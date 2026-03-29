L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Toro e Pesci pronti a concretizzare i sogni

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, Venere entra in Toro portando concretezza nei rapporti e la Luna piena in Bilancia scuote le coppie: è tempo di scegliere tra cuore e ragione.

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Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, il panorama celeste si sposta verso energie di consolidamento e profonda revisione emotiva. Lunedì, l'ingresso di Venere in Toro inaugura un periodo di ricerca di stabilità e piaceri sensoriali, favorendo in modo particolare i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche Cancro e Pesci, che troveranno maggiore facilità nel concretizzare desideri affettivi e materiali. Il culmine energetico della settimana si raggiungerà giovedì, quando la Luna Piena in Bilancia porterà a compimento dinamiche relazionali rimaste in sospeso. Questo plenilunio invita a trovare un equilibrio tra i propri bisogni personali e le esigenze dell'altro, mettendo sotto i riflettori i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Venerdì, l'aspetto armonico di trigono tra Mercurio in Pesci e Giove in Cancro amplierà la visione intuitiva e la capacità di comprensione empatica. Sarà un momento eccellente per la comunicazione creativa e per dare ascolto alla propria interiorità, offrendo ai segni d'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) l'opportunità di espandere i propri orizzonti mentali e spirituali attraverso intuizioni fortunate. Il fine settimana, tuttavia, presenterà una sfida più intensa: sabato Venere in Toro formerà una quadratura con Plutone in Acquario. Questo transito farà emergere tensioni sotterranee e dinamiche di potere nei rapporti, spingendo a una trasformazione radicale dei valori personali. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) potrebbero sentirsi particolarmente sollecitati a confrontarsi con zone d'ombra o gelosie, rendendo necessaria una pulizia profonda di ciò che non è più autentico nella propria vita affettiva.

Oroscopo settimanale 30 marzo – 5 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti eri abituato bene con quella Venere a favore, diciamolo pure caro Ariete. Ma ora Venere scivola altrove ed è come se qualcuno avesse abbassato leggermente la saturazione sulla tua immagine, facendoti diventare la versione pastello e meno impavida di te. E lì per lì sei anche un po’ spaesato. Serve sostanza e può costare fatica. Ma prendila così… chi ti continua a gironzolare attorno anche quando non hai quella patina irresistibile, è lì perché sceglie di esserci. Quindi non ti affliggere troppo amico mio, che le cose non sono poi così male.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Finalmente cambia l’aria e ne avevi proprio bisogno! Ti ritorna quella sicurezza morbida, quella voglia di piacere, quel talento naturale nel trasformare ogni momento in qualcosa di decisamente godibile. E no, non hai nessuna intenzione di dosarti. Quando mai. Sei lì, pronto a goderti la vita e chi ti incontra lo capisce subito che non è il momento di fare i timidi o i complicati. Sei tornato a essere quel tipo di energia che non rincorre gli altri, ma li attira. E, francamente, dopo un po’ di sottotono, era anche ora.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Provate a dire qualcosa e cade nel vuoto. Rilanciate, spiegate meglio… ma niente. È come se parlaste con l’audio spento e ve ne accorgeste sempre un secondo dopo. Questa cosa vi dà fastidio più del previsto. Perché voi vivete di scambi e quando non tornano indietro vi sentite un po’… scollegati. Allora fate anche un po' gli offesi. Riducete le parole, alzate le antenne e osservate chi davvero vi segue. Perché se proprio dovete essere ignorati… almeno scegliete da chi.

Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con una strana miscela di coraggio e tenerezza che, sorprendentemente, funziona, hai capito che aspettare ancora non ti protegge, ma ti blocca. E allora inizi a esporti, magari con quella tua aria un po’ vulnerabile che però, guarda caso, adesso conquista invece di farti arretrare. Le emozioni non sono più un campo minato, ma diventano terreno fertile. E tu, invece di camminarci in punta di piedi, inizi a piantarci qualcosa e proprio questo diventa il tuo atto più audace.

Voto 7/8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana in cui il mondo non gira esattamente attorno a te, Mr Lion. Lo so, il tuo ego ne soffre e tu ti senti come se fossi costretto a ridimensionarti un po’. E questo ti innervosisce, perché sei abituato al riscontro immediato, al “wow” che risuona di sottofondo. Qui invece c’è gente che prende tempo e non si impressiona. Che maleducazione, penserai, ma sappiamo bene, sia tu che io che non è così. Non cercare per forza applausi anche là dove si distribuiscono solo sopracciglia alzate.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Siete ancora un po’ dentro quella nebbietta mentale delle scorse settimane, però, sorpresa, intorno a voi c’è gente che vi guarda come se aveste molto più senso di quanto pensiate. E questa cosa vi spiazza. Perché voi siete lì a revisionare tutto, anche l’aria che respirate e invece arriva qualcuno con un sorriso, una parola, un gesto semplice… e vi smonta il sistema. La confusione non sparisce, sia chiaro, però diventa più morbida e meno ostile. E voi, tra un dubbio e l’altro, iniziate a lasciarvi voler bene senza fare troppe verifiche. Che per voi è praticamente un atto rivoluzionario.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

OK, ora sì: cambia la musica. Dopo un po’ di prove stonate, tornate a riconoscere la vostra voce e soprattutto a farla piacere agli altri, che non è proprio un dettaglio. Vi rimettete addosso la vostra eleganza naturale e tornate anche a dispensare consigli azzeccati, battute giuste, quel vostro modo di far sentire chi avete davanti leggermente migliore. Più centrati, più luminosi, più voi. Insomma, Bilancia: meno fatica e più effetto. E finalmente, aggiungo io!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Cambio di scena un po’ repentino, caro Scorpione, perché mentre pensavi di avere tutta la partita sotto controllo, ti ritrovi improvvisamente a bordo campo. Non è il massimo per uno stratega come te. Non allarmarti, però, perché anche se non puoi sedurre tutti (d’altronde non sei un campione di calore questa settimana!), rimani molto abile nel convincere le persone. E lì resti imbattibile. Hai quella lucidità un filo spietata che fa dire agli altri “ok, faccio come dici tu” e sappiamo benissimo che non è cosa da poco.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La testa corre, analizza, rielabora e più pensi, più trovi dettagli che non ti piacciono su tutto ciò che ti circonda. E la cosa peggiore è che non riesci nemmeno a liquidare questa cosa con un “vabbè, chissenefrega”, come fai di solito. Ti incarti, rimugini, ti dai quasi fastidio da solo. Ogni tanto ti viene da sospirare e lasciare che le cose scorrano da sole e sorprendentemente funziona meglio di quanto immagini. E se non sai cosa dire, silenzio strategico. Che per te è tipo meditazione avanzata.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente qualcuno fischia la pausa e ti accorgi di quanto eri teso in campo. Non lo avresti mai ammesso, ovviamente, ma adesso invece ti concedi qualcosa per te rivoluzionario: mollare la presa. Non tutta, eh, giusto quel tanto che basta per ricordarti che non devi portare il mondo sulle spalle ogni singolo giorno. E tra una difesa che si abbassa e una carezza che arriva, scopri che non crolla niente. Anzi, puoi respirare meglio a pieni polmoni.

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana hai deciso di risvegliarti in modalità "Project Manager della vita altrui". Stai elargendo direttive, tracciando rotte e prendendo decisioni manco foste l'unico con la mappa in mano in un mondo di turisti smarriti. Intendiamoci: le tue idee sono geniali, il problema è che le comunichi con l'empatia di un aggiornamento software obbligatorio alle tre di notte. Intorno a te la gente non si sente guidata, si sente sotto interrogatorio. Rilassati un po’.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Settimana di sguardi, attenzioni, inviti velati (o nemmeno troppo). Sembra che vi abbiano acceso un riflettore addosso, e voi, tra un sorriso e l’altro, fate finta di niente. E mentre tutti notano la vostra luce, voi tenete ben stretti i vostri obiettivi, senza perdere un colpo. Il punto è che questo fascino non serve solo a collezionare consensi. Può diventare leva per ottenere qualcosa di più importante. Quindi sì, incantate pure, ma mentre lo fate, portate avanti anche quello che vi sta davvero a cuore.

Voto 8/9