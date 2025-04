video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025: Ariete e Leone pieni di passione Nell'oroscopo della settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2025, Venere entra in Ariete portando nuova vitalità nei rapporti e Plutone in Acquario, di nuovo retrogrado, invita a rivedere alcune dinamiche.

Nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025, lunedì si avverte ancora l’eco della Luna Nuova in Toro della sera precedente, un’influenza fertile che invita a seminare con lentezza e intenzione, specie per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), che potranno iniziare a costruire su basi più solide. Mercoledì, Venere lascia il segno sognante dei Pesci per entrare in Ariete, accendendo la scintilla del desiderio e portando una nuova vitalità nelle relazioni: il bisogno di amare con slancio e spontaneità sarà particolarmente sentito dai segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche da Gemelli e Acquario, che potrebbero ritrovarsi protagonisti di nuovi inizi passionali.

Venerdì Venere si congiunge a Nettuno: l’amore può trasformarsi in una ricerca di idealismo e passione per i segni di fuoco, ma potrebbe farsi visione, o diventare miraggio, per i restanti segni cardinali (Cancro, Bilancia, Capricorno), che dovranno fare attenzione a non farsi travolgere dalle illusioni. Domenica Plutone in Acquario inizia la sua retrogradazione, aprendo un periodo di introspezione sui temi della trasformazione e della libertà individuale, con particolare impatto per la prima decade dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), che sarà chiamata a rivedere dinamiche profonde legate al controllo e alla responsabilità.

Oroscopo settimanale 28 aprile – 4 maggio 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei come il ponte di Brooklyn quando al tramonto il suo colore si scalda: tutti ti guardano, qualcuno ti attraversa col cuore in gola, altri restano fermi ad ammirarti da lontano. Da mercoledì Venere si piazza nel tuo segno e tu diventi un mix di fascino e desideri che non fanno sconti e venerdì, quando si stringerà a Nettuno, potresti finire in un abbraccio che sa di sogno, ma con la temperatura di un incendio, soprattutto se sei nato nei primissimi giorni del segno. L’amore ti accende a fuoco vivo, come piace a te. Se senti l’impulso di dire qualcosa, fare, baciare, andare: fallo. Senza troppi giri di parole, come solo un Ariete sa fare quando ha il cuore in fiamme.

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai presente Central Park in primavera: sembra quieto ma sotto la superficie ogni ramo freme e ogni scoiattolo è pronto allo scatto. Tu invece no. Tu vorresti restare seduto su una panchina con lo sguardo perso nel laghetto, lasciando che il mondo ti giri intorno senza toccarti. Ma Marte ti punzecchia come un passante impaziente che ti chiede indicazioni in una lingua che non parli. E Venere, entrando nel segno dell'Ariete, taglia corto: niente fronzoli, niente languori. Come una giornata limpida, ma senza musica di strada manca qualcosa che ti faccia vibrare. Coltiva allora il tuo silenzio, troverai comunque la tua verità.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana da rooftop a Manhattan: luci che si accendono, musica in sottofondo, conversazioni brillanti, vento tra i capelli e un panorama che vi fa sentire esattamente dove dovete essere. Con la Luna nel segno nella prima parte della settimana e tutti i pianeti veloci che vi strizzano l’occhio, vi basta poco per risalire in quota: una frase giusta, un invito all’ultimo minuto, una scintilla scambiata tra sconosciuti. Venerdì potrebbe essere una di quelle serate in cui qualcosa vibra nell’aria e vi fa venire voglia di ballare anche da soli, ma credo che da soli non lo sarete affatto! Nel weekend ancora luce verde per divertirvi, decidere qualcosa al volo, partire senza programma e tornare con una storia in più. Questa settimana siete proprio come un brindisi sul tetto di un grattacielo: effervescenti, eleganti, un po’ pazzi e memorabili.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È come se stessi lì, immobile, davanti a quel quadro al MET, il “Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich. Anche tu, in fondo, ti senti così: dentro una scena sospesa, con pensieri che sfuggono come vapore ed emozioni che cambiano forma appena provi a definirle. Il Sole in buon aspetto ti tiene per mano e ti ricorda chi sei, ma non è la settimana giusta per capirci tutto. Goditi la Luna nel tuo segno, giovedì e venerdì, perché poi nel weekend l'insoddisfazione crescerà, facendoti sentire sempre un passo dietro a ciò che desideri veramente o non soddisfatto anche dopo aver ottenuto ciò che cercavi.

Voto 6 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti ci vedi, vero? In mezzo a Times Square, luci che pulsano, maxi schermi che proiettano il tuo nome e tu al centro, come se il mondo stesse aspettando solo la tua prossima scena. C’è energia, fuoco, voglia di fare tutto subito, ma ogni tanto ti sfiora quel pensiero: "Sto brillando o mi sto solo consumando?" Tranquillo, è solo il Sole in Toro che prova a frenarti, ma tu hai spalle larghe e un carisma che resiste anche alle giornate con meno smalto. Verso il weekend le luci diventano ancora più calde, la Luna ti tocca e tu ritrovi la tua parte più vera, quella che anche senza effetti speciali è in grado di lasciare il segno.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente la New York Public Library? Grande, silenziosa, piena di fascino e segreti tra gli scaffali. Ecco, tu sei un po’ così a inizio settimana: in ascolto, concentrato, elegante, con la Luna Nuova che ancora ti risuona dentro come una frase sottolineata a matita. È quel tipo di silenzio produttivo, in cui ogni pensiero trova il suo posto e ogni dettaglio diventa un indizio prezioso per capire la direzione futura. E poi finalmente, mercoledì, l’opposizione di Venere se ne va. Come quando una nuvola si sposta e la luce torna a filtrare tra le finestre alte della sala di lettura: respiri meglio, ti senti più libero e persino le questioni di cuore smettono di sembrarti un sudoku emotivo.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei come dentro la Grand Central Terminal, la famosa stazione dei treni della Grande Mela, all’ora di punta: gente che si muove veloce, treni che partono, indicazioni che sembrano contraddirsi e tu lì in mezzo senza una direzione precisa. Con Mercurio e Venere in opposizione, parole ed emozioni possono diventare un labirinto intricato e faticoso. L'amore? Un saluto sfuggente tra due binari. I pensieri? Valigie che non sai bene se sono tue o di chi ti sta accanto. Almeno Marte è con te e non ti fa restare bloccato sotto il tabellone delle partenze. Anche se non capisci tutto e ti senti fuori luogo, continua a camminare.

Voto 6 – –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana è come mettersi in fila da Katz’s Delicatessen: sai che lì dentro ti aspetta il miglior pastrami di New York, che puoi sederti dove Meg Ryan ha simulato la famosa scena in Harry ti presento Sally, ma intanto lì fuori c’è da pazientare, prima di poter entrare. Gente che si lamenta, altri che ti superano e tu che stringi i denti e resisti, ma in realtà maledici tutti. Con il Sole in opposizione, Marte in quadratura e una Luna che, a inizio e fine settimana, sembra più distratta che solidale non aspettarti grandi slanci dall’Universo. Resta in fila, tieni a bada i nervi e non mollare. Anche le file più snervanti prima o poi finiscono e, quando sarà il tuo turno, non avrai dubbi su cosa ordinare.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti basta un’idea, una sensazione, una mezza frase detta bene e sei già sospeso nel cielo come il Roosevelt Island Tramway, la funivia di New York che lascia la città sotto i piedi, porta lo sguardo in avanti e ti dà quella strana sicurezza che ti guida anche quando non sai esattamente dove stai andando. Mercurio ti accende l’intuito, Venere ti stuzzica, specie se sei della prima decade, e Marte ti incendia i desideri: pensi, agisci, ami… e non solo in senso poetico. Dici cose un po’ proibite con voce suadente, crei situazioni che scivolano facilmente verso il “vediamoci da soli” e se ti guardano due volte, hai già tolto loro ogni difesa. Questa settimana ti basta un desiderio ben mirato per far centro… e magari far tremare anche un letto con vista skyline.

Voto 7/8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei su quel battello che va verso la Statua della Libertà. Bello il panorama, bellissimo. Ma intorno è un frastuono di voci, persone che si muovono scomposte, spintoni per il selfie migliore. Vorresti solo un angolo tranquillo per guardare Lady Liberty e invece devi fare i conti con chi ti parla addosso, chi ti mette fretta, chi si mette di mezzo in maniera un po’ invadente. Mercurio e Venere in Ariete agitano le acque, ti mettono sotto pressione e ti tolgono un po’ del tuo smalto. E anche se vorresti rispondere con classe, il rischio di innervosirsi c’è. Per fortuna il Sole in Toro è come un’isola stabile dentro di te: ti riporta alla concretezza e alla calma. Fai rotta verso quello e ricordati che anche la Statua della Libertà, per quanto circondata dal caos, se ne sta ferma e dritta, fiaccola in mano e sguardo fisso all’orizzonte.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Coney Island, con il suo fascino vintage e un po’ sghembo, sarebbe la scenografia perfetta per questa tua settimana. Un misto di nostalgia e frenesia, tra suoni retrò e insegne al neon mezze spente. Il Sole in Toro, ostinato e un po’ pesante, è come quella giostra che va troppo piano mentre tu vorresti solo correre, e Mercurio e Venere in Ariete sono invece quelle forze che ti spingono verso il rollercoaster: salite improvvise, discese fulminee, l’adrenalina che sale e la voglia di sentire il vento in faccia. È una danza tra il bisogno di concretezza e quello di lanciarti in avanti senza pensarci troppo. Poi c’è lui, Marte sempre opposto, che gira come una ruota panoramica impazzita. E tu, naturalmente, ci sei già salito. Volevi vedere tutto dall’alto, ma ti sei ritrovato con i nervi scoperti. Ogni giro alimenta l’insofferenza, ogni strattone ti fa sbottare. Ma sai che qual è il bello? Puoi decidere di non salirci più e utilizzare ciò che hai imparato lassù per riconoscere il momento giusto per lasciar girare le cose senza farti trascinare.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra settimana ha il sapore di certe mattine a New York quando ancora tutto tace e si cammina tra le strade vuote del West Village, con il cielo che si fa chiaro appena prima che il mondo si svegli davvero. Il Sole in Toro vi accompagna con un passo tranquillo, ma dentro di voi c’è altro: pensieri che scorrono silenziosi come acqua nei tubi, intuizioni che si accendono nel dormiveglia, desideri che parlano una lingua segreta. Mercurio e Venere vi spingono verso la soglia tra quello che sentite e quello che non riuscite a dire. C’è qualcosa che si muove nelle profondità, lasciatevi guidare da queste forze.

Voto 7