. Sei una fuga improvvisa dal copione, un’improvvisazione jazz in mezzo a una marcia militare. Amore, lavoro, piccoli drammi quotidiani: tutto ti sta stretto come un cappotto fuori stagione. Se devono starti dietro, che lo facciano correndo, perché rallentare per compiacere gli altri non è proprio nei tuoi programmi.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana siete come un piccolo banco di pesci che si rifugia in una baia tranquilla, pronto a sfruttare ogni singola bolla di buon umore per galleggiare senza sforzi. Non è il momento di disperdere le vostre energie in chiacchiere inutili o impegni che vi stressano. Accendete un sorriso dove serve e se qualcuno non vi capisce, poco male: continuate a vivere nel vostro piccolo angolo di tranquillità, dove anche la Luna in Scorpione nel weekend vi darà una spinta per esplorare le emozioni più profonde e riscoprire il piacere di lasciarvi andare senza paura.

Voto 7 + +