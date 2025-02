L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2025: Gemelli e Acquario brillanti e audaci

video suggerito

La settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2025, vede Mercurio in Acquario formare un trigono con Giove in Gemelli lunedì, portando un clima di scambio intellettuale e opportunità di crescita personale. Sarà una giornata perfetta per far fiorire nuove idee, chiarire situazioni e comunicare con entusiasmo, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche per Ariete e Sagittario. Venere entrerà nel segno di fuoco dell’Ariete martedì e porterà un’ondata di energia fresca e impetuosa nelle dinamiche affettive. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche Acquario e Bilancia, si sentiranno più spinti ad agire, esprimendo i loro desideri in modo diretto.

Lo stesso giorno, Giove in Gemelli riprenderà il moto diretto, dando nuova spinta alle idee e alle comunicazioni, specialmente per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e per il Leone e l’Ariete. Venerdì, l’aspetto di sestile che Venere farà con Plutone, stimolerà profonde trasformazioni nelle relazioni: sarà un’opportunità per allineare le proprie esigenze più autentiche, favorendo una rielaborazione dei legami. Sempre venerdì, Nettuno in Pesci si congiungerà al Nodo Nord, invitando a seguire il flusso dell'intuizione e a dare spazio ai sogni. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) saranno quelli più toccati da questo transito e potrebbero sentirsi particolarmente ispirati a connettersi con la loro essenza più profonda. Sabato il Sole in Acquario formerà un sestile con Chirone, offrendo una finestra di opportunità per guarire vecchie ferite emotive e migliorare la propria autostima. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche Ariete e Sagittario, potrebbero vivere esperienze di liberazione, mentre domenica, con il Sole congiunto a Mercurio, la loro chiarezza mentale potrebbe essere amplificata, individuando un momento perfetto per fare progetti e scambiarsi idee con gli altri. Conclude la settimana Marte retrogrado in Cancro che domenica sarà trigono a Saturno in Pesci, favorendo una revisione delle azioni passate in vista di un futuro più stabile. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche Toro e Vergine, potrebbero trovare forza nella pazienza, rivedendo e perfezionando i loro obiettivi.

Oroscopo settimanale 3-9 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni segno per segno e l'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 3 febbraio a domenica 9 febbraio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana potresti sentirti come uno fra i favoriti del prossimo Festival di Sanremo. Con Venere che entra nel tuo segno, il tuo fascino è focoso e tutto il mondo sembra pendere dalle tue labbra, soprattutto se sei della prima decade. Sei brillante, magnetico e le relazioni con gli altri si accendono di una luce speciale, proprio come i riflettori che si accenderanno sull’Ariston. Occhio però a Marte in quadratura: evita scenate da backstage troppo infuocate, perché basta una parola di troppo per creare il dramma perfetto. Venerdì l'armonia tra Venere e Plutone potrebbe portare colpi di scena intensi, degni di un duetto vincente che trasforma emozioni grezze in qualcosa di memorabile. Sei il protagonista ma anche lo stratega del tuo show: vai e incanta!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana potresti sentirti come se fossi alla ricerca di un posto tranquillo in una sagra rumorosa: tutto sembra attirare la tua attenzione, ma tu vorresti solo una coperta, una tisana e Netflix. Rallenta, prenditi una pausa strategica e ricarica le batterie. Le richieste esterne non mancheranno, ma con Marte dalla tua parte hai gli strumenti per rispondere senza perdere la calma. Domenica, poi, con l’alleanza tra Marte e Saturno, potresti trovare soluzioni pratiche per quei piccoli grattacapi che ti hanno infastidito. Se il mondo ti sembra caotico, ricordati che a volte lasciare che il caos danzi da solo è il miglior modo per mantenere l’equilibrio.

Voto 6 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete presente quella sensazione di vento fresco sul viso mentre pedalate in campagna in bicicletta? Ecco, questa settimana ha proprio quel sapore per voi: libertà, leggerezza e un pizzico di audacia. Le idee scivolano veloci, le conversazioni si intrecciano con naturalezza e gli incontri si tingono di curiosità. È il momento di dire sì a nuove prospettive, di buttarvi in progetti che stimolano il vostro ingegno e di lasciare che il vostro charme faccia il resto. Giovedì e venerdì, con l'energia al massimo brillare sarà inevitabile. Anche l’amore, o qualcosa che gli somiglia, potrebbe sorprenderti dove meno te lo aspetti, con un’intensità che sa di novità. Ma non dimenticare ogni tanto anche di rallentare, perché i tempi lenti servono per godersi meglio il panorama.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere è un po’ fastidiosa questa settimana, soprattutto per i nati la prima decade. Ti guardi allo specchio e ti chiedi se stai dando troppo o troppo poco, se le emozioni che condividi vengono davvero capite. Venerdì, però, qualcosa di profondo potrebbe scuoterti: vecchie questioni o dubbi mai risolti potrebbero riaffiorare, come se Plutone stuzzicando Venere dal suo angolo nascosto, volesse testare la tua solidità emotiva. Ti sentirai forse diviso tra il desiderio di proteggerti e la voglia di lasciarti andare, senza sapere bene da che parte stare. Per fortuna Marte alleato a Saturno domenica ti ricorda che hai la forza di reagire e anche la Luna nel tuo segno nel weekend ti darà il coraggio di farlo: sentirai tutto più amplificato, ma anche più autentico, come una radio che finalmente prende il segnale giusto dopo aver cercato per un po' la frequenza.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sole e Mercurio in opposizione mettono a fuoco alcune dinamiche che ti toccano personalmente, ti spingono a rivedere le tue posizioni e a mettere in discussione le tue certezze. È come se la tua solita brillantezza venisse messa in ombra da un’intensa analisi facendoti perdere il filo del discorso. Ma c’è Venere in Ariete che, come un raggio di sole, sa come risvegliare la tua energia più spontanea. Ti sprona a tornare alla tua natura, a essere autentico, a cercare la bellezza in ogni momento, senza troppi fronzoli. Ti invita a vivere l’amore in modo diretto, senza mediazioni, un po’ come un fuoco che arde senza paura di bruciare, soprattutto se sei della prima decade. E questo, caro Leone, ti fa tornare a risplendere, a trovare la tua forza nel confronto diretto e nella passione che non ha paura di emergere.

Voto 6 + + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Settimana che inizia tranquilla senza troppi scossoni fino a giovedì, quando la Luna storta potrebbe far insinuare un po’ di caos nella tua quotidianità facendo magari andare le cose in direzioni che non avevi previsto e generando in te un po’ di confusione. Non preoccuparti, la situazione si sistemerà presto. Domenica avrai la determinazione di una macchina da guerra capace di spostare montagne o almeno di riordinare casa in un batter d’occhio. In ogni caso questo weekend sarà perfetto per fare un po’ di ordine con grinta e senza perdere il sorriso grazie anche a una Luna in Cancro che ti farà sentire più in sintonia con te stesso e con le tue emozioni.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il cielo ti regala qualche momento di brillantezza mentale grazie a Sole e Mercurio congiunti, ma con Venere in Ariete che ti si oppone potresti sentirti divisa tra il desiderio di andare avanti e la necessità di riflettere su ciò che davvero ti rende felice. La Luna, un po' capricciosa sia in apertura sia in chiusura di settimana, non aiuterà a sistemare le cose, anzi genererà ancora più confusione. Ma niente paura, venerdì potrebbe arrivare una svolta, con una nuova consapevolezza che ti spinge a fare chiarezza nelle relazioni e domenica, anche in caso di tensioni, avrai la forza di rimettere in ordine le cose. Una settimana da affrontare con pazienza, ma anche con la sicurezza che potrai essere in grado di portare a termine tutto ciò che ti sta a cuore.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le cose potrebbero sembrare un po' in salita questa settimana, come quando stai cercando di scattare una foto ma il tuo soggetto è posizionato proprio controluce. La confusione è nell’aria, tutto è nebuloso e non è il momento migliore per prendere decisioni fulminanti. La Luna in Toro di martedì e mercoledì ti fa percepire ogni piccolo squilibrio nelle relazioni, ti sembra che anche lì tutto sia fuori sincrono. Ma non è il momento di farti scoraggiare, anzi. C’è sempre Marte dalla tua parte che ti dona determinazione e, quando domenica si coalizzerà con Saturno, scoprirai di avere la forza di risolvere anche i nodi più complicati. La Luna in Cancro del weekend ti aiuterà a ritrovare un po' di serenità: quando smetti di cercare, di forzare la situazione, l'energia giusta tende ad arrivare.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana le tue idee si allineano come per magia, grazie al Sole e Mercurio che ti fanno vedere chiaramente la direzione da prendere. Hai la mente acuta, come un’antenna che riceve solo i segnali giusti. Poi c’è Venere appena entrata in Ariete che ti rende un po' più audace nelle relazioni, forse più diretto del solito, soprattutto se sei della prima decade. Non hai paura di mostrarti senza fronzoli. L’incontro con te stesso e con gli altri avverrà a un livello profondo, come una connessione che va oltre le parole e le apparenze. Il cuore sarà la tuo bussola e seguendo la sua direzione troverai un cammino più autentico e soddisfacente.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Settimana intensa, amico Capricorno. Marte in opposizione ti fa sentire come se stessi correndo controvento, con un'energia che non si allinea perfettamente alla tua voglia di agire. Anche se la determinazione non ti manca, ogni passo avanti sembra essere frenato da qualche invisibile ostacolo, è come se ti fosse chiesto di rallentare un po’ più del previsto. Da martedì, poi, la quadratura di Venere aggiunge pepe alle tue relazioni, facendoti sentire in bilico tra quello che desideri e quello che puoi effettivamente ottenere, soprattutto se sei della prima decade. E ci si mette anche la Luna che, a inizio e fine settimana, amplifica la sensazione di sospensione, come se ti trovassi su un’altalena, in attesa del momento giusto per scendere.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come un surfista che trova l'onda perfetta a Byron Bay: l'energia che ti arriva dal cielo è fluida e potente. Venere che entra in Ariete ti regala una ventata di freschezza nelle relazioni, soprattutto se sei della prima decade, un vento che ti spinge con dolcezza ma con una determinazione che ti permette di andare lontano. Sole e Mercurio chiacchierano con Chirone, donandoti la possibilità di guarire vecchie ferite con la stessa grazia con cui un restauratore ripara una tela rovinata: rendendo le cicatrici parti integranti del nuovo capolavoro. Questi giorni sono il momento perfetto per fare chiarezza nei tuoi pensieri e nelle relazioni con le altre persone, come se un velo venisse tolto e tu finalmente potessi vedere nitidamente il percorso da percorrere.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari amici dei Pesci, settimana che scivola via piuttosto liscia fino a venerdì, quando vi sentirete come se il destino vi stesse parlando, come se una porta invisibile si aprisse verso un futuro più chiaro e sincero. È il momento di seguire quei sogni che sembravano sfuggire, è il momento di fare il passo che vi porta verso una nuova consapevolezza. Domenica Marte e Saturno lavorano insieme per darvi quella grinta necessaria a trasformare le vostre visioni in azioni concrete. Anche la Luna in Cancro del fine settimana vi abbraccia con un'energia morbida ma potente, dandovi la forza di fare scelte importanti senza paura. L'unione di queste influenze vi dà la sensazione di essere finalmente in armonia con il flusso della vita, come se stesse nuotando in acque calme dopo una tempesta.

Voto 7/8