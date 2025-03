video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo 2025: Bilancia e Capricorno in stallo Nell'oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo, Mercurio entra in Ariete portando a una comunicazione più diretta, mentre Venere retrograda, sempre in Ariete, invita a riflettere sui legami. Periodo di trasformazioni per Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno.

La settimana che va dal 3 al 9 marzo 2025, vede Mercurio entrare nel segno dell’Ariete lunedì, iniziando un transito che stimola una mente rapida e propositiva, comunicazioni più veloci e dirette, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), ma anche per Gemelli e Acquario. Mercoledì, il sestile tra Mercurio e Plutone favorisce riflessioni profonde e trasformazioni nel modo di pensare e comunicare, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Venere in Ariete ha appena iniziato la retrogradazione e porta alla luce dinamiche affettive da rivedere, specialmente per i segni cardinali. Sabato, il trigono tra il Sole in Pesci e Marte in Cancro regala un’energia di supporto emotivo, favorendo l’intuizione e l’azione consapevole. Questo aspetto porta soprattutto i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) a trovare l’equilibrio tra azione e sensibilità, riuscendo a esprimere i propri desideri con maggiore determinazione.

Oroscopo settimanale 3-9 marzo 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

"Se hai tra le mani un cuore, tu tienilo in alto", canta Massimo Ranieri nel suo brano sanremese. Questa settimana, caro Ariete, l'universo ti invita a fare proprio questo: custodire con cura le tue emozioni e quelle altrui. Con Mercurio che entra nel tuo segno lunedì, la tua mente sarà una fucina di idee brillanti, pronta a illuminare nuovi percorsi. Hai anche Venere a favore, seppur retrograda, quindi non temere se alcuni sentimenti sembrano tornare dal passato o chiederti una seconda possibilità. Forse è solo il momento giusto per capirli davvero. Marte in quadratura potrebbe aggiungere un pizzico di pepe alle tue giornate, ma ricorda: anche il peperoncino, se dosato bene, rende tutto più saporito. Nel weekend, con la Luna dispettosa, potresti sentirti un po' come una barca in balia delle onde; trova il tuo porto sicuro nelle piccole gioie quotidiane. Sii audace, ma anche tenero: è il mix perfetto per navigare questa settimana.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, caro Toro, il mondo sembra avere un passo un po' più veloce del tuo, e questo ti fa sentire un po’ fuori posto. La stabilità che solitamente cerchi potrebbe sembrare un miraggio, come un oggetto che si allontana ogni volta che tenti di afferrarlo. Un po' di malinconia si fa strada, portandoti a guardare alle cose che sono cambiate o a quelle che non si sono ancora risolte e il tutto sembra pesare più del solito. La tua calma naturale potrebbe essere messa alla prova dai piccoli scossoni quotidiani che non riesci a gestire come vorresti. Nonostante qualche incertezza però, grazie a un Marte favorevole, c’è un impulso che ti aiuterà a rialzarti e a riprendere il controllo della tua vita, seppur con un passo più riflessivo.

Voto 6 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana, cari Gemelli, l’universo vi invita a fare ordine tra pensieri ed emozioni, ma sappiamo bene che voi preferite il disordine creativo alla noia del rigore. Con il Sole in Pesci in quadratura, potreste sentirvi un po’ confusi o forse solo più inclini a giocare con le verità, a mischiare le carte sul tavolo per vedere cosa succede. Ma attenzione: Mercurio in Ariete, vostro complice perfetto, vi darà la prontezza per cogliere ogni opportunità al volo, specie mercoledì, quando un dialogo con Plutone potrebbe svelare segreti inaspettati. Venere retrograda potrebbe riportarvi a qualche vecchia fiamma, ma questa volta siete voi a decidere se rimettere le mani nel fuoco o spegnere del tutto la brace. La Luna nel vostro segno a metà settimana vi regala fascino e una lingua affilata: usatela con astuzia.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai come un fiore che si piega al vento, ma mai si spezza, in questi giorni, caro Cancro. Senti che le energie ti sostengono, anche se alcune cose sembrano ancora sfuggire di mano. C'è un equilibrio sottile tra l'azione e la riflessione, e forse ti sorprenderai a guardare oltre ciò che è immediatamente visibile. Sabato potresti avvertire una spinta che ti invita ad agire con determinazione, ma ricorda sempre che a volte è il silenzio a parlare più forte di mille parole. Nel weekend la Luna nel tuo segno ti guiderà come una luce morbida ma costante, illuminando la strada giusta, offrendoti una piccola tregua, un respiro profondo, un momento per te. E, come canta Bresh nella sua La tana del granchio: ”Non c'è fretta, prendi il tempo che vuoi”, lascia che in questa settimana, il tempo lavori per te.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana sei come qualcuno che ha finalmente trovato il filtro giusto per le sue foto: tutto risplende, tutto convince, tutto attira “cuoricini”. Mercurio in bell’aspetto affina le parole, le battute, persino le risposte ai messaggi lasciati in sospeso. Mercoledì potresti lanciare un’idea che colpisce nel segno, una di quelle che fanno dire (agli altri) “ma come ho fatto a non pensarci prima?”. Venere, dalla sua posizione, ti regala fascino naturale facendoti trovare al centro dell’attenzione senza nemmeno volerlo davvero (o forse sì?). Il carisma, caro Leone, non si compra, tu ce l’hai e basta e questa settimana se ne accorgeranno tutti. Anche chi di solito non ti guarda troppo, anche chi credeva di averti capito già. Spoiler: si sbagliava.

Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quando entri in una stanza e per un attimo ti chiedi cosa stessi cercando? Oppure quando inizi a raccontare qualcosa e nel frattempo la mente ha già preso una deviazione? Questa settimana l’aria è un po’ quella: tanti stimoli, mille idee che si rincorrono, qualche dettaglio che sfugge. Ma invece di incaponirti a rimettere tutto in ordine, perché non sfruttare questa corrente vivace? Marte ti spinge avanti con la grinta di chi non aspetta il momento perfetto, ma lo crea. Hai un’intuizione? Seguila. Un’occasione all’orizzonte? Prendila al volo. E se sabato senti il bisogno di dire qualcosa senza troppi filtri, fallo pure, basta che sia una verità che ti appartiene davvero. Perché questa settimana non è il tempo delle esitazioni, ma delle mosse decise.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti come se stessi cercando di parlare in un posto affollato, dove nessuno ti ascolta davvero. Le parole sembrano non arrivare, le conversazioni non si svolgono nel modo che speravi e ti senti anche un po’ a corto di energia. È come se tutto fosse un po’ più difficile del solito, ma questo non vuol dire che tu debba forzare le cose. Un piccolo cambiamento, un gesto inaspettato, e le cose potrebbero cambiare un po’. L'importante è non perdere di vista il fatto che, anche nei momenti di stallo, c'è sempre un'opportunità per riprendere fiato e poi ripartire con una nuova prospettiva. E chissà, magari proprio quella pausa sarà il primo step per fare spazio a qualcosa di nuovo.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La settimana inizia un po' in sordina, con la Luna in Toro che sembra rallentarti un po’, ma da un inizio lento e un po' sonnolento, improvvisamente la scena si riempie di energia e passione. L’energia cresce, le emozioni esplodono. Sabato, quando il Sole e Marte si troveranno in perfetta sintonia, l’adrenalina scorrerà a fiumi e ogni tuo desiderio prenderà il sopravvento. La Luna in Cancro renderà ogni interazione più intima, ogni sguardo più carico di promesse. Sentirai una fiamma che non potrà essere spenta. Le emozioni ardono e tu sei pronto a viverle senza freni. Dimentica la timidezza, il mondo è tuo.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

"L'amore è un gioco d'azzardo, ma io non so bluffare”, canta Noemi nella canzone che ha presentato a Sanremo. E tu non sai bluffare, perché in questo momento è impossibile nascondere quello che provi. Le emozioni sono sincere, anche se non sempre arrivano agli altri nel modo in cui vorresti. Ma questo non significa che tu debba trattenerti. A volte basta smettere di preoccuparsi troppo delle reazioni altrui e lasciare che le parole seguano il cuore. E chissà, magari proprio quella sincerità sarà la tua carta vincente. Dopotutto, il rischio più grande non è quello di essere fraintesi, ma di non permettere mai a nessuno di vedere chi sei davvero.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

“Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro.” Lucio Corsi canta parole che risuonano con il tuo stato d’animo, Capricorno. Non è che tu abbia mai perso la strada, è solo che a volte sembra che il tempo e le situazioni ti scivolino tra le dita, come se le cose non andassero proprio come vorresti. C’è qualcosa che ti frena, d’altronde Mercurio, Venere e Marte sembrano aver creato un fan club che ti si oppone. Il risultato è una settimana un po’ pesante, con il tuo solito passo deciso che si fa più incerto. Nel weekend ci si mette anche la Luna in Cancro a creare sollecitazioni emotive che sembrano rimbalzare da tutte le parti, senza darti tregua. Non è il momento di fare scelte affrettate, il caos emotivo non è un buon consigliere.

Voto 5 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Francesca Michielin canta: ”Abbiamo portato il fango in paradiso, ma i nostri sogni brillano ancora”. Non è sempre facile, lo sai. Ci sono momenti in cui il cammino sembra portarci lontano dai nostri ideali, dove il fango sembra prendere il posto del cielo azzurro che avevamo immaginato. Eppure, anche nei momenti più difficili, c’è qualcosa che non può essere intaccato: i tuoi sogni, che devono continuare a brillare, a farti guardare oltre l’apparenza, a spingerti verso nuovi orizzonti. Le tue idee stanno evolvendo, prendendo una forma che non ti aspettavi. Quella che sembrava una battuta d’arresto potrebbe rivelarsi la chiave di volta per un futuro diverso, più autentico, senza senza paura. Perché ogni passo, anche quello più difficile, ti avvicina alla versione migliore di te stesso.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi trovate al centro di un periodo che richiede prudenza e strategia. L’entusiasmo potrebbe spingervi a dare tutto subito, ma ora non è il momento di bruciare le tappe. È piuttosto tempo di dosare le energie, di usare la vostra saggezza e la vostra naturale intuizione per affrontare le sfide in modo più scaltro e consapevole. Non abbiate fretta, prendetevi il tempo necessario per costruire la vostra base solida, come un giardiniere che semina con cura, nutrendo il terreno per vedere crescere piante robuste e rigogliose. Anche nelle relazioni, evitate di fare sforzi eccessivi: dedicatevi ai momenti di dolcezza e tranquillità, godendovi la compagnia senza forzare i ritmi. Questo è il periodo giusto per rallentare e creare le condizioni ideali per crescere con più solidità.

Voto 7