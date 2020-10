Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre 2020 troveremo diversi pianeti retrogradi. Principalmente ci concentreremo sulla retro gradazione di Marte e mercurio: come dire che le indecisioni sono all'ordine del giorno e che ogni ogni presa di posizione sarà dibattuta più e più volte prima di tutto dentro la nostra stessa testolina.

Oroscopo settimanale 26 ottobre – 1 novembre: le previsioni segno per segno

Le grandi novità nell'oroscopo della settimana saranno lo spostamento di Venere, pianeta dell'amore e della bellezza, dal segno della Vergine e quello della Bilancia: in tutti i casi avremo a che fare con una femminilità perfezionista e con un'etica davvero forte. Potremo contare su un senso civico sviluppato? Speriamo proprio di si!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo pure che tutto questo sex appeal sta diventando decisamente incontenibile: praticamente occhieggi anche al benzinaio e ruggisci come una panterona persino davanti al maestro di judo di tuo figlio piccolo. Sarà bene tenerti a bada soprattutto nella seconda metà della settimana quando Venere entrerà in opposizione: che cosa potrà succedere? Probabilmente che per farti scattare basterà molto meno di un alibi. Hai i canini vogliosi come quelli di Dracula.

Voto 7 e mezzo per la sensualità ma adesso copriti che fa freddo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Avresti davvero bisogno di una guida caro il mio amico Toro, e non intendo una guida turistica o una guida del telefono ma proprio una guida spirituale. Anzi, quasi quasi fossi in te farei richiesta all'Assl della badante portando a sostegno il tuo stesso oroscopo! Se quanto ad amore e dolcezza sei davvero imbattibile e alla maratona di coccole hai il podio assicurato, in compenso quando si tratta di prendere una decisione ti siedi a gambe incrociate come una mucca (sacra) per le vie dell'India. Non c'è verso di schiodarti da lì.

Voto 6 e mezzo ma chiedi sempre consiglio mi raccomando!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Diciamo pure che questa Venere nel segno della vergine vi ha resi ancora un po' di più concentrati su voi stessi. C'è stato davvero poco spazio non soltanto per le coccole ma nemmeno per stare ad ascoltare gli amici che avevano bisogno di sfogarsi un po'. Spero almeno gli abbiate offerto una birra! Dalla fine di questa settimana le cose decisamente migliorano ma avrete qualche mancata risposta al telefono da farvi perdonare e soprattutto un tour di piedi stropicciati con altri piedi sotto la copertina da divano da recuperare.

Voto 6 e mezzo ma provate a non dire "io" per un'ora di seguito.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti davvero tutto il peso del mondo addosso, Cancro, per colpa di Marte che non ne vuole sapere di schiodarsi dalla quadratura. Anche farti la doccia insaponandoti per bene le orecchie sembra davvero un'impresa titanica e stai quasi pensando di mettere un annuncio per trovare qualcuno che lo faccia al posto tuo. Per fortuna, sei troppo pigro anche per mettere l'annuncio e ti ritroverai a brontolare per tutta la settimana dicendo che perdi un sacco di tempo per cose futili mentre potresti regalare al mondo perle di saggezza che da dopo Osho non si sono mai viste.

Voto 5 e mezzo ma voglio controllare le orecchie, come faceva la mamma!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Preparati ad ululare come un lupo mannaro nella notte di Halloween e preparati soprattutto ad avere tanta ma tanta voglia di litigare con chi ti sta intorno. Ci si pensi bene nel chiederti "dolcetto o scherzetto?". Certo, nessuno può negare il fatto che le streghette (come te) siano particolarmente sexy ma in questi giorni rischiamo tutti di essere infilati nel tuo pentolone delle pozioni magiche e dovremo ringraziare Giove se non ci ritroviamo con una coda da topolino. Quindi insomma Marte a favore ti toglie il senso del limite anche nell'esprimere il tuo disappunto.

Voto 6 scarso ma lascia stare la scopa dell'astrologa, ok??

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ti piaceva così tanto avere Venere nel segno! Goditela ancora per i primi giorni di questa settimana e anzi fai scorte di baci come fossero biscotti al cioccolato prima di un viaggio in treno. Ricordati che puoi essere dolce sorridente come la fata turchina anche dopo che Venere se ne sarà andata cioè da mercoledì in poi: Dovrai impegnarti solamente un pochino di più e soprattutto continuare ad allenarti al training della sfilata davanti allo specchio ogni mattina. Lo so, è una dura vita ma se vuoi continuare a piacerti la devi fare. Fa bene come fare gli addominali!

Voto 6 e mezzo se fai anche la piroetta nella sfilata!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se qualcuno dovesse sentire di lezioni di pazienza zen a domicilio te lo faccio subito sapere bilancia perché tu ne hai assolutamente bisogno e, ti dirò, in questo periodo sei quasi un caso disperato anche per il cocco del Dalai Lama. Il punto è che la tua indecisione già storica in questi giorni è diventata praticamente inscalfibile, in compenso odi tutti coloro che te lo fanno notare e soprattutto tutti coloro che ti chiedono di risolverla. E se tu volessi rimanere così, col piede in due scarpe? L'importante è che siano due stiletto!

Voto 5 e mezzo per prenderla sempre e comunque con filosofia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo sesto senso, Scorpionaccio mio adorato, è pari a quello di un prestigiatore o di un indovino: intuisci alla perfezione che cosa frulla nella testolina delle persone che ti stanno di fronte ancora prima che ce l'abbiano chiaro loro stessi e poi, strategico e qualche volta persino str***etto, agisci di conseguenza così che in fondo credano di aver fatto quello che desideravano fare mentre in realtà hanno fatto quello che desideravi tu. Diaboliko. Ah, questo vale anche per l'amore e soprattutto per il sesso. Ho detto tutto!

Voto 8 e mezzo ma non approfittarti della situazione altrimenti quelle leggende metropolitane sulla tua perfidia diventano vere.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso sì che si ricomincia a ragionare Sagittario anzi direi proprio si ricomincia a flirtare. Qualsiasi siano le regole sociali da seguire tu lo farai senza battere ciglio e troverai il modo, anche alternativo, di esprimere tutto il tuo desiderio d'amore e di non tenere per te nemmeno uno dei tanti baci che affiorano alle tue labbra. Sei praticamente un propulsore automatico, gratuito ed inarrestabile di complimenti.

Voto 7 e mezzo perché sei anche ecosostenibile.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti chiederai se tutto questo stress si possa almeno detrarre dalle tasse, vero Capricorno? Perché se così fosse lo Stato dovrebbe tirare fuori nei tuoi confronti assegni a tanti zeri! I nervi sono sempre a fior di pelle per colpa di Marte anche se, almeno fino a mercoledì compreso, ci sarà ancora una Venere ad addolcirti un po' come un massaggio ai piedi dopo una lunga giornata di lavoro. Goditela e fatti coccolare!

Voto 6 + perché non ce ne lasci passare una ma con cognizione di causa. Hai studiato i tuoi diritti!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Avrei proprio la sensazione durante questa settimana che tutti ce la mettano proprio tutta per farti innervosire. Proprio a te che sei la raffigurazione in terra della serenità cherubinea! Eppure in un crescendo che esploderà con la Luna piena nella notte di Halloween i dubbi si attorciglieranno nella tua testolina come un gomitolo quando ci gioca il gatto. I tuoi dialoghi allo specchio sfioreranno l'assurdo molto più di quelli di Beckett e del suo Godot.

Voto 5 e mezzo ma è solo un'incomprensione passeggera con te stesso!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Lo so che farete un count down per festeggiare con almeno una bottiglia di bollicine da stappare quella Venere che finalmente verso la fine della settimana si toglierà ritorno. Perché non c'è nulla di più insopportabile dei Pesci potenzialmente romantici che si trattengono per colpa di Venere. Vi sentivate stretti come nel corsetto di Maria Antonietta e la vostra voglia di baci si trasformava troppo spesso in voglia di smorzare la tensione con un bicchiere di vino. O un dolcetto. In tutti i casi è praticamente finito.

Voto 7 di incoraggiamento!